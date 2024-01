Vse, kar moraš vedeti o Dakarju 2024

In the Dust V oddaji In the Dust bodo predstavljene še neslišane zgodbe, ki se skrivajo za najtežjo dirko na svetu: relijem Dakar.

Nasser Al-Attiyah (Prodrive) si močno želi doseči svojo tretjo zaporedno zmago – vonju po rekordu se kralj puščave nikoli ni znal upreti. Če mu uspe, bo to hkrati njegova peta zmaga na Dakarju. Stéphane Peterhansel - Mounsier Dakar je s štirinajstimi dakarskimi zmagi še vedno neulovljiv, a reli Dakar je preizkušnja, v kateri več od mladostne norosti šteje zrela modrost. Poleg Katarca sta najbolj verjetna kandidata v ultimativnem razredu njegov moštveni kolega Sébastien Loeb , ki ima z brezpotji še vedno kup neporavnanih računov ter senzaciji lanskoletnega Dakarja: Brazilec Lucas Moraes (Toyota) ter komaj 21-letni Američan Seth Quintero (Toyota) , ki na dirkah zmaguje, odkar je imel 11 let.

Nasser Al-Attiyah (Prodrive) si močno želi doseči svojo tretjo zaporedno zmago – vonju po rekordu se kralj puščave nikoli ni znal upreti. Če mu uspe, bo to hkrati njegova peta zmaga na Dakarju. Stéphane Peterhansel - Mounsier Dakar je s štirinajstimi dakarskimi zmagi še vedno neulovljiv, a reli Dakar je preizkušnja, v kateri več od mladostne norosti šteje zrela modrost. Poleg Katarca sta najbolj verjetna kandidata v ultimativnem razredu njegov moštveni kolega Sébastien Loeb , ki ima z brezpotji še vedno kup neporavnanih računov ter senzaciji lanskoletnega Dakarja: Brazilec Lucas Moraes (Toyota) ter komaj 21-letni Američan Seth Quintero (Toyota) , ki na dirkah zmaguje, odkar je imel 11 let.