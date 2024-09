Kako vrhunski plesalci oblikujejo svoje vrhunske fitnes rutine

Breaking je visoko zmogljiva disciplina, ki zahteva neverjetno osnovno moč, vzdržljivost in spretnost, hkrati pa morajo biti plesalci pozorni na slog in ritem. Breakerji so resnično vrhunski športniki, saj izvajajo vse od močnejših gibov do zadrževanja na mrtvi točki, dinamičnega dela z nogami in še več.

Tako trenira šest vrhunskih breakerjev, da ohranjajo svojo vrhunsko breaking formo.

01 Visoko intenzivna vadba B-Boy Victorja

Victor je dvakratni prvak Red Bull BC One , ki je osvojil tudi bronasto medaljo na tekmovanju v Parizu 2024, in sicer s svojim tekočim slogom breakanja, pri katerem je vse, kar počne, videti lahkotno.

Victor podpira svoj breaking z rednimi treningi © Little Shao/Red Bull Content Pool Pri breakingu moraš imeti močen trup, vedno se vrtiš in obračaš.

Victor trenira do štiri dni na teden. Izvaja različne vaje, med drugim RDL-je s kettle bellom in potisk s prsi z ročkami, s katerimi ustvarja izometrično silo, ki mu pomaga pri močnejših gibih, nordijske počepe, zgibe in vaje za trebušne mišice. Kot izkušeni breaker Victor pravi: "Zdi se mi, da je pri breakanju vse v telesu, vedno se vrtiš in obračaš," kar ga je pripeljalo do tega visoko intenzivnega treninga.

Victor med fizičnimi pripravami © Maria Jose Govea/The Red Bulletin Victor je pri vadbi ustvarjalen © Maria Jose Govea/The Red Bulletin

Da bi okrepil svojo vzdržljivost Victor izvaja tudi kalisteniko, teče in kolesari, pa tudi posebne vaje za breaking, kot je prehod iz položaja, kjer je obrnjen s hrbtom navzgor v položaj stoje na rokah.

Za regeneracijo Victor uporablja kombinacijo ledenih kopeli in savne ter poskrbi, da se prehranjuje z beljakovnisko bogatimi živili.

18 min Victor Montalvo: Breaking the Loop Watch US breaker Victor Montalvo prepare and compete on the world stage as breaking makes its Olympic debut.

02 B-Girl Ami razkriva, zakaj opušča kardio vadbo

B-Girl Ami nastopa na svetovnem finalu Red Bull BC One v Parizu © Nika Kramer/Red Bull Content Pool Ne telovadim zaradi vzdržljivosti, saj to počnem s svojo vadbo breakinga.

Japonsko B-Girl Ami je bilo prvo b-girl, ki je zmagalo na svetovnem finalu Red Bull BC One in je zdaj dvakratna prvakinja Red Bull BC One ter dobitnica zlate medalje v Parizu 2024.

V svojem klasičnem, tradicionalnem slogu breakinga je Ami vedno lahkotna in hitra v svojem gibanju. To izhaja iz njene preproste telesne vadbe. Trenira pet do šest dni na teden, pri čemer se razteza in izvaja vaje z lastno telesno težo. Za kondicijsko vadbo pravi: "Ne telovadim za vzdržljivost, saj to počnem s svojo vadbo breakinga." Poskrbi pa za to, da izvaja veliko vaj za trup, med drugim planke, počepe na deski, trebušnjake in dvige nog, vse to pa počne, da okrepi svoj trup in prepreči poškodbe.

Ami dela na svoji eksplozivni moči s skoki s počepi © Markus Berger/Red Bull Content Pool Ami na preizkusu zmogljivosti za preverjanje vzdržljivosti in ravni kisika © Markus Berger / Red Bull Content Pool

Amin pristop k fitnesu izhaja iz njene miselnosti, da vadi zato, da bi bila njen nastop čim boljši: "Skrbim za svojo silhueto in formo, ko plešem."

03 Fitnes skrivnost Phila Wizarda: "Treniraj kot športnik"

"Razmišljaj kot umetnik in treniraj kot športnik," je moto, ki ga kanadski športnik Phil Wizard živi, odkar se je začel ukvarjati z breakingom. V Parizu je osvojil zlato medaljo in ima neprekinjen, a dinamičen slog breakinga, v katerem izvaja zapletene gibe in freeze, pri tem pa nenehno spreminja hitrost in energijo.

Phil Wizard je znan po svoji ustvarjalnosti © Little Shao/Red Bull Content Pool Razmišljajte kot umetnik in trenirajte kot športnik.

Phil trenira pet do šest dni na teden, zjutraj se razteza in pripravlja svoje sklepe, da bi bil njegov break dolgotrajen. Temu sledi kalistenična vadba, v vadbeni rutino pa vedno vključi razne freeze.

Za moč in kondicijo ima Phil od leta 2017 osebnega trenerja in redno obiskuje telovadnico, kjer izvaja vaje z utežmi za eksplozivno moč in treninge za krepitev vzdržljivosti na statičnem kolesu.

Lil Zoo "podpira" Philovo vadbo s telesno težo z dodajanjem dodatne teže © Markus Berger/Red Bull Content Pool Phil Wizard trdo trenira na Breaker Summit 2024 © Markus Berger/Red Bull Content Pool

Čeprav je Phil Wizard eden najboljših b-boyov na svetu, se včasih še vedno bori z negativnim samogovorom. "To je nenehna bitka," je Kanadčan razkril v spodnji oddaji Mind Set Win. "Včasih to izgine, včasih pa je še vedno prisotno." Našel je načine, kako ga obvladati - eden od njih je priprava. "Bolj ko treniram, bolj ko sem pripravljen, ko grem na dogodek, bolj samozavesten se počutim."

