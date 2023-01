Nenapisana dakarska pravila za motoriste – ZAPISANA!

Zmago? Nad samim sabo? Vsakdo, ki po dveh tednih relija in na tisoče kilometrov dirkanja na čas zapelje v cilj, je zmagovalec. Naziv 'Dakar finisher' lahko tekmovalcu pomeni isto kot tuareg, trofeja za najhitrejše tri. Za tistega, ki je vse leto hodil v službo, v prostem času treniral in ob vikendih tekmoval na vsemogočih dirkah, je prečkanje dakarske ciljne črte še slajše. Tekmovalec amater je v svoje dakarske sanje vložil dušo in srce, z veliko težavo nabral sredstva (o tem, koliko udeležba na Dakarju dejansko stane, se bomo razpisali po koncu dirke) in se s cmokom v grlu pojavil na startu.

Kdo pa je tisti - profesionalec, ki cilja ne le na osebno, temveč na absolutno zmago? To je član tovarniške ekipe s sfrizirano mašino, ki vsak dan in vsako uro leta nameni pripravam na Dakar. Ko se po etapi vrne v bivak, ga prijazno sprejmejo maser, fizioterapevt, zdravnik in psiholog. Osebni asistent prevzame umazano opremo: jakno in hlače vrže v pralni stroj ter se posveti čiščenju škornjev, čelade in očal. Njegov osebni mehanik se loti posebej zanj nastavljenega motocikla in ga po navodilih tehničnega šefa pripravi na naslednji dan. Bere se kot pravljica, a ni: dirkač z vsemi privilegiji in rdečim bikom na čeladi je istočasno pod največjih psihičnim pritiskom. Je tisti, ki nima luksuza, da bi na nevarnih odsekih zaprl plin. Je tisti, ki si ne more privoščiti, da bi šel en dan malo bolj 'na izi', ker je treba varčevati z energijo.

A celo ta zvezdniški dirkač mora, če hoče ob nekaj obvezne sreče zaključiti Dakar, slediti vsem desetim dakarskim zapovedim.

01 Ne rini na Dakar, če nisi vrhunsko pripravljen

Ta dirka je tako naporna, da moraš biti na startu v svoji življenjski formi. Povedano drugače: če slučajno zadnji hip odpovejo Dakar, se lahko v trenutku udeležiš ironmana. In potem 'navoženost': da zmoreš letošnjih 8528 km (4604 km na čas) moraš biti z motorjem kot eno! (Še vedno nič v primerjavi z Dakarjem 1986, ki je bil dolg kar 15 000 km!) Na reliju bo 90% mivke? Tvoja prioriteta čez leto je trening na peščenih tleh. Med dirko bo zelo malo spanja? Med letom najdi obdobje, v katerem se prikrajšaš za spanje, da vidiš, kako ti gre. Vsak dakarski dan od tebe pobere več moči in maščobnih zalog, in če že na startu ne pokaš od viška energije, bo dirka zate eno samo trpljenje

Daniel Sanders na četri etapi reli Dakarja 2023 © Flavien Duhamel / Red Bull Content Pool

02 Postani piflar

Še preden se po božiču usedeš na letalo pa via Dakar, moraš do potankosti razumeti pravila igre: pravila relija, ki jih je za krajši roman, ter vse novosti in spremembe aktualne izdaje. Dobro se pozanimaj o terenu, vremenu, navadah in posebnostih dežele gostiteljice ter obvladaš osnovne fraze lokalnega jezika (lahko jih spišeš na plonk listek). Govori s tekmovalci, ki so Dakar že uspešno končali in beri knjige na temo športne psihologije, ker bodo prišli trenutki, ko ti bo znanje iz njih prišlo prav.

03 Pametno spakiraj – deluje antistresno

Lista, ki jo uporavljajo piloti letal pred vzletom, je dobra ideja, torej... naredi listo! Prtljaga mora biti organizirana tako dobro, da bi navdušila še japonsko mojstrico pospravljanja Marie Kondo. Ko te zjutraj ob štirih vrže budilka iz spalne vreče, v trdi temi, nimaš časa za iskanje nogavic in energijskih ploščic, brez naglavne svetilke, ki se je nekam založila, pa je to misija nemogoče. Vse nujno mora biti vedno pri roki, vsi dokumenti in njihove kopije, ter nekaj ekstra denarja, tudi v lokalni valuti.

04 Vklopi žensko polovico možganov

Ko si na motociklu moraš napadati kot pravi dedec, tudi če si punca, a obvladovati več stvari hkrati, tudi če si fant. Fenomenu, znanemu kot multi-tasking, po slovensko pravimo večopravilnost. Kako je ta videti v dakarski praksi? Voziti moraš hitro, a se ne izgubiti. Tvoj pogled mora biti istočasno usmerjen na stezo in na potno knjigo. Ja, za Dakar potrebuješ dva para oči. To je približno tako, kot da bi človek bral dve knjigi naenkrat, vmes pa še gledal televizijo (skeniral okolico) in poslušal radio (motor). Če je sonce visoko na nebu ali če močno dežuje, je branje obeh knjig skoraj nemogoče. Težko je brisati pokrov za potno knjigo in očala, če moraš imeti roke na sklopki, gasu, zavori in gumbih za navigacijo.

