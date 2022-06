Benjamin Šeško, mladi nogometni virtuoz v ekipi Red Bull Salzburg

Hja, ena je zelo eksplicitna in sicer, da bi enkrat osebno spoznal Zlatana Ibrahimovića. On je moj idol! Potem pa še, da bi družini lahko s svojo igro vrnil vsaj nekaj tega kar so naredili zame, da sem sedaj tukaj kjer sem. Brez njih ne bi bil niti blizu. To je sicer nekaj, česar nikoli ne moreš povsem poplačati, ker v življenju pač ni vse v denarju, ampak treba se je vsaj truditi in tudi s tem pokazati hvaležnost.