Eero Ettala je finski ledeni grad spremenil v snežni park

Snežna vas, v kateri je bil projekt posnet, leži v Kittiläju, ki se nahaja približno 200 kilometrov globoko v arktični krogo, globoko v osrčju finske Laponske . Ledeni grad zgradijo vsako leto, ko se temperatura spusti na približno deset stopinj pod ničlo, kar se običajno zgodi v začetku novembra, sezona pa traja vse tja do aprila. Arhitekturna zasnova in enkratne strukture iz snega ter ledu so bile čudovito dopolnilo projekta. Eero se je pred tem večkrat odpravil na lokacijo in raziskoval ter snoval ideje za projekt. "V načrtovanje sem vložil veliko časa, da sem dobil popolne linije za svoj slog vožnje. Želel sem predstaviti vse svoje sposobnosti bordanja in različne ovire, kot so rainbow rail, tin soldier bonk, clock face wallride, down rail in jumpi.”