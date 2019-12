7 nasvetov kako lahko pomagaš graditeljem MTB trejlov

Kaj pravzaprav graditelja trejlov žene, da preživi ure in dneve na hribu, med lopatanjem, krampanjem, sekanjem, žaganjem, zabijanjem? Denar v večini primerov ne. Bolj izziv ob ustvarjanju nečesa novega in kreativno reševanje problemov, ki ob tem nastanejo. Vse se potem nadaljuje tudi ob vzdrževanju, ko se proge izboljšuje, nadgrajuje in skrbi, da so brezhibne. Tiha ali glasna tekma med graditelji, za najboljši flow, jump linijo..., je le logična posledica ;)

Men at work! Dela se nov trejl. © Moonhead Media 01 / 03

Jesen in toplejši deli zime so za mnoge lokacije idealna priložnost, da se trejli gradijo ali urejajo. Manj prometa, mokra in zmehčana tla, pa potem, če je sreča, sneg in mraz, ki poskrbita za naravno utrjevanje nastalega. In potem, ko ure in ure preživijo v blatu, na dežju, vetru in tudi snegu, je najmanj kar si graditelji želijo, da ostali uporabniki trejl uničijo in nasmetijo, še preden se sezona dobro začne. Takole lahko pomagaš:

1. Ko je mokro, furaj z glavo

Blato je sinonim za jesen in toplo zimo © Sven Martin/Red Bull Content Pool

Verjetno najbolj primeren nasvet v času, ko to objavljamo:

Kadar se trejl ali njegov del lahko poškoduje, če po njem voziš, ko je moker, tega ne počni! Še posebej občutljive so nove linije, ki še niso dobro utrjene in novi objekti prekriti z zemljo. Tam kjer se tla celo zimo ne posušijo (soncu skrita pobočja) se v mrzlem delu leta praviloma vozi le, ko zemlja pomrzne.

Priti s fure blaten od nog do glave, ne prinese naziva najbolj hudega bajkerja, razen če si vozil v kakšnem od parkov z miljonskimi sredstvi za vzdrževanje prog. Tam nekaj ljudi živi od tega, da ti trejle "obdelaš". Drugje pač ni tako!

Delo na trejlu po dežju. Voda lahko naredi veliko škode. © Graeme Murray

Če nisi prepričan kaj velja za kakšen trail, predlagamo, da se o tem pozanimaš v lokalnem klubu ali kolesarski družbi. Skoraj vsako območje ima tudi kakšno progo, ki je vozna med ali takoj po dežju.

2. Vkoplji se še ti :)

Prispevaj roke na lokalnih trejlih © IMBA Europe

Če želiš voziti urejene trejle, si vzemi čas za pomoč pri gradnji in vzdrževanju. Pridruži se lokalni ekipi vsaj, ko pripravijo organizirane dneve urejanja. Za določene dele prog je včasih potrebno veliko časa, da se uredijo. Več bo rok, lažje bo delo in prej se bo furalo.

3. Zapomni si, da so črte od gum kul za... hmm, nikogar!

Vse kar boš z "risanjem črt" po trejlih dosegel, je hitrejša erozija in več dela za graditelje, ki trejl vzdržujejo. Če želiš, da bodo energijo trošili tudi na novih trejlih, namesto stalno vzdrževali stare, pomagaj tako, da zaviraš z občutkom in učinkovito. Ne le kadar je mokro, tudi v suhem nikoli ne blokiraj zadnjega kolesa! Če se ti zdi, da ti pravilno zaviranje povzroča težave, si privošči delavnico na to temo. Se izplača zate in za trejle!

4. Upoštevaj zapore trejlov

Zaprt trejl je zaprt z razlogom, zato ne izzivaj z vožnjo po njem © Hanna Jonsson

Če je trejl zaprt, je za to verjetno dober razlog! Ni vedno samoumevno zakaj, a z vožnjo po zaprtem trejlu lahko ogrožaš sebe, graditelje in trejl sam. Znaki, da je trejl zaprt so lahko v obliki tabel, napetih trakov ali očitno naloženih vej. Če te zanima kaj se s trejlom dogaja, kontaktiraj lokalce oziroma posameznike, skupine ali klube, ki za tiste trejle skrbijo. Veliko jih najdeš tudi na Facebooku, kjer v svojih trejlom namenjenih skupinah obveščajo o stanju na terenu, akcijah...

5. Če je na trejlu ovira, jo poskusi odmakniti

Seveda ne, če gre za veliko drevo, ki je padlo čez pot, a veje, kamenje in manjša drevesa se največkrat da odmakniti brez orodja. Če ti ne uspe, oz. je ovira že na prvi pogled prevelika, o njej obvesti tiste, ki za trejl skrbijo.

6. Drži se začrtane linije

Ne ustvarjaj svojih bližnjic! Če so na trejlu deli, ki jih ne moreš prevoziti in ni urejenih obvozov, ni nič narobe, če greš preko ali mimo njih peš. "Strava linije", ki sekajo ovinke in jih nekateri vlečejo zato, da bi dosegli boljše čase na posameznih Strava segmentih, so neumnost in goljufanje. Na koncu dobimo trejl, ki gre naravnost navzdol in ni zabaven za nikogar, original pa se s tem uniči.

Če ugotavljaš, da imaš težave z večjim delom nekega trejla in veliko hodiš peš, razmisli raje o kakšnem lažjem, kjer boš lahko nabiral izkušnje in krepil znanje. Najhitreje boš seveda napredoval na dobrem tečaju.

7. Ne bodi "predober"!

Perfektna "banda" ni samo enostavna, lahko je tudi zelo hitra ;) © Christoph Oberschneider