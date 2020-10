Doživi 100 sekund v zapuščenem rudniku z Brandonom Semenukom

opisuje ta prispevek kot svojo "najnovejšo in največjo ponovitev" serije Raw 100.

Ampak naj te vprašamo, ali si to predpostavljal že pred pritiskom predvajanja? Če si spremljaj razvoj njegovih Raw 100 videoposnetkov z Rupertom Walkerjem, potem bi vedel, da je varno, če bi rekel, da je igro še enkrat postavil na višjo raven.

Ampak naj te vprašamo, ali si to predpostavljal že pred pritiskom predvajanja? Če si spremljaj razvoj njegovih Raw 100 videoposnetkov z Rupertom Walkerjem, potem bi vedel, da je varno, če bi rekel, da je igro še enkrat postavil na višjo raven.

Ampak naj te vprašamo, ali si to predpostavljal že pred pritiskom predvajanja? Če si spremljaj razvoj njegovih Raw 100 videoposnetkov z Rupertom Walkerjem, potem bi vedel, da je varno, če bi rekel, da je igro še enkrat postavil na višjo raven.

"Vse težje in težje jih je izpeljati ter v njih prinesti nov pristop, vendar je bila priložnost za uporabo zapuščenega rudnika neverjetno motivacijska," je dejal Semenuk.

"Vse težje in težje jih je izpeljati ter v njih prinesti nov pristop, vendar je bila priložnost za uporabo zapuščenega rudnika neverjetno motivacijska," je dejal Semenuk.

"Vse težje in težje jih je izpeljati ter v njih prinesti nov pristop, vendar je bila priložnost za uporabo zapuščenega rudnika neverjetno motivacijska," je dejal Semenuk.

Pred tabo je najboljših 12 gorskokolesarskih editov, ko sta Brandon Semenuk in njegov inovativen slog vožnje pustila občinstvo z vprašanjem, kako je njegov nivo spretnosti sploh mogoč.

Do what you love

Pred tabo je najboljših 12 gorskokolesarskih editov, ko sta Brandon Semenuk in njegov inovativen slog vožnje pustila občinstvo z vprašanjem, kako je njegov nivo spretnosti sploh mogoč.

Do what you love