Spoznaj voznike, ki tekmujejo v tej posebni športni disciplini in poglej kaj so glavne sestavine za premagovanje gromozanskih razdalj Dakar relija, Silk Waya in drugih neverjetnih dirk.

1. Reli raid: ustvarjen za merjenje

Vozniki v prejšnjem letu niso dobili veliko priložnosti za pripravo na zastrašujočo Dakar reli preizkušnjo, saj skoraj ni bilo priložnosti za izvedbo akcijskih dirk reli raida. Prav zato so dirkači organizirali čisto svoj prilagojen dogodek – reli Andalucía – in uporabili območja, ki so včasih tvorila originalno stezo Paris-Dakar. Pridruži se zmagovalcem Dakarja: Stéphanu Peterhanselu, Nasserju Al-Attiyahju, Carlosu Sainzu, Tobyju Pricu, Matthiasu Walknerju in Samu Sunderlandu, ter se podaj na štiridnevno dirko po južni Španiji.

Andalucía Rally vrhunci

2. Kamaz osvoji najnevarnejšo cesto na svetu

Katero je najboljše vozilo za premagovanje 13ih ostrih ovinkov in vzpon po ozkih gorskih cestah, ki nimajo varnostnih ovir v primeru nesreče? Tvoj prvi izbor verjetno ne bi bil 9,5 tonski tovornjak, kajne? Vendar možje, ki vozijo tovornjake Kamaz Master na Dakarju in Sil Wayu niso povsem običajni vozniki. Lahko bi rekli, da radi prilivajo bencin na ogenj in hodijo po tanki liniji nevarnosti. Poglej si, kako smo posneli promocijski posnetek, kjer sta se, na eni najnevarnejših cest na svetu, med seboj spopadla Dmitri Sotnikov in turški reli prvak Yağız Avcı. Dirkala sta na eni izmed najnevarnejših cest na svetu - lahko bi jo poimenovali tudi smrtno nevarna cesta ali cesta do pekla ali D915 Bayburt cesta v Turčiji.

Snemanje na najbolj nevarni lokaciji

3. Preizkušnja s Tobyjem Priceom

Prvak Dakarja, voznik preizkušnje Baja in vsestranski Toby Price je v svojem kratkem filmu ˝Cracked˝, v najboljši formi za premagovanje zanimivih ovir. V njem razkaže zbirko motorjev in njegove vozne veščine jeklenega konjička, s katerim se poda na dogodivščino, ki vključuje vse klasične avstralske ˝znamenitosti˝ od kenguruja, kookaburre do Tobyjeve doma oblikovane značilne ˝mullet˝ frizure. Bodi pozoren, saj se mu v filmu pridruži še ena avstralska znana osebnost, surfer, ki kroti velike valove, Ross Clarke-Jones.

Cracked

4. Ohranjanje prednosti s KTM-om

Poglej si, kako se vozniki reli ekipe Red Bull KTM Factory Racing, ki jo sestavljajo Toby Price, Matthias Walkner in Sam Sunderland, pripravljajo za Dakar. Najodmevnejša dirka se seli v Saudsko Arabijo, vendar 18-kratno zmagovalno moštvo ne pusti ničesar naključju, zato vozniki pravočasno harmonizirajo svoje motorje in telesa ter se pripravijo na težavno dirko. V epizodi serije ˝Up Front˝ se dirkači osredotočijo na navigacijo in zemljevid steze – list papirja, ki ga vozniki dodobra preučijo, da vedo, kaj jih čaka na dan dolge dirke. Dobra navigacija oz. usmerjanje ne le, da lahko odloči med zmago in porazom, vendar lahko prepreči, da vozniki na koncu dneva pristanejo na bivakih ali, še huje, v bolnišnici. To dejstvo lahko s svojimi brazgotinami potrdijo vsi vozniki.

Navigation je vse

5. Kamaz: težkokategorniki reli raida

9,5 tonski dirkalni tovornjak Kamaz Master z močjo 1150 konjskih moči navdušuje množice, podira rekorde in ne pozna nizkih številk. Tovornjaki se namreč lahko pohvalijo s 165-im zmagami in 18 zmagoslavji na Dakarju – število stopničk, ki je višje od seštevka zmag vseh naslednjih 5 najboljših ekip. Tovornjaki Kamaz Master so, razen ene, osvojili vse zmage Silk Way relija. David O’Caoimh ti bo predstavil Kamaza skozi številke.

10 lastnosti o Kamaz Master Trucku

6. Vročina in prah na novem Dakarju

Neskončna puščava v Savdski Arabiji poskrbi za osupljive zračne kadre pokrajine in posnetke s kabin vozil na Dakarjevem novem terenu. Poglej si spektakularne reli raid prizore, kjer se motorji, avtomobili in tovornjaki spopadajo z visokimi sipinami in zahtevno dolgimi cestami, ki se raztezajo daleč v neskončno ravnino.

VIDEO: POV in zračni akcijski posnetek

7. V divjino Silk Waya z ruskimi medvedi

To je spektakularna terenska transkontinentalna reli dirka, ki poteka od Evrope do Azije. Razkrili bomo zakulisje dogajanja ter zgodbo pričeli v servisnem parku v Irkutsku, kjer se Nasser Al-Attiyah s svojim avtom poda na progo, še pred začetkom glavne dirke. Na šoti se sreča s KTM voznikom Samom Sunderlandom in ostalimi vozniki tovornjakov Kamaz Master. Reli raid se vrti okrog avantur in dogodivščin, zato smo z izkušenim reli raiderjem Lucom Alphandomom in njegovimi prijatelji, s transportnim helikopterjem Mi-8, poleteli do Bajkalskega jezera, ki je največje jezero na svetu.

Taking on the Silk Way Rally

8. Zgodbe bivakov na Dakarju

Spoznaj življenje v bivakih na Dakarju, kjer se vozniki pripravljajo na dirko v puščavi Rub' al Khali – ogromna puščava v velikosti Francije. Aryat Mardeev in Dmitri Sotnikov te bosta strokovno podučila o tem, kako se 9,5 tonskemu tovornjaku Kamaz uspe povzpeti čez visoke peščene sipine. Šef X-Raida Sven Quandt razkrije, kako so avtomobili pripravljeni posebej za puščavski pesek. Z visoke tehnologije bomo nato prestavili v drugo prestavo ter se pogovorili z Ilariom Lavarro, avanturistom iz Italije, ki je je s svojo 50-letno Vespo prepotoval 150.000 km po celem svetu.

Entering the Empty Quarter