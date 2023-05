Kdo bo postal letošnji globalni zmagovalec natečaja Red Bull Doodle Art?

Od 25. do 28. maja 2023 bo v Amsterdamu potekal svetovni finale Red Bull Doodle Art . Na tekmovanju se bo za naziv globalnega zmagovalca borilo 62 nacionalnih zmagovalcev natečaja, med njimi tudi slovenski predstavnik Žan Zupan , ki si je aprila na državnem finalu s svojo umetnino zagotovil vstopnico za Amsterdam.

Žan Zupan © Siniša Kanižaj

Mlade ustvarjalce čaka tridnevna ustvarjalna izkušnja, ki združuje fizični in digitalni svet umetnosti. Poleg ogleda ikoničnih amsterdamskih mest, se bodo tekmovalci udeležili tudi celodnevne delavnice, ki vključuje skupno čečkanje in zanimiva predavanja s strokovnjaki. Prav tako pa bodo tekmovalci dobili možnost sodelovanja z globalno žirijo, ki jo sestavljajo mednarodno priznani umetniki g. Doodle (Sam Cox) iz Združenega kraljestva, Burnt Toast (Scoot Martin) iz Kanade, zmagovalec Red Bull Doodle Art iz leta 2017 Ayaka Toyomasu iz Japonske ter nizozemska podjetnica in digitalna ustvarjalka Anna Nooshin .

Vsa dela finalistov bodo predstavljena na prav posebni razstavi v Capital C – čudovitem ustvarjalnem središču mesta. Izmed vseh čečkarij bodo žirantje izbrali globalnega zmagovalca natečaja, ki pa domov ne bo odnesel le zmago, ampak bo poleg tega dobil tudi edinstveno priložnost za sodelovanje z Burnt Toastom , s katerim bo ustvaril edinstven NFT.

Pred odhodom v Amsterdam smo nekaj besed o čečkanju in svetovnemu finalu spregovorili s slovenskim zmagovalcem Žanom Zupanom.

1. ZAKAJ ČEČKANJE?

Na začetku, sem tako kot vsi ostali doodlal zato, da si krajšam čas, da si zaposlim roke in misli. Zadnje čase pa doodlam predvsem zato, ker se mi zdi, da odkrivam neko novo smer v stilu umetnosti, ki mi je zelo zanimiva in je zanimiva tudi gledalcu, ker je zelo spontana. Zame je doodlanje neka vrsta terapije, ker sprostiš misli, roke pa se samo prosto premikajo.

Čečkanje sprošča © Philipp Carl Riedl / Red Bull Content Pool

2. KOLIKO ČASA ŽE RIŠEŠ IN ČEČKAŠ?

Rišem že odkar pomnim. Doodlam pa že ene 10 let, če to vključim tudi doodlanje med poukom. Preden pa sem začel risati doodle sem imel svoj stil risanja, v čemer uživam že od malih nog. Risal sem bolj ilustrativne stvari, ilustracijo, kar tudi študiram zdaj. Tako, da mi je ta pripovednost umetnosti zelo všeč.

3. IZ KJE ČRPAŠ INSPIRACIJE?

Pri doodlanje prav določene inspiracije nimam, ker vse izhaja iz domišljije oz. iz glave. Bolj gre za črpanje iz vizualnih izkušenj, kar vidimo čez dan itd. Drugače pa črpam inspiracijo od ilustratorjev kot so na primer Jean Giraud, Salvador Dali in Scott McCloud, ki ima to sporočilnost v svojih delih, ki bi jo mogoče jaz rad nekega dne dosegel. Zelo zanimiv mi je tudi humor pri ilustracijah, ki se ga pri drugih umetnostih težko ujame.

4. ZAKAJ SI SE PRIJAVIL NA RED BULL DOODLE ART?

Že ko sem videl naslov natečaja, me je beseda doodle spomnila na vse, to k čimer sem stremel. Vedel sem, da moram sodelovati, da mi je ta natečaj pisan na kožo. Strah se me je bilo prijavit, da ne bi nekdo rekel, da moji doodli niso dobri, ampak na koncu se mi je še vseeno zdelo, da tako slabe pa spet niso, da bi jih moral skrivati, tako da sem jih hotel pokazat in zato sem se prijavil.

5. KAJ PREDSTAVLJA TVOJA ZMAGOVALNA ČEČKARIJA IN KOLIKO ČASA SI PORABIL ZANJO?

Svoj doodle bi opisal kot labirint ali uganka za oči. Predstavlja mojo odštekano domišljijo in odraža moje zapletene misli in ideje, ki samo čakajo, da se izlijejo na papir. Hotel sem predstaviti sebe, moj stil in to kako zelo se želim izkazati.

Zmagovalna čečkarija © R.B.

Za doodle sem si vzel dober mesec, da sem lepo, počasi, brez pritiska delal, da so bile linije lepe in ravne. Zelo pomembno mi je bilo, da nisem bil živčen pri risanju, ampak sproščen, saj če bi v zadnjih nekaj dneh živčno skušal sestaviti sliko, potem ne bi bilo tako dobro in ne bi bilo toliko detajlov. Za take projekte si rad vzamem čas.

6. IZ KJE INSPIRACIJA ZANJO?

Inspiracija za moj doodle izhaja predvsem iz mene. Sam sebe sem preizkušal, kaj lahko naredim, kaj zanimivega lahko naredim iz teh preprostih linij.

7. ČESA SE VESELIŠ NA SVETOVNEM FINALU V AMSTERDAMU?

Komaj čakam, da vidim konkurenco, saj gre pri doodlanju za zelo poseben slog, ki se razlikuje od osebe do osebe. Se pa finala zelo veselim, ker grem prvič sam v tujino, da dobim neko novo izkušnjo, da sodelujem z ljudmi, ki ne govorijo istega jezika, ki na umetnost gledajo iz drugih kotov, izmenjati ideje itd. O zmagi sploh še ne razmišljam, ker je že sama izkušnja ogromno.

8. KAKO SE POČUTIŠ OB MISLI, DA BOŠ NA SVETOVNEM FINALU ZASTOPAL SLOVENIJO?

Zdaj, ko prvič slišim ta stavek, se sliši kar noro. Nikoli še nisem na tak način zastopal Slovenijo in všeč mi je, da jo lahko zastopam z umetnostjo. Če me bo že samo nekdo videl oz. mu bo moja umetnost všeč in si bo zapomnil, da sem iz Slovenije oz. kje sploh je Slovenija, je zame cilj že dosežen. Res se veselim, da bom jaz tisti, ki bo zastopal Slovenijo.