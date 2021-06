Zapelji v ekstremne razmere in spoznaj svet hard endura

Skupaj si ogledajo njihove najljubše trenutke Red Bull Erzbergrodea. Vključno z dirko leta 2013, ko se je štartna točka nahajala v jezeru v kotlini Erberg kamnoloma in tekmo iz leta 2015, kjer so štirje vozniki - Jonny Walker, Alfredo Gómez, Graham Jarvis in Andreas Lettenbichler – tesno sodelovali, da so lahko uspešno premagali neprehoden odsek proge. Taddy nam razkrije vrhunce 25. dogodka leta 2019, vključno z njegovo prvo in peto zmago na prvenstvu. Skozi popotovanje po zgodovini dogodka, lahko podoživimo vrhunce ter vse zabavne pripetljaje, ki spremljajo najtežjo enodnevno dirko na svetu.