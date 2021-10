Devet edinstvenih izgledov Red Bull Racing dirkalnika

Že od leta 2005, so temno modra, rdeča in rumena, tradicionalne barve, po katerih vsi prepoznamo dirkalnike

Štirikratni konstruktorski prvak v Formuli 1 je letos prišel v Istanbul Park s spremenjenim videzom, prijetnim na pogled, a neobičajnih barv, v katerih ni bilo lahko prepoznati Maxa Verstappena in Sergia Pereza na progi.

Vsekakor pa se to ni zgodilo prvič. Spodaj si oglej devet edinstvenih izgledov Red Bull Racing dirkalnikov, ki jih je do sedaj ustvarila ekipa iz Milton Keynesa.

Red Bull Racing in Star Wars na VN Monaka, leta 2005