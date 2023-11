Jernej in Julija Kruder velika zmagovalca Red Bull Dual Ascent 2023

najprej poskuša prebiti v finalne dvoboje. Ključ do uspeha je smer preplezati čim hitreje, pri tem da vse raztežaje oba plezalca v navezi preplezata brez padca. V primeru padca mora plezalec raztežaj ponavljati, kar se seveda močno pozna na času. Najhitrejši dve navezi iz kvalifikacij se na koncu pomerita v paralelnem dvoboju v velikem finalu, tretja in četrta po času pa v malem finalu. Pri večraztežajnem plezanju pomembno vlogo igra tudi mojstrstvo rokovanja z vrvjo in tehniko varovanja soplezalca, zato je za uspeh potrebno še več kot le klasična vrhunska plezalska pripravljenost. Po plezalsko: nujno je potreebno tudi dobro in varno štrikati.

Odločilni dan se je začel z malim finalom, kjer sta se Domen Škofic in Vita Lukan udarila z lokalno zvezdnico Petro Klingner in Francozom Louno Ladevantom . Plezala sta dobro, a nekaj napak jima je povzročilo težave loviti priključek s hitro navezo v drugi smeri. Domen je enkrat padel, a napako hitro prinesel notri in kazalo je že, da bo Slovencema uspelo v boju za tretje mesto. Nato je žal padla še Vita, skoraj na koncu raztežaja, kar je pomenilo velko dodatnega časa za ponavljanje. Da je bila nesreča še večja, je Vita padla še v zadnjem raztežaju, kar je zakoličilo njuno usodo. Na koncu z rezultatom nista bila povsem zadovoljna, a s celotno predstavo sta pokazala, da zmoreta in sta z nekoliko več sreče lahko konkurenčna tudi za zmago.

Odločilni dan se je začel z malim finalom, kjer sta se Domen Škofic in Vita Lukan udarila z lokalno zvezdnico Petro Klingner in Francozom Louno Ladevantom . Plezala sta dobro, a nekaj napak jima je povzročilo težave loviti priključek s hitro navezo v drugi smeri. Domen je enkrat padel, a napako hitro prinesel notri in kazalo je že, da bo Slovencema uspelo v boju za tretje mesto. Nato je žal padla še Vita, skoraj na koncu raztežaja, kar je pomenilo velko dodatnega časa za ponavljanje. Da je bila nesreča še večja, je Vita padla še v zadnjem raztežaju, kar je zakoličilo njuno usodo. Na koncu z rezultatom nista bila povsem zadovoljna, a s celotno predstavo sta pokazala, da zmoreta in sta z nekoliko več sreče lahko konkurenčna tudi za zmago.

Ta pa je tokrat šla njunima prijateljema, Celjanoma Jerneju in Juliji Kruder. Brat in sestra sta pokazala, da sta kot naveza trenutno najmočnejša. Španec Alberto Ginés López in Ukrajinka Jenya Kazbekova sta bila sicer od zmage oddaljena le nekaj centimetrov, a Krudra sta se v napeti situaciji bolje taktično odločila in v tesnem obračunu zmagala v podaljških.

Ta pa je tokrat šla njunima prijateljema, Celjanoma Jerneju in Juliji Kruder. Brat in sestra sta pokazala, da sta kot naveza trenutno najmočnejša. Španec Alberto Ginés López in Ukrajinka Jenya Kazbekova sta bila sicer od zmage oddaljena le nekaj centimetrov, a Krudra sta se v napeti situaciji bolje taktično odločila in v tesnem obračunu zmagala v podaljških.