Slovenske ulice so postale njuna galerija

Maša in Lara , znani tudi kot @custome_superge , sta mladi ustvarjalki, ki ju združuje ljubezen do umetnosti. Dekleti, ki bosta letos nastopili kot članici žirije na natečaju Red Bull Doodle Art , že štiri leta krasita superge s svojimi edinstvenimi dizajni. Do zdaj sta poslikali že 250 parov superg, ki jih zadovoljni naročniki nosijo na sončni strani Alp.

Spoznaj Mašo in Laro

1. Kdo sta in kaj počneta?

Maša in Lara © Jan Škufca

Sva 22 letni študentki medicine in ekonomije. Spoznali sva se devet let nazaj na slikarskem ateljeju. Tam sva se res ujeli, zato sva najino druženje nadaljevali tudi izven ateljeja.

Leta 2019 sva dobili idejo, da bi začeli izdelovati custome majice, med raziskovanjem te ideje, pa sva naletele na custome sneakers community. Ker sva obe imeli radi superge sva bili nad tem zelo navdušeni, saj sva lahko združili umetnost in superge v eno. Rekle sva si "zakaj pa ne" in sva poskusili. Imele sva srečo, da nama je najina prijateljica prva zaupala svoje superge in tako se je vse začelo. Takrat sva potem tudi naredile najin Instagram profil @custome_superge .

2. Sta v šoli čečkali po zvezkih?

LARA: Vedno si čečkam po zvezku. Na faksu imam en blokec, po katerem čečkam. Vem, da sem že v osnovni šoli med poslušanjem pouka na robu zvezka delala čečkarije.

MAŠA: Jaz sem čečkala več v srednji šoli, saj je bilo takrat med poukom malo več časa, zdaj na faksu pa moram bolj poslušati in nimam toliko časa za druge stvari. Ampak ja, sem čečkala na papir, včasih so nekatere čečkarije celo postale dizajn za na superge in druge stvari. Mislim pa, da je bilo čečkanje že od nekdaj del najine šolske izkušnje.

3. Bi rekli, da je čečkanje motilec pouka ali spodbujevalec kreativnosti?

Zagotovo kreativnosti. Čečkanje te sprosti in ti da možgane na "off".

4. Nekaterim se zdi izbira vajinega platna nekaj nenavadnega, drugi bi si želeli videti več takšnih izdelkov. Zakaj sta se določili ravno za superge?

Kot sva že rekli, obe imava radi superge ter umetnost, in je bila to neka logična izbira za najino platno. Medtem ko slike lahko obesiš v svoje stanovanje, kjer jih vidiš samo ti in tvoji prijatelji, superge omogočajo, da jih nosiš po svetu in preko umetnosti pokažeš del svoje osebnosti. Gre za platno, ki je več kot samo platno.

Superge povejo veliko o njihovem lastniku © Jan Škufca

5. Glede na to, da imata obe svoj stil risanja, nas zanima, kako ju združita na ene superge? Delata superge skupaj ali vsaka svoj par?

LARA: Vsaka dela svoj par oziroma svojo stranko, saj je tako lažje. Razen v kakšnih izrednih primerih na primer za določen dogodek pa delava tudi en par skupaj. Na primer na Grosbasketu 3x3 turnir, kjer so najine superge tudi razstavljene, sva v živo risali vsaka na eno supergo, torej en par skupaj.

MAŠA: Če dobim naročilo, ki je bolj primerno za Laro, ki obvlada realistične stvari, risanje obrazov in oseb, potem ga predam Lari, in obratno, če Lara dobi naročilo, ki bolj ustreza meni, ga preda meni, saj si želiva čim boljšo kvaliteto. Prav tako pa je večji užitek delati to, kar te veseli in znaš.

6. Od kje črpata inspiracijo?

Že od samega začetka spremljava ameriške umetnike iz costume sneakers community, kjer črpava različne inspiracije. Načeloma pa poskušava črpati iz povsod, iz umetnosti, filma, glasbe ipd.