05 Izmojstri se v varčevanju z energijo

Med dirko najbolje varčuješ z energijo, če ti uspe doseči znameniti energijski 'flow'. Ko si v toku, je tako, kot bi te nosila krila, ne ugrezaš se, ne ustavljaš se, držiš momentum in vse je še najbolj podobno surfanju. Najuspešnejši na reliju dobro čutijo, kdaj je čas za napad in kdaj za obrambo; doziranje plina in dodajanje surove moči mišic je stvar občutka. Enako pomembno je varčevanje z energijo izven trase: Dakarci vsako še tako majhno priložnost izkoristijo za hidracijo, energijsko bogato prehrano, počitek in za spanje (pa čeprav za pet minut),. Čepki za ušesa in uspavalne tablete je mogoče stresti iz vsake dakarske kozmetične torbice.

Ne pozabi na hidracijo © Flavien Duhamel / Red Bull Content Pool

06 Najmočnejši bojevniki obvladujejo svoja čustva

Premočna čustva te izčrpajo in vržejo iz centra. Evforija, ker ti je v prejšnji etapi šlo fenomenalno, ali sveta jeza, ker ti je šlo slabo in hočeš zdaj vse nadoknaditi, se vedno slabo končata. Zgodovina uči, da zmagovalcem etap naslednji dan ne gre po načrtih, kot ne gre po načrtih branilcem naslova. Uspešni udeleženci Dakarja po zenovsko obvladujejo same sebe, ker delajo sebi in z obema nogama trdno stojijo na tleh.

07 Nerazvajenost in prilagodljivost sta tvoji super moči

Omaka za špagete v dakarski menzi ni po receptu tvoje italijanske stare mame? Treba je jesti. Tvoji sotekmovalci v kamionu smrčijo? Treba je spati. Kopalnice so umazane? Treba se je stuširati. Voda je mrzla? Še vedno se je treba stuširati. Organizator je odpovedal del etape, ki ti je pisan na kožo? Globoko dihaj. Dolg večerni briefing je v francoščini, ki je ne razumeš, kot ne razumeš, zakaj je ponovitev v angleščini dolga samo minuto? Ohrani mirno dihanje in vizualiziraj svoj cilj. Tako si na svojih misijah pomagajo tudi marinci.

Vizualiziraj svoj cilj © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

08 Zmagovalec dirke je najboljši navigator

Dirka je težka že brez izgubljanja v puščavi. K sreči se je navigacije mogoče naučiti, jo naštudirati in se v njej preizkušati najprej na manjših in nato na večjih relijih. Dakar je seveda mogoče končati tudi s slednjem tračnic predhodnikov, a najbolj varno to ni. Navigacijska napaka Peterhanslovega sovoznika je leta 2017 zakrivila nesrečo Simona Marčiča . Samozavest, ki jo pridobiš z znanjem navigacije, je Matthiasu Walknerju leta 2018 prinesla zmago. Matthias je ves čas relija vozil med petim in desetim mestom, ko so nekaj etap pred koncem prav vsi najboljši zgrešili pravo pot. Veliko samozavesti je potrebne, da ne slediš tračnicam, ki so jih v pesku pustila Kevin Benavides in Toby Price . A Matthias Walkner je samozavestno sledil potni knjigi in si pridobil trideset minut, ki jih je ohranil do cilja.

Dobro naštudiraj navigacijo © DPPI / Red Bull Content Pool

09 Dakar je preizkus zrelosti in dirka s samim sabo

Že Thierry Sabine je dejal, da na Dakarju fantje postanejo moški. Celo absolutni zmagovalec bo v cilju čutil, da je premagal samega sebe. Pritisk javnosti in podpornikov je vedno visok, a največji je pritisk, ki ga tekmovalec vrši nad samim sabo. Če zdrži tega, lahko zdrži vse. Najpomembnejše vprašanje, na katerega si moraš odgovoriti še pred Dakarjem, je torej ZAKAJ si tega želim.

10 Iz rokava potegni izumiteljsko žilico

Za pomoč pri zadnji točki našega dakarskega mini priročnika, smo za pomoč poprosili dakarsko legendo. Miran Stanovnik se je kalil še v Afriki, kjer ti je do cilja pomagala zgolj iznadljivost, je pa res, da gre za zimzeleno lastnost, ki še danes pride prav. Če bi naš dirkač Toni Mulec v tretji etapi na primer v žepu imel dvokomponentno maso za tesnenje, mu ne bi bilo treba na poti kar šestkrat razstaviti motorja. Tu je Miranov seznam neobhodnih artiklov na preživetje - za v žep jakne ali na motor:

Mini švicarski nožek za popravila

Kos žice za popravila

Dvokomponentna masa za tesnenje lukenj

Močne protibolečinske tablete

Energijske ploščice

Alu-folija reševalna odeja proti mrazu ali vročini

Kondom – neverjetno praktičen in lahek izum za pretakanje goriva z enega motorja na drugega