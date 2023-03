Ko se združita umetnost in tehnologija

Kriptovalute oz. kripto kovanci in kripto žetoni, so oblike valut, ki obstajajo digitalno ali virtualno in uporabljajo kriptografijo za zavarovanje transakcij. Število blockchainov in kriptovalut danes strmo narašča, prav tako pa narašča število njihovih uporabnikov. Po trenutnih podatkih spletnega portala CoinMarketCap na trgu kriptovalut trenutno kroži več kot bilijon dolarjev.

Kriptovalute oz. kripto kovanci in kripto žetoni, so oblike valut, ki obstajajo digitalno ali virtualno in uporabljajo kriptografijo za zavarovanje transakcij. Število blockchainov in kriptovalut danes strmo narašča, prav tako pa narašča število njihovih uporabnikov. Po trenutnih podatkih spletnega portala CoinMarketCap na trgu kriptovalut trenutno kroži več kot bilijon dolarjev.

Kriptovalute oz. kripto kovanci in kripto žetoni, so oblike valut, ki obstajajo digitalno ali virtualno in uporabljajo kriptografijo za zavarovanje transakcij. Število blockchainov in kriptovalut danes strmo narašča, prav tako pa narašča število njihovih uporabnikov. Po trenutnih podatkih spletnega portala CoinMarketCap na trgu kriptovalut trenutno kroži več kot bilijon dolarjev.

in švicarski Lugano, domačim in tujim trgovcem omogočata plačevanje storitev in izdelkov v kriptovalutah.

Čeprav večina sveta kriptovalute hrani zgolj kot naložbo, pa vedno več podjetij in trgovcev kriptovalutam omogoča tudi vsakodnevno uporabnost. Tako imenovana Bitcoin mesta, npr. ljubljanski BTC City in švicarski Lugano, domačim in tujim trgovcem omogočata plačevanje storitev in izdelkov v kriptovalutah.

Čeprav večina sveta kriptovalute hrani zgolj kot naložbo, pa vedno več podjetij in trgovcev kriptovalutam omogoča tudi vsakodnevno uporabnost. Tako imenovana Bitcoin mesta, npr. ljubljanski BTC City in švicarski Lugano, domačim in tujim trgovcem omogočata plačevanje storitev in izdelkov v kriptovalutah.