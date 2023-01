Slovenski predstavniki presenetili na Red Bull Campus Clutch

V oktobru 2022 so se v prostorih ljubljanske Fakultete za računalništvo in informatiko zbrale najboljše ekipe študentov v Valorantu iz cele Slovenije, ki so se borile za mesto na prestižnem tekmovanju Red Bull Campus Clutch 2022 . Med vsemi prisotnimi so s konkurenco opravili Jordani , za katero sta igrala tudi Tim "WANHEDA" Kastelec in Tilen "Grmekista" Grmek , dva poznana obraza na slovenski sceni, ki se vzporedno s študijem ukvarjata tudi s profesionalnim igranjem videoigre VALORANT.

Zmagovalci © Siniša Kanižaj

Valorant je prvoosebna streljačina od Riota, ki je izšla junija 2020, v zadnjem letu pa je doživela sunkovito porast v popularnosti. Slovenska scena, čeprav majhna, je proizvedla kar nekaj igralcev, ki tekmujejo na visokem nivoju, med njimi tudi prej omenjena Grmekista in WAHNEDA.

Poleg Grmeka in Kastelca so zasedbo Jordani zastopali še Kris "KHorror" Horvat , Woozy in lep1nja , decembra pa so skupaj odpotovali v Brazilijo na veliki Red Bull Campus Clutch, kjer se je zbralo kar 47 ekip iz celega sveta, ki so se potegovale za prestižni naslov svetovnega prvaka v študentski konkurenci. Čeprav tuji strokovnjaki slovenskemu predstavniku niso pripisovali velikih možnosti, pa so imeli Jordani presenetljivo dobre posameznike z izkušnjami iz različnih tekmovanj. "Pričakovali smo uvrstitev med najboljših 16, sem si pa po tihem želel vsaj Top 8," je o svojih pričakovanjih povedal WANHEDA, ter dodal, da je bil prvi favorit tekmovanja ekipa RAAD iz Egipta. "Osebno sem ciljal, da pridemo vsaj iz skupinskega dela," se je o pričakovanjih ekipe strinjal kapetan Grmekista, ki je sklical priprave in treninge teden dni pred potovanjem v Brazilijo.

Občutki, ko smo se uvrstili v končnico, so bili lepi Grmek

V skupinskem delu študentskega svetovnega prvenstva v Valorantu so nasproti slovenskih predstavnikov stali študentje iz Belgije, Združenih držav Amerike, Švedske, Indije ter Gvatemale. Jordani so doživeli zgolj en poraz, in sicer proti ekipi iz ZDA, ter se uvrstili v končnico prvenstva kot drugo uvrščeni ter tako dosegli svoje cilje. "Občutki, ko smo se uvrstili v končnico, so bili lepi," se spominja Grmek, medtem ko je WANHEDA suvereno povedal: "Rezultati po končanem skupinskem delu so bili po pričakovanjih."

Prvi krog končnice je bil naklonjen slovenskim predstavnikom, saj so dobili nizozemsko ekipo, ki ni bila med močnejšimi ekipami. "Pred tekmo z Nizozemsko je bilo zelo zanimivo, namreč dobili smo kar nekaj opazk iz njihove, ampak od trenutka, ko smo izvedeli, da igramo proti njim, smo verjeli v zmago, ki smo jo potem tudi realizirali z odličnim vodenjem s strani Grmeka," je iskreno in z nasmehom povedal WANHEDA. Grmekista pa je dejal, da so nasprotnike dobro analizirali in se nanje pripravili, tako da so bili vsi sproščeni in kolektivno verjeli v zmago.

Jordani so uspešno premagali Nizozemsko ekipo © Alemão Silva

Zmaga nad Nizozemsko je izpolnila tudi skrite želje Kastelca, saj so si s tem zagotovili mesto v četrtfinalu in prišli med najboljših osem narodov. Njihov naslednji nasprotnik pa je bila ekipa iz Severne Makedonije, za katere je igral tudi Grmekov klubski soigralec, mladi talent Emil "runneR" Trajkovski. A v tem dvoboju so Trajkovski ter soigralci premagali Grmeka in naše Jordane in jih izločili iz tekmovanja. "Tekma z Makedonijo je bila v mojih očeh zelo težka, saj imajo zelo dobre posameznike in tokrat so bili preprosto boljši," je po tekmi svoje misli strnil Grmekista. Podobnega mnenja je bil tudi WANHEDA, ki je dejal naslednje: "Vedeli smo, da bo proti Makedoniji težko, saj imajo igralce, ki so bolj izkušeni, ampak vedno smo verjeli v zmago. Ta dan pa so bili preprosto boljši."

Super je bilo spoznati toliko ljudi s celega sveta, sploh, ko se leta in leta poznamo samo preko interneta WANHEDA

Tako se je za slovenske predstavnike tekmovanje končalo, Makedonci so v naslednjem krogu izgubili proti ekipi iz ZDA, slednja pa je v finalu premagala kanadske študente in dvignila pokal. A na prvenstvo bodo imeli vsi zelo lepe spomine. "Dogodek je bil vrhunsko izpeljan, zelo profesionalno, poleg igranja smo uživali v lepotah Brazilije in pa hotelskem fitnesu in bazenu," pravi WANHEDA, in dodaja: "super je bilo spoznati toliko ljudi s celega sveta, sploh, ko se leta in leta poznamo samo preko interneta, potem pa jih spoznaš v živo; občutek je nepopisljiv." S povedanim se je strinjal tudi Grmek, ki se je prav tako veselil spoznavanja z igralci iz vseh koncev sveta, še posebej pa je bil vesel ponovnega srečanja s Trajkovskim, klubskim soigralcem, s katerim sta v preteklih mesecih osvojila tri večja balkanska tekmovanja, enega v Osijeku ter dva v Beogradu.

Soigralca Grmek in Trajkovski sta bila tokrat v drugih dresih © Red Bull Campus Clutch

Slovenska peterica je prvenstvo končala med najboljših osem, kar je velik uspeh, ki ga bodo Grmekista, WANHEDA, KHorror, Woozy in lep1nja hranili v lepem spominu tudi po koncu njihovih igralskih karier.