Najboljši filmi o deskanju na snegu čakajo na Red Bull TV

Red Bull TV ponuja največjo izbiro brezplačnih adrenalinskih športnih filmov po vsem svetu. Spodaj je zbranih 18 najboljših bordarskih filmov, ki te čakajo na Red Bull TV .

01 The King Snow Movie

The King Snow Movie

King Snow Magazine predstavlja film o inovativnem deskanju na snegu z osupljivimi prizori. Oglej si, kako najboljši kanadski bordarji premikajo fizične in kreativne meje tega športa v ikonični kanadski pokrajini.

02 Travis Rice – The Art of Flight

The Art of Flight

Če si ta film že pogledal, zagotovo poznaš razlog, da si ga moraš ogledati še enkrat. V kolikor si filma še nisi ogledal, se pripravi na Travisa Ricea in njegove prijatelje, ki so pripravili enega izmed najboljših bordarskih filmov.

03 Pirate Movie Production – Stronger

Stronger

Bordarska zasedba Union Bidings , ki jo sestavljajo Travis Rice, Kazu Kokubo, Gigi Rüf in Scott Stevens, je ustvarila enega najboljših ekipnih filmov vseh časov, ki je več kot vreden ogleda.

04 Victor De Le Rue – Frozen Mind

Frozen Mind

Victor De Le Rue je profesionalni deskar na snegu, ki je turno bordanju v prostem slogu, katerega veščine je prevzel od Travisa Ricea, dodal še kanček alpinizma in bordanja na zelo strmih pobočjih, po čemer je znan njegov legendarni starejši brat Xavier De Le Rue .

Po uspešnem Riceovem filmu The Fourth Phase se Viktor, ki je bil eden izmed nastopajočih v filmu, vrne v svoj domači kraj Chamonix, da preizkusi svoje meje zmogljivosti. Tako nastane film Frozen Mind , kjer smo priča osupljivim kinematografskim in bordarskim prizorom, ki si jih mora ogledati vsak ljubitelj deskanja na snegu.

05 Nitro Snowboards – 28 Winters

28 Winters

Leto 1990 je bil izjemen čas za bordarje: neverjetno sveže in uporniško, obrati za 360 so veljali za mojstrovino, Nitro Snowboards pa je bilo eno najbolj vročih novih podjetij za deskanje na snegu.

28 zim kasneje podjetje Nitro Snowboards še vedno velja za eno izmed najboljših blagovnih znamk v svetu bordanja, katere del so znani deskarji in mladi talenti, ki jim ni para. V filmu 28 Winters predstavljajo svojo zgodbo.

06 Pirate Movie Production – Perceptions

Perceptions

Dvanajst let po tem, ko je Gigi Rüf skupaj s svojo ekipo vstopil v svet bordarskih filmov, je Pirate Crew postregel z največjo mojstrovino do sedaj: Perceptions . Osupljiva kinematografija, neverjetne lokacije in legendarna zasedba bordarjev, film postavijo v samo klasiko tega žanra.

07 Nitro Snowboards – Offline

Offline

Življenje je prekratko, da ga bi zapravljal za nepomembne stvari, zato izklopi svoj telefon, pospravi prenosnik in se odpravi v gore. Druži se s prijatelji, vozi se po pršiču, plundri in se zabavaj.

Živi resnično življenje namesto, da samo sanjaš o njem, je ideja Nitrovega novega filma Offline , v katerem nastopajo Eero Ettala , Sam Taxwood, Austin Smith, Sven Thorgren, Elias Elhardt, Griffin Siebert, Torgeir Bergrem in Marcus Kleveland .

08 Mark McMorris – Unbroken

Unbroken

Po okrevanju težkega zloma stegnenice na Big Airu v Los Angelesu, se Mark McMorris leta 2017 ponovno poškoduje. Po 11 mesecih okrevanja, ki bi bili lahko usodni za njegovo kariero, se Mark vrne v vsej svoji veličini in osvoji bronasto medaljo v Pyeongchangu.

