Cristina Gutiérrez postavila nov mejnik v reliju

Na sipinah puščave Abu Dabija se je pisala zgodovina, saj je Cristina Gutiérrez postala prva voznica, ki je zmagala na svetovnem pokalu (FIA World Cup for Cross-Country Rallies). Zmaga je rezultat naporne sezone, v kateri se je Gutiérrezova s svojo ekipo Red Bull Off-Road Junior Team podala na nevarne terene v Evropi, Afriki in Aziji.

Gutiérrezova je končala delo z odliko, saj je s sovoznikom Françoisom Cazaletom zadnji dan tekmovanja na dirki Abu Dhabi Desert Challenge z dirkalnikom OT3 osvojila etapno zmago. Zbrane točke, so dvojici zagotovile nepremagljivo vodstvo v kategoriji T3 v svetovnem pokalu FIA for Cross-Country Rallies 2021.

Temelji za Gutiérrezovo zgodovinsko zmago so bili postavljeni z uspehu na prvih dveh etapah sezone svetovnega pokala. Čustveno nabiti zmagi v rodni Španiji, na majskem reliju Andalucia, je sledila zmaga na junijskem reliju v Kazahstanu. Za vodilno v pokalu pa stvari niso bile tako preproste. Na zadnji hitrostni preizkušnji relija v Kazahstanu je namreč utrpela zlom treh vretenc. Gutiérrezova je kljub poškodbam z veliko mero bolečine dirko le pripeljala do konca.

Takoj po prečkanju cilnje črte so jo prepeljali v bolnišnico, kjer ni bilo gotovo, ali bo letos še nastopala, vendar je bila voznica ekipe Red Bull Off-Road Junior Team odločena, da se bo vrnila. Sledila sta dva meseca intenzivnega okrevanja, fizioterapije in obiskov pri zdravniku, preden je Gutiérrezova dobila zeleno luč za vrnitev na dirke.

