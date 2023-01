Reli Dakar, najdražji brezpotni roadtrip: koliko in zakaj toliko?!

01 Dakarska anti-reklama

Najdražji asistenčni ekipi sta satelitski ekipi KTM in Husqvarne , ki te razvajata kot tovarniškega dirkača. Ni ti treba zmrzovati v šotoru, zato pa lahko s svoje postelje poškiliš v avtodom zmagovalca Dakarja Kevina Benavidesa , saj so satelistke ekipe v bivaku vedno v bližini tovarniških. A pozor: včasih je spanje v šotoru bolj krepčilno od spanja v tovornjaku ali v kamperju, kjer se je smrčanju nemogoče izogniti. Brez ektra stroškov, ki smo jih že omenili zgoraj, te nastop na Dakarju v vrhunski ekipi in z vrhunsko sfriziranim motociklom stane 69.000 EUR. Asistenca seveda ne pomeni le mehanika, temveč tudi managerja ekipe, managerja dirkačev, fizioterapevta, asistenco na startu in cilju vsake etape in dober avtomat za kavo. Hočeš s takšno satelitsko ekipo na primer oddirkati vse prevenstvo? Pripravi 130.000 EUR!

02 Reli Dakar je gigantski projekt

Čas za zaslužen počitek v bivaku © DPPI / Red Bull Content Pool

Med samim relijem je dakarski bivak pravo mesto v malem. In presenečenje: bivaka z vso infrastruktoro sta pravzaprav dva! Ko dakarska karavana biva v enem, se že postavlja naslednji na lokaciji, ki sledi. To pomeni dva tima delavcev, ki na Dakarju skrbijo, da so zadovoljene osnovne potrebe udeležencev. In če si malo bolj podrobno ogledamo eno izmed ekip znotraj organizacije ... V zdravniški ekipi je 65 kirurgov ter zdravnikov urgentne medicine, anesteziologov, radiologov, fizioterapevtov in medicinskih tehnikov. Ekipa se vsako etapo razdeli na dva dela- na del, ki ostaja v bivaku ter na ekipo na terenu, ki se porazporedi med kopensko enoto v terenskih vozilih in zračno v helikopterjih.

03 Račun, prosim!

Prav, smo razumeli, ampak a lahko zdaj prinesete račun? Nemogoče! Preprostega odgovora na to, koliko stane reli Dakar, ni. Cena je odvisna od kategorije in nivoja pomoči, ki si ga dirkač izbere. Cenik smo svobodno razvrstili po kategorijah, a pozor: najcenejši Dakar si lahko 'privošči' samo najbolj trdoživ motorist – mehanik, odporen na pomanjkanje spanca in z izkušnjami v nočni izmeni.

04 Cena dirke v kategoriji brez asistence

Najbolj dostopen reli Dakar je vpis v kategorijo brez asistence, v kateri tekmujejo motoristi in vozniki štirikolesnikov. Nekdanji malle moto se danes imenuje Original in beleži vedno večji naval. Nastopa v kategoriji si želijo tudi tisti, ki bi si asistenco lahko privoščili, a hočejo izkusiti najtršo verzijo Dakarja. Tekmovalci te specialne enote na reli raid sceni uživajo posebno spoštovanje, saj se jim priklanjajo celo tovarniški dirkači. In prva to je kategorija, v kateri je letos že osmič zapored uspešno dirkal naš Simon Marčič . Vpisnina šteje 15.700 EUR (1.000 EUR popusta za rookieje in legende) in vključuje transport motocikla ali štirikolesnika z ladjo iz Francije, vizo, zavarovanje, bivanje v bivaku, 2 fotografiji na dan, predstavitev na internetni strani relija Dakar, pomoč pri naslavljanju sponzorjev ter pravico uporabe loga.

05 Vsi drugi nujni osnovni stroški

Kevin Benavides in njegov motocikel © DPPI / Red Bull Content Pool

Za nastop na Dakarju seveda dirkalnik. Nov motocikel rally replica stane dobrih 30.000 EUR, za 11.500 pa ga je mogoče tudi najeti. Gume te bodo stale med 3.000 in 6.000 EUR, zakup rezervnih delov , ki jih zate vozi tovornjak avtrijskega KTM pa 1.300 - rezervne dele plačuješ sproti po veljavnem ceniku, zato moraš imeti s sabo kar nekaj denarja, po novem potrebuješ tudi zračno blazino ( 800 EUR), 'pod mus' pa še rezervno čelado, moto opremo za mraz in dež, za 500 EUR energijskih ploščic in praškov in mednarodno licenco. Najmanjši proračun za Dakar je torej okroglih 50.000 EUR, ki ga lahko znižaš za ceno vpisnine, če se na enem od kvalifikacijskih relijev za svetovno prvestvo proslaviš kot najhitrejši rookie. Nagrada? Vpisnina na Dakar! Toda kot rookie v motociklistični kategoriji na Dakar ne moreš brez vsaj enega uspešno zaključenega svetovnega relija (kot se je letos za Dakar na reliju Maroko kvalificiral naš Toni Mulec ), kar pomeni, da te najcenejša pot na Dakar še vedno stane 50.000 EUR. In če so ti do starta pomagali sponzorji, nujno potrebuješ tudi osebo, ki bo zate v času relija prevzela komunikacijo in stik z javnostjo ter fotografa (dodatnih 2.000 EUR).

06 Cena motociklistične kategorije z asistenco

07 Dakar za bogataše: avtomobili, SSV in tovornjaki

Štartnina v treh omenjenih kategorija se giblje med 24.600 in 39.500 EUR, z eno zanimivostjo: v avtomobilski in v SSV kategoriji so ženske udeleženke relija deležne 50-odtotnega popusta, prav tako pa udeleženci z dirkalniki s pogonom na alternativno energijo. A seveda je tudi tu štartnina le kaplja v morje: udeležba v teh kategorijah se giblje med 250.000 EUR in pol milijona . Morda zanimiv podatek za tiste, ki si na Dakar želijo v kategoriji SSV pa bodo za podvig potrebovali izkušenega sovoznika navigatorja: honorarji se začnejo nekje pri 20.000 EUR.

08 Kategorija spremljevalci: punce, mame, očetje, novinarji, fotografi, oboževalci

Zapestnica za stalen vstop v bivak za 'običajnega' novinarja brez TV kamere in celo brez fotoaparata stane 4.000 EUR in to je spet čista osnova, saj je strošku treba prišteti vse stroške potovanja na reli ter mesto v avtomobilu organizatorja ( 2.500 ) oziroma prevoz tvojega lastnega terenca z ladjo ( 2.500 ). Če delaš za pomemben medij, bo ta morda zate plačal 16.000 EUR za vstop v bivak in vsakodnevne prevoze z letalom od bivaka do bivaka. Seveda se vedno lahko znajdeš z vabili ekip ali dirkačev ali dnevnimi vstopnicami, a dnevnih vstopnic ne moreš koristiti za vsako etapo, nadzorni sistem na reliju pa je zelo strog. Iz tuša te sicer ne bo nihče vlekel ven, a varnostniki v kuhinji bodo poskrbeli, da hrane na tvojem pladnju ne bo.

Ne bo poceni, a spomini, ki jih prineseš domov, so neprecenljive vrednosti.

