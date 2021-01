Dakar 2020 v 20 fotografijah

Dakar 2020 se je končal v stilu, s fantastično mešanico voznikov in motoristov, ki so se uvrstili na stopničke

. V avtomobilskem razredu so bila imena, ki smo jih pričakovali na samem vrhu, Carlos Sainz pa se je boril z Nasserjem Al-Attiyahom in Stéphaneom Peterhanselom, toda na koncu je bil Španec tisti, ki je dokazal, da je starost v resnici le številka in osvojil svoj tretji Dakar naslov.