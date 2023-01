Dogodki v letu 2023

Najtežjih 400 metrov na svetu! Legendarni preizkus nog in pljuč se že desetič vrača na letalnico bratov Gorišek. Športniki in rekreativci z vseh vetrov se bodo spet podali v boj s slavno planiško smučarsko-letalno napravo in njenim strmim doskočiščem in zaletiščem. Tek navkreber, ki se praviloma prelevi v dirko po vseh štirih, je v dolini pod Poncami prvič gostoval leta 2012, trenutni rekord naprave po času in številu zmag (4 minute in 53 sekund, pet zmag) pa drži Luka Kovačič. Luka pravi, da bo vesel, če ga kdo “strese”, podobno pa je pri dekletih, kjer je zadnja leta nepremagljiva Barbara Trunkelj. A ne pozabi, Red Bull 400 v Planici je tekma za vsakogar - lahko ti je cilj zmagati, ali pa le premagati soseda, dokazati punci ali fantu, da si korenina, podreti svoj osebni rekord, ali le poskusiti priti do vrha. Že to je lep dosežek. Bi več informacij in prijavnico? Skoči na stran

.