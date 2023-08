Dani Olmo: zgodba zvezde nemškega superpokala

S svojimi predstavami v zadnjih sezonah, vključno s hat-trickom proti Bayernu iz Münchna na nemškem superpokalu letos avgusta, si je Dani Olmo zaslužil status enega izmed novih španskih meastro vezistov.

Julija 2014 je Olmo, ki je od devetega leta odraščal v priznani Barcelonini akademiji La Masia , sprejel pogumno odločitev. Odločil se je, da prestopi v nogometni klub Dinamo Zagreb na Hrvaškem. Čeprav se je ta odločitev marsikomu zdela nenavadna, igralec, ki izstopa po ubijalskih podajah in obračunavanja z nasprotnikom ter taktični inteligenci, ve, zakaj je to storil.

Spodaj izvedi več o Olmonovi poti do vrha.

01 Level 1 – Nadaljevanje družinske tradicije

Olmo prihaja iz nogometne družine, zaradi česar ne preseneča, da je žoga postala nepogrešljiv del njegovega življenja. Tako rad je igral nogomet, da je, kot se spominja, za trenutek celo okleval, ko je imel možnost fotografiranja z Lionelom Messijem , saj bi zaradi tega moral prekiniti tekmo.

"Že od malih nog je žoga del mojega življenja. Vse žoge iz mladosti imam shranjene. Spomnim se tudi, katero žogo sem imel, ko sem se pri 7-ih ali 8-ih letih slikal z Lionelom Messijem in to žogo imam še vedno doma. To so spomini, ki bodo trajali večno, a moram biti iskren, da se sprva nisem želel slikati, saj sem hotel nadaljevati z igro! Vendar pa moram reči, da mi ni žal, da sem se ustavil za tistih 5 minut, kolikor je trajalo fotografiranje."

Olmo je svojo kariero začel na akademiji Espanyola , a ko mu je FC Barcelona ponudil mesto v njihovi mladinski akademiji La Masii , ponudbe ni mogel zavrniti.

Evropsko prvenstvo v nogometu do 17 let © Nikolay Doychinov/Getty Images

02 Level 2 – Velika odločitev: selitev na Hrvaško

Olmo je pri 16 letih, ko se je zdelo, da igranje za prvo ekipo še ni na vidku, presenetil Barcelono in sprejel ponudbo hrvaškega Dinama iz Zagreba.

"Noben drug klub mi ni ponudil takšne priložnosti, kot mi jo je ponudil Dinamo - možnost, da bi pri 15 ali 16 letih dobim priložnost, da postanem del prve ekipe, treniram z mednarodnimi in profesionalnimi igralci. Za selitev na Hrvaško sem se odločil, da bi napredoval in ni mi žal, saj sem, kot sem pokazal, zelo napredoval, ne le kot igralec ampak tudi kot človek. Danes sem igralec, kakršen sem, zahvaljujoč času, ki sem ga preživel tam."

03 Level 3 – Spoznati svojo novo domovino

Kljub temu, da je bil Olmo takrat zelo mlad, se selitve na Hrvaško ni ustrašil. Naučil se je jezika in celo nogometnih pesmi. Izkušnja ga je tako zelo zaznamovala, da se je priključil projektu "Common Goal", kjer člani darujejo odstotek svojega zaslužka v sklad, ki pomaga pri reševanju socialnih vprašanj. Olmove donacije zlasti podpirajo projekt, ki ga vodi nogometna skupnostna organizacija Cross Cultures Projects Association na Hrvaškem, katerega cilj je povrniti stabilnost skupnostim prizadetim zaradi sporov.

"Na Hrvaško me veže toliko posebnih spominov. Spominjam se prve odigrane tekme v prvi ekipi, ki se je odvila v Vukovarju v spomin na žrtve vojne. Takoj sem se integriral v državo in se od začetka poistovetil z ljudmi ... Stvari so me res prizadele, zato sem se odločil, da moram tako ali drugače pomagati."

"Spoznaval sem njihovo kulturo, se naučil njihov jezik in to mi je pomagalo, da sem se lahko bolje povezal z njimi. Od navijačev Dinama in širše javnosti sem čutil posebno naklonjenost. Še danes pravim, da je Hrvaška moj drugi dom in prepričan sem, da se bom vedno redno vračal.”

Evropska liga UEFA - Dinamo Zagreb proti SL Benfica © Gualter Fatia/Getty Images

04 Level 4 – Velik preboj

Olmo je debitiral februarja 2015 proti NK Lokomotiva, svoj prvi gol pa je dosegel v sezoni 2016/17, ko so igrali proti Rijeki. Za njegovo kariero pa je bil pomembnejši njegov drugi gol, ki ga je dosegel na derbiju proti splitskemu Hajduku, tekmi, ki je Špancu še kako dobro ostala v spominu.

"To je bil res izjemen. Dobesedno povsod pokajo petarde in dimne bombe. Nekaterim navijačem sploh ni pomembno, na katerem mestu končaš ligo, pomembno jim je samo, da zmagaš to tekmo. V igro sem vstopil v 50. minuti. Takrat je bil rezultat 1:0 za nas, a so kmalu zatem izenačili. Moj cilj je bil zadeti gol in uspelo mi je. Vodili smo z 2:1. Kako pomemben je bil ta zadetek, sem se zavedel šele, ko sem videl, kako so moji soigralci skakali na klopi. Vedno pravim, da je bil to eden izmed odločilnih trenutkov v moji karieri."

