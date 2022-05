Ešportnik naj bo ‒ o razliki med fizičnim in elektronskim športom

Diamant Esports je profesionalna elektronska športna ekipa, ki je od januarja 2022 predana približevanju ešporta širši javnosti. Člani organizacije si želijo zabrisati mejo med športom in ešportom in ustvariti stabilno okolje za igralce, kjer se mladi lahko posvetijo fizičnemu in duševnemu zdravju, izobraževanju ter posledično doseganju čim boljših rezultatov na tekmovanjih.

Za uspeh so potrebne motivacija, odločnost in mogoče kanček sreče. Motivacije, da Slovenijo postavi na zemljevid evropskega ešporta, ne manjka Gregorju Farteku , direktorju in ustanovitelju ešportne organizacije Diamant Esports , ki nam je namenil nekaj besed o dogajanju na slovenski ešportni sceni.

Kaj sploh je ešportna organizacija? V čem si je podobna in različna od tradicionalnega športnega kluba?

Ešportna