Film Unbroken je tako zgodba 23-letnega Mark McMorrisa, ki se mu po poškodbi uspe vrniti na sam vrh bordarske scene.

09 Method Magazine – Method Movie 3

Method Movie 3

Če že poznaš Method Magazine, si lahko predstavljaš, kaj pričakovati v njihovem prvem celovečercu o deskanju na snegu. Priča boš najdrznejšim bordarjem, ki bodo svoje trike izvajali na povsem neobičajnih ovirah.

10 Pirate Movie Production – As the Crow Flies

As the Crow Flies

Sanjski duo - Gigi Rüf in Elias Elhardt sta dva izmed najboljših all-mountain bordarjev v prostem slogu na svetu, ki se v filmu As the Crow Flies , produkcije Pirate Movie, združita, da bi predstavila deskanje po zasneženih ruševinah. Od strašljivih spustov skozi starodavno gorsko mesto duhov pa vse do nepozabne bordarske akcije na območju Aljaske, se boš skupaj z Rüfom in Elhardtom podal na nepozabno potovanje.

11 Teton Gravity Research – Ode to Muir

Ode to Muir: The High Sierra

Ko Jermy Jones oznani, da je to nedvomno najpomembnejši film, ki ga je kdaj posnel, ti ne preostane drugega, kot da mu verjameš.

V filmu Ode to Muir se deskarja Jeremy Jones in Elena Hight podata na odpravo v širen John Muir Wilderness - območje divjine v Kaliforniji, kjer se soočita s številnimi izzivi.

12 Eero Ettala – Ender

Ender

Z zagonom, odločnostjo in vizijo se je Eera Ettala zapisal kot eden največjih deskarjev vseh časov, ki premika meje tega športa. Film Ender te bo tako popeljal skozi njegovo bordarsko kariero.

13 Pirate Movie Production – Follow Your Nose

Follow Your Nose

Gigi Rüf in Elias Elhardt sta dva izmed najboljših evropskih bordarjev vseh časov. Povezuje ju strast do potovanj, pustolovščin in dobrih točk za gorski freestyle. V filmu Follow Your Nose se Rüf in Elhardt združita, da naredita tisto, kar znata najboljše - spremeniti gorsko vožnjo visoko-hitrostno umetnost.

14 Nitro Snowboards – BOOM

BOOM

Nitro Snowboards niso znani samo po tem, da imajo eno izmed najbolj nadarjenih ekip v bordanju, ampak tudi po tem, da se znajo neznansko zabavati. Elias Elhardt, Eero Ettala, Marcus Kleveland in Victor De Le Rue v filmu BOOM prikažejo zabavne trenutke, njihovo prijateljstvo in osupljive bordarske prizore.

15 Richard Permin and Victor De Le Rue – Sweet & Sour

Sweet & Sour

Pozabi na staro rivalstvo med smučanjem in deskanjem: v filmu Sweet & Sour se združita dva karizmatična športnika, smučar Richard Permina in deskar Victor de Le Rue, ki ustvarita nepozabno snežno umetnost.

16 Travis Rice – That's It, That's All

That's It That's All

Film That's It, That's All prikazuje Travisa Ricea in njegovo ekipo, ki se podajo na misijo, da bi našli nove lokacije, trike in deskarske perspektive. Skupaj potujejo po svetu, kjer s svojimi triki navdušujejo gledalce.

17 Teton Gravity Research – Roadless

Roadless

Trije deskarji, Bryan Iguchi, Jeremy Jones in Travis Rice, se v filmu Roadless odpravijo na 10-dnevno ekspedicijo skozi neukročeni del Wyominga.

18 Burton Snowboards – One World

One World

Burton Snowboards vas bo z novim filmom One World zagotovo očaral, saj v njem nastopajo Mark McMorris, Ben Ferguson, Maria Thomsen, Anno Gasser in Danny Davis, ki te bodo popeljali po različnih snow parkih, ulicah in gorah iz celega sveta.

