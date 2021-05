6 dokumentarcev, ki te bodo popeljali v svet ešporta

Igraj videoigre in bodi plačan – sliši se sanjsko! V zadnjih letih so se številni poklici spremenili, nekateri so šele nastali in mnogi ešportniki se se začeli preživljati z igranjem videoiger.

Koliko veš o več milijard težki industriji? Kaj moraš žrtvovati, da postaneš profesionalni ešportnik? Kaj se dogaja v zakulisju, ko se večer pred velikim turnirjem ekipa razide? In kako smo prišli do trenutne situacije?

Odgovori na ta vprašanja in številne zanimivosti izveš v spodnjih dokumentarcih. Pa si jih oglejmo:

1. Playing Fields

Esports

Playing Fields je zanimiva dokumentarna serija, ki te popelje v digitalni japonski svet. Kaj točno naredi to državo tako pomembno za videoigre? Z eno besedo, ešport – skozi serijo spoznaš zakulisje pretepaške ešportne scene, kjer te igralci, kot so Daigo »The Beast« Umehara in Kana »Tanukana« Tani, popeljejo v svoj »dom«.

2. Unfold

Unfold huNter

Zadnja sezona Unfolda te med drugim odpelje v Bosno in Hercegovino, kjer spoznaš Nemonjo »HuNter« Kovača in njegovega bratranca Nikola »NiKo« Kovača. Od igranja v spletni kavarni do pridružitvi ekipi G2, skozi epizodo boš spoznal skromne začetke in spopade CS:GO velikanov.

3. Wreck or Get Rekt

Wreck or Get Rekt

Če ti trash-talk med liki v Street Fighterju niso nič nenavadnega, potem lahko pričakuješ, da se podobno dogaja med igralci videoigre. Film te postavi v sredino boja med ThatDemoGuyom in Quintonom, ki želita ugotovi, kdo je boljši. Njuno rivalstvo se dogaja daleč od polnih aren Red Bull Komiteja. Bitke bijeta v kavarnah, v sobah, ki prikličejo duh zlate dobe arkadnih videoiger.

4. Against The Odds

Against the Odds

Against the Odds je zgodba o zasledovanju največjih ešportnih sanj, kjer je ekipa Team OG doživela hud padec in zmago na The International 18. Na turnir so vstopili z ekipo, ki nikoli ni igrala skupaj – tudi trener se je pridružil v zadnji minuti -, kar je mnoge prepričalo, da ekipa nima možnosti za zmago. A kljub vsem negativnim napovedim je ekipa dosegla in presegla vsa pričakovanja ter osvojila največjo nagrado.

5. Conquest Road Trip

Philadelphia

Včasih ni pomemben cilj, ampak pot. Profesionalna igralca videoiger, Anakin in Snake Eyez, se odpravita na dolgo pot po ZDA, kjer se ustavita v številnih mestih, da bi spoznala lokalne skupnosti, ki so predane pretepaškim videoigram.

6. The Art of Street Fighting

The Art of Street Fighting

Še ena za Capcom navdušence, The Art of Street Figting je film, ki se vrti okoli največjih imen v današnji Street Fighter V sceni. V zgodbi nastopijo Luffy, Xiao Hai, Tokido, Gamerbee in celo Daigo, ki se pripravljajo na Red Bull Kumite. Fizični napori, napeta rivalstva, insajderske informacije in zgodbe, ki se odvijajo med svetovno elito – vse to doživiš v tem filmu.