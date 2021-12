BMX zvezdnik Bas Keep predstavlja nov film More Walls

Ko vidiš, kako vsi trdo delajo na projektu, to ustvari še dodaten pritisk. Vesel sem, da imam zabavno službo, kjer lahko uživam skupaj s prijatelji, a včasih si zaželim, da bi bil raje eden izmed graditeljev rampe. Ko končajo s svojim delom, se lahko usedejo ob skodelici čaja in me opazujejo, kako skačem z mostu. Jaz sem tisti, ki mora skoči zz mostu, vendar je na koncu vredno, saj to narediš tudi za ostale, ki so pomemben del tega projekta.

Na dejanski lokaciji je vse veliko večje, kot si predstavljaš. V skladišču za trening, kjer sem vadil na leseni rampi/skakalnici, je bilo vse veliko bolj sproščeno, medtem ko se na lokaciji ustavljajo avtomobili in ljudje, ki se sprašujejo, kaj počneš in ali se boš ponesrečil, kar me zelo obremenjuje. Nikoli ni popolno - na dnu so vedno izbokline ali druge ovire. Včasih pa je še mokro, vetrovno ali hladno. Ampak zaradi tega poskušaš narediti najboljše, kar se da, in vadiš, da odpraviš možne težave.