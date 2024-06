Z Red Bull pločevinkami po Evropi

, ki so opravili 14 kontrolnih točk, prepotovali 4934 km in zamenjali kar 150 pločevink Red Bullov.

Največje presenečenje je zagotovo bila zmaga ekipe The Gladiators (ZDA) , ki so opravili 14 kontrolnih točk, prepotovali 4934 km in zamenjali kar 150 pločevink Red Bullov.

Največje presenečenje je zagotovo bila zmaga ekipe The Gladiators (ZDA) , ki so opravili 14 kontrolnih točk, prepotovali 4934 km in zamenjali kar 150 pločevink Red Bullov.

The Travelling Pharaohs (Egipt) so zamenjali pločevinke za vstopnice na nogometno tekmo.

The Travelling Pharaohs (Egipt) so zamenjali pločevinke za vstopnice na nogometno tekmo.

so si prislužili let z zasebnim letalom.

Red Toros (Španija) so si prislužili let z zasebnim letalom.

Red Toros (Španija) so si prislužili let z zasebnim letalom.