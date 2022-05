BMX MAZE | Marin Ranteš, Daniel Dhers in Senad Grošić v Rovinju

Marin Ranteš , hrvaška BMX zvezda, se je odločil, da na svoje domače igrišče povabi dva odlična prijatelja, Senada Grošića in Daniela Dhersa . Skupaj so v Rovinju posneli nekaj neverjetnega.

Poklical sem ju, da jima pokažem, kako lepo je v enem izmed mojih najljubših hrvaških mest. Izzivi nas izpopolnjujejo ter osrečujejo in tudi za tega lahko to rečemo. To je bila edinstvena izkušnja.

