Po skoraj letu in pol premora je nazaj skejterski dogodek - Best Foot Forward Europe Tour! Gre za tekmovanje, ki amaterskim skejterjem ponuja edinstveno priložnost za začetek profesionalne kariere. Skejterjem kot so Jack Olson, Alec Majerus in Chris Wimer, je zaradi zmage na tekmovanju že uspelo napredovati na sam vrh »skateboard« scene.