Ideje za dizajn črpata iz različnih področij © @custome_superge

7. Kako pa izgleda postopek izdelave custome superg?

Ko naju oseba kontaktira, to je ponavadi preko Instagrama, lahko pa tudi preko telefona ali e-maila, jo prosiva, da nama pošlje svoje ideje ali inspiracije. Če ima že izbran dizajn, potem je to najlažje. Tako narediva "mockup" na iPadu, da stranka vidi, kako bo izgledalo na supergah. Če jim je dizajn všeč, začneva z delom. V primeru, da ima stranka idejo, ki še ni točno dodelana, se dobimo na enem hitrem video klicu, kjer pove, kaj hoče, in skupaj sestavimo dizajn. Nato se ga malo še dodela, in ko ga odobri, začneva z delom. Potem pa je vse odvisno od dizajna, koliko časa nama vzame. Je pa to kar zahtevno delo, saj delava res z miniaturnimi čopiči. Dizajn lahko delava tudi od 8 do 25 ur, saj morava iti trikrat čez plast čakati, da se vmes posuši, na koncu pa je potrebno dodati še zaščitno plast, da dizajn 100% ostane gor, tako da si vzameva čas pri izdelavi dizajna. Ko končava superge, jih dostaviva oziroma jih stranka prevzame.

8. Rišeta samo na usnjene superge ali so lahko tudi iz drugega materiala? Je kakšna težava, če so superge črne barve?

Sva delali tudi že na tekstilne, tako da načeloma lahko vse, ampak primarno, so barve namenjene za usnjene čevlje. Tako lahko zagotoviva, da bodo barve zagotovo ostale gor. Glede barve pa ni problema.

Superge niso edino njuno platno © @custome_superge

9. Kaj vama pomeni, da ljudje nosijo superge z vajinim dizajnom? Se spomnita kakšnega posebnega dogodka?

MAŠA: Spomnim se, da sem bila enkrat na kavi, in ko sem se ozrla na stran, sem videla, da oseba nosi superge, ki sem jih nekoč naredila za darilo. Taki trenutki te res razveseljijo, saj vidiš, da oseba nosi superge in da so ji res všeč. Prav tako pa je poseben trenutek, ko stranki predaš superge in vidiš, kako se ji zasvetijo oči od veselja.

LARA: Tudi meni je všeč predaja superg, sploh če se to zgodi v živo, saj so nekateri tako navdušeni, da ti postane čisto vseeno za denar, ker ti več pomeni to, da so stranke zadovoljne s tvojim delom.

10. Kako je potrebno skrbeti za take superge? Imata kakšne nasvete za svoje stranke?

Imava, ja. Tam, kjer ni poslikano, se superge lahko čisti s krtačo ali čistilom, tako kot se navadne, po poslikavi pa je potrebno biti malo bolj pazljiv. Čistimo jo lahko z vodo, saj gre za vodoporne barve, zaradi česar se superge lahko nosi tudi v dežju in snegu. Če pa bi imel kdo res zelo umazane ali pa bi ga bilo strah, da ne bi uničil poslikave, se jih lahko da profesionalno očistiti.

11. Glede na to, da bosta sodnici na Red Bull Doodle Artu, nas zanima kaj bosta ocenjevali pri izdelkih?

Pri ocenjevanju bova poskušali izhajati iz najinih dolgoletnih izkušenj. Na Red Bull Doodle Artu bova ocenjevali celotno sliko, bolj specifično pa se bova osredotočili na artistic stil.

12. Bosta z udeleženci delili kakšne nasvete, kako ustvariti dobro čečkarijo?

Seveda. Že na najinem profilu bova objavile nekaj nasvetov, ostale napotke in skrivnosti, kako se lotiti celotne zadeve, pa bova zaupale na štirih delavnicah , ki se bodo odvile v Mariboru, Kopru in dvakrat v Ljubljani.

13. Kako lahko ljudje najlažje stopijo v stik z vama?

Na najinem Instagram profilu @custome_superge nama lahko napišejo sporočilo in bova skušale čim prej odgovoriti.

Obišči delavnice naprednega čečkanja

Se želiš udeležiti brezplačnih Red Bull Doodle Art delavnic z Mašo in Laro? Obiščeš jih lahko:

1. marca - Maribor

2. marca - Koper

11. marca - Ljubljana

14. marca - Ljubljana

Več informacij najdeš tukaj.