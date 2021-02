Ta vikend bo potekal JBL Quantum EPICENTER Online 2

Hype za drugega v seriji digitalnih izdaj najdlje aktivnega slovenskega lanpartyja, ki bo v celoti izveden preko spleta, se je začel že prvi vikend v februarju z Antgrip Community Nights družabnimi večeri. V treh tednih, ki so vodili do glavnega dogodka, so se najbolj zagreti igričarji že pomerili v metanju žog, 1 na 1 in 2 na 2 borbah ter boju z naključnimi liki v igri League of Legends, ki mu sledijo še zabavna skupinska druženja ob Among Us, Keep Talking and Nobody Explodes in Push The Button, kot tudi bo organiziran Dungeons & Dragons večer!