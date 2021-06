To so Red Bull Campus Clutch finalisti

, med 5. in 6. junijem pa je bilo finalne spopade možno spremljati na 24h prenosu v živo.

3. in 6. junijem

. To je prvi VALORANT dogodek, na katerem je sodeloval 50 ekip iz 50 držav. Turnir je potekal med

turnir, je v preteklem vikendu združil 50 študentskih ekip, ki so se spopadle na

10 zmagovalnih Knockout Round ekip, španska ekipa in predstavniki iz ZDA se bodo pomerili 17. in 18. julija na finalu v Madridu. Kdo bo postal prvi Red Bull Campus Clutch svetovni prvak?

10 zmagovalnih Knockout Round ekip, španska ekipa in predstavniki iz ZDA se bodo pomerili 17. in 18. julija na finalu v Madridu. Kdo bo postal prvi Red Bull Campus Clutch svetovni prvak?

10 zmagovalnih Knockout Round ekip, španska ekipa in predstavniki iz ZDA se bodo pomerili 17. in 18. julija na finalu v Madridu. Kdo bo postal prvi Red Bull Campus Clutch svetovni prvak?

Konec tedna so ekipe doživele pravo ešportno vzdušje, ki ga je ponavadi možno doživeti le na profesionalnih turnirjih. Prva se je dokazala novozelandska ekipa Mama’s Boys, ki je zmagala z rezultatom 2-0. V vzhodno Azijskem finalu je zmagala ekipa iz Južne Koreje, medtem ko je v regiji Južne Azije nadvlado dokazalo moštvo iz Pakistana.

Konec tedna so ekipe doživele pravo ešportno vzdušje, ki ga je ponavadi možno doživeti le na profesionalnih turnirjih. Prva se je dokazala novozelandska ekipa Mama’s Boys, ki je zmagala z rezultatom 2-0. V vzhodno Azijskem finalu je zmagala ekipa iz Južne Koreje, medtem ko je v regiji Južne Azije nadvlado dokazalo moštvo iz Pakistana.

Konec tedna so ekipe doživele pravo ešportno vzdušje, ki ga je ponavadi možno doživeti le na profesionalnih turnirjih. Prva se je dokazala novozelandska ekipa Mama’s Boys, ki je zmagala z rezultatom 2-0. V vzhodno Azijskem finalu je zmagala ekipa iz Južne Koreje, medtem ko je v regiji Južne Azije nadvlado dokazalo moštvo iz Pakistana.