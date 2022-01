Razmigaj možgane in prste na Bitstamp EPICENTER Online 3

Digitalna izdaja največjega gaming dogodka v Sloveniji se vrača med 19. februarjem in 6. marcem z e-športnimi turnirji CS:GO, LoL, Valorant, Rocket League, Fortnite, idr., s prvo izdajo e-športne konference, casual gaming dvodnevnim maratonom in showcase dogodek o razvoju videoiger.

Digitalna izdaja največjega gaming dogodka v Sloveniji se vrača med 19. februarjem in 6. marcem z e-športnimi turnirji CS:GO, LoL, Valorant, Rocket League, Fortnite, idr., s prvo izdajo e-športne konference, casual gaming dvodnevnim maratonom in showcase dogodek o razvoju videoiger.

Gaming dogodki so od nekdaj služili dvojnemu namenu ‒ tekmovanju in druženju s prijatelji. To je čas, ko se lahko brez skrbi posvetiš svojemu hobiju v dobri družbi, občasno tudi taki, s katero se srečuješ le preko spleta.

Gaming dogodki so od nekdaj služili dvojnemu namenu ‒ tekmovanju in druženju s prijatelji. To je čas, ko se lahko brez skrbi posvetiš svojemu hobiju v dobri družbi, občasno tudi taki, s katero se srečuješ le preko spleta.

Gaming dogodki so od nekdaj služili dvojnemu namenu ‒ tekmovanju in druženju s prijatelji. To je čas, ko se lahko brez skrbi posvetiš svojemu hobiju v dobri družbi, občasno tudi taki, s katero se srečuješ le preko spleta.

EPICENTER ve, kako se spet vrniti na sceno v stilu. Kljub temu, da fizičnega dogodka letos ne bo, to še ne pomeni, da bo ponujene vsebine kakorkoli manj. Še več, EPICENTER širi svoj obseg iz tekmovalnih in zabavnih iger na ponudbo z bogatim programom predavanj in delavnic na teme spletne varnosti, usklajevanja iger z drugimi dejavnostmi, tehničnih vsebin na temo upravljanja prenosov v živo, razvoja iger/programov in, za tiste, ki si iz video iger želijo ustvariti kariero, možnosti zaposlitve v gamingu.

EPICENTER ve, kako se spet vrniti na sceno v stilu. Kljub temu, da fizičnega dogodka letos ne bo, to še ne pomeni, da bo ponujene vsebine kakorkoli manj. Še več, EPICENTER širi svoj obseg iz tekmovalnih in zabavnih iger na ponudbo z bogatim programom predavanj in delavnic na teme spletne varnosti, usklajevanja iger z drugimi dejavnostmi, tehničnih vsebin na temo upravljanja prenosov v živo, razvoja iger/programov in, za tiste, ki si iz video iger želijo ustvariti kariero, možnosti zaposlitve v gamingu.

EPICENTER ve, kako se spet vrniti na sceno v stilu. Kljub temu, da fizičnega dogodka letos ne bo, to še ne pomeni, da bo ponujene vsebine kakorkoli manj. Še več, EPICENTER širi svoj obseg iz tekmovalnih in zabavnih iger na ponudbo z bogatim programom predavanj in delavnic na teme spletne varnosti, usklajevanja iger z drugimi dejavnostmi, tehničnih vsebin na temo upravljanja prenosov v živo, razvoja iger/programov in, za tiste, ki si iz video iger želijo ustvariti kariero, možnosti zaposlitve v gamingu.

Lanparty ni lanparty brez zdrave doze tekmovalnosti, frustracije in čistega veselja ob zmagi. Letos se bodo tekmovalci pomerili v kar desetih različnih igrah, ki zajemajo vse vrste žanrov ‒ od taktičnih in dirkalnih do popolnoma strelskih.

Lanparty ni lanparty brez zdrave doze tekmovalnosti, frustracije in čistega veselja ob zmagi. Letos se bodo tekmovalci pomerili v kar desetih različnih igrah, ki zajemajo vse vrste žanrov ‒ od taktičnih in dirkalnih do popolnoma strelskih.

Lanparty ni lanparty brez zdrave doze tekmovalnosti, frustracije in čistega veselja ob zmagi. Letos se bodo tekmovalci pomerili v kar desetih različnih igrah, ki zajemajo vse vrste žanrov ‒ od taktičnih in dirkalnih do popolnoma strelskih.

odvila dva prenosa v živo, namenjena pregledu stanja e-športa in razvoju video iger v Sloveniji. V soboto bodo v petih urah programa voditelji, panelisti in gostujoči na e-športni konferenci odprli nekaj trenutno najbolj vročih debat v igričarskem svetu.

. To je roguelike dungeon crawler, v katerem igramo nekromanta, čarodeja, ki oživlja mrtve in dela kot varnostnik v podzemnem klubu.