Druga strategija, ki pomaga Philu Wizardu, je izogibanje družbenim medijem in izogibanje primerjavam z drugimi: "To me dela tesnobnega. Ko na Instagramu vidim, kako trenirajo drugi, si želim še več trenirati - tudi če sem imel dober dan treninga."

04 Kako skakanje na treningih daje B-Girl Vanessi zmagovalno prednost

Portugalska B-Girl Vanessa je ustvarila svojo lastno vadbo za moč in kondicijo, specifično za breaking, ko je ugotovila, da mora izboljšati svoje fizične sposobnosti. Breaking gibe prepleta z vajami za krepitev telesa in vzdržljivosti ter pravi: "Običajno treniram dva- do trikrat na teden, pri čemer se osredotočam na vaje, ki mi pomagajo pri uspešnosti izvedbe, vendar ne dvigujem veliko uteži. Bolj se ukvarjam z vajami, ki vključujejo lastno telesno težo in vajami za poskakovanje v počepu."

Vanessa se bori z Nicko na svetovnem finalu Red Bull BC One 2023 © Nika Kramer/Red Bull Content Pool Ne dvigujem veliko uteži, bolj izvajam vaje z lastno težo in vaje poskokov v počep.

Da bi preprečila utrujenost telesa zaradi treningov in se bolje regenerirala, je Vanessa obiskala strokovnjaka za prehrano in pravi, da je dobila nasvete, "kako s hrano in dodatki pridobiti več energije, kar mi je zelo pomagalo". Prav tako se osredotoča na to, kako vadba gradi duševno moč, saj se lahko nenehno spodbujaš, brez izgovorov.

Duševna moč in osredotočenost sta enako pomembni kot fizične priprave. © Hugo Silva/Red Bull Content Pool

Vanessa je z vadbo v fitnesu močno izboljšala svoje sposobnosti breakinga, zaradi česar je postala ena najuspešnejših breakerjev, ki so prišli s Portugalske. Zdaj je trikratna prvakinja Red Bull BC One Portugal Cypher, dvakratna finalistka Red Bull BC One in članica ekipe Portugalske na igrah v Parizu.

05 Za Shigekixa ni prostih dni!

Japonski B-Boy Shigekix ima izjemno dinamičen in eksploziven breaking slog, s katerim je leta 2020 postal svetovni prvak Red Bull BC One. Njegova miselnost pri vadbi odraža dejstvo, da se zdi, da se nikoli ne ustavi - nikoli se ne neha gibati. V delčku sekunde lahko spremeni hitrost in izvede zapletene freeze. Shigekix trenira sedem dni na teden, 365 dni na leto. Pravzaprav trenira dvakrat na dan, tako da dnevno trenira do šest ur.

Shigekix je znan po nezemeljski disciplini © Little Shao/Red Bull Content Pool Treniram čisto vsak dan.

Njegova telesna pripravljenost, hitrost in moč so posledica intenzivne vadbe, ki vključuje uporabo naprave za veslanje, s katero v eni seriji opravi do dva kilometra veslanja, od hitrega do ritmičnega tempa. Uporablja tudi statično kolo, s katerim opravi več kot 600 metrov kondicijske vadbe, in izvaja vaje za trup, kot so počepi ter plezanje po steni s sklecami.

V spodnjem posnetku si oglejte, kakšni so njegovi rezultati na odru:

5 min Shigekix vs Kid Karam – round of 8 B-Boys Shigekix and Kid Karam face off in a one-on-one battle for a chance to make it to the semi-finals.

Shigekix pravi, da se zaradi treningov počuti bolj samozavestnega in sigurnega v svoje sposobnosti breakinga. Čeprav priznava, da sta njegova vadbena rutina in urnik včasih težka, ga motivira predanost cilju, da bi bil breaker v najboljši možni formi.

06 Madmax: Vadba lahko pomaga pri preprečevanju poškodb

B-Girl Madmax je leta 2018 začela trenirati za pridobitev moči in kondicije s plavanjem ter takoj ugotovila, kako pomembno je to za njen ples, tako fizično kot psihično. "Ko dosežeš cilje treninga za posamezno vadbo, ti to da samozavest, da lahko nato dosežeš še druge cilje," pravi.

Madmax je znana po hitrih premikih nog in zapletenih gibih. © Little Shao / Red Bull Content Pool Ko dosežeš svoje vadbene cilje za trening, ti to daje samozavest, da lahko nato dosežeš še druge cilje.

Med njenimi dosežki so zmaga na tekmovanju Red Bull BC One E-Battle 2020, uvrstitev v svetovni finale Red Bull BC One 2020 in zmaga na tekmovanju Red Bull BC One Cypher Belgium 2024.

Madmax trenira štiri- do petkrat na teden s programom, ki je sestavljen tako, da se osredotoča na dinamične pull in push vaje. Izvaja potege in počepe, vadbo za moč z utežmi, skipping in tek za vzdržljivost, jogo za raztegljivost in različne vaje za gibljivost.

Preprečevanje poškodb je prav tako pomemben razlog, da je Madmax pri vadbi dosledna in konsistentna: "Da bi se izognili nekaterim poškodbam, je treba razviti prave mišice. Tako na primer krepim mišice okoli kolen, saj je to sklep, ki je obremenjen zaradi zlomov."

4 min Madmax vs Jilou – semi-final 1 B-Girls Madmax and Jilou compete for their spot in the final of the Red Bull BC One World Final 2020.

Pri svojem prehranjevanjem Madmax sodeluje s strokovnjakom za prehrano in tako poskrbi, da ima pred treningom dovolj ogljikovih hidratov, po treningu pa dovolj beljakovin.

"Trenirati moraš kot športnik, plesati pa kot umetnik," je filozofija, s katero Madmax pristopa k svojim treningom.