Liga prvakov 2019 - proslavljanje po zadetku za Dinamo Zagreb © Dan Mullan/Getty Images

05 Level 5 – Debi v Ligi prvakov

Naslednji velik korak v njegovi karieri se je zgodil v sezoni 2019/20, ko je Španec prvič zaigral v skupinskem delu Lige prvakov. Svojo prvo tekmo je odigral doma proti Atalanti, kjer so zmagali s 4:0.

"To je bil eden izme posebnih trenutkov. Zmagali smo s 4:0 in mislim, da Dinamo Zagreb še nikoli v svoji zgodovini ni dosegel česa takega."

06 Level 6 – Španija spet kliče

Tri mesece kasneje, so Olmola prvič povabili v špansko reprezentanco. Novico je izvedel ob koncu treninga. "Trener nas je vse skupaj zbral v krog in rekel: 'Fantje, imamo dobre novice. Dani je izbran za Španijo.' Tega nisem niti pričakova niti vedel za to. Bil sem v šoku in hkrati zelo vesel."

Olmo je debitiral proti Malti v Cádizu in slavil z golom, potem ko je vstopil kot menjava v drugem polčasu. Največ čustve pa je zagotovo vzbudila himna.

"Bilo je neverjetno. Imeti priložnost slišati himno skupaj z reprezentanco in še to na stadionu, kot je Ramon Carranza v Cádizu - neopisljivo. Takrat nisem imel besed, da bi to opisal, in tudi zdaj jih nimam. Na tribunah je bila vsa moja družina, vključno z mojimi starimi starši, ki prihajajo iz Cadiza."

Olmo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo za špansko reprezentanco © David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

07 Level 7 – Prehod v RB Leipzig

Januarja 2020 je Olmo sprejel nov izziv. Odločil se je za prestop v nemški klub RB Leipzig . "Slovo je bilo težko. Vedel sem, da bom za seboj pustil veliko soigralcev in drugih ljudi, kot so terapevti in igralci, ki so mi v karieri zelo pomagali.”

Olmo se je moral prilagoditi Leipzigovemu zahtevnemu in energičnemu slogu, ki ga je takrat vodil Julian Nagelsmann .

"Vedel sem, da je to velik skok, a mislil sem, da sem pripravljen nanj. Na začetku ni bilo lahko in bilo je nekaj iger, na katerih nisem igral, a še vedno sem vedel, kaj želim doseči, in vedel sem, kaj moram narediti, da to dosežem. Tako sem še naprej trdo delal na treningih, dokler nisem dobil priložnosti."

Olmo in RB Leipzig colours against Manchester City in the Champions League © Marc Atkins/Getty Images

08 Level 8 – Euro 2020

Olmo je v svoji karieri naredil še en korak naprej, ko je Španiji pomagal, da se je uvrstila v polfinale Eura 2020, preden je po enajstmetrovkah izgubila proti poznejšim prvakom Italijanom. Na petih tekmah je prispeval tri asistence, od tega dve po prihodu s klopi v osmini finala proti Hrvaški. A pečat na prvenstvu je pustila ravno strast med njegovimi igralci.

"Te ekipe nismo zgradili le med Euro 2020, ampak tudi med kvalifikacijami. Imeli smo odlično ekipo in bilo je neverjetno. O tem so za Amazon posneli dokumentarec z naslovom The Strength Of The Group in mislim, da ni boljšega naslova za opis te ekipe. Morali smo premagati stisko, veliko ovir in težko je bilo priti tako daleč, a nam je na koncu uspelo. Obstajajo izkušnje, ki jih moraš preživeti, če želiš iti naprej. Ponosni smo na naš nastop, vendar mislimo, da bi lahko naredili še veliko, veliko več.”

Olmo po tem, ko je dosegel hat-trick na Nemškem superpokalu © Lukas Schulze via Getty Images

09 Level 9 – Hat-tricks in osvajanje pokalov

Olmo je zaslužen za veliko zmag, ki jih je RB Leipzig osvojil v preteklosti. V finalnem obračunu, leta 2022, ko so prvič osvojili Nemški pokal (DFB Pokal) je zadel enajstmetrovko. Dvanajst mesevec kasneje je v finalu proti Frankfurtu asistiral Christopherju Nkunkuju za prvi gol v finalu in poskrbel za obranitev naslova.

Finale letošnjega Nemškega superpokala so v časopisih upravičeno slavili kot "šov Danija Olma". Na tekmi proti Bayernu iz Münchna je Olmo dvakrat zadel gol v prvem polčasu, nato pa je svoj hat-trick zaključil z enajstmetrovko v 68. minuti.

Potem ko so prvič v zgodovini kluba osvojili naslov prvaka Nemškega superpokala, je Olmo dejal: "Bila je neverjetna noč. Mislim, da je bila to popolna tekma."

10 Level 10 – Karkoli sledi, strast do nogometa bo ostala

Olmova strast do nogometa je očitna vsakomur, ki ga spremlja. Tudi današnji visok pritisk in zapletena taktična navodila mu ne morejo uničiti užitka v igri. "Seveda je bolj zabavno, če na koncu zmagaš, a tako je! Moraš se naučiti spopadati s pritiskom. Če zaupaš vase, je pritisk še najmanjša težava."

"Še vedno je veliko stvari, ki jih želim doseči, a vedno bom ponosen na to, kar sem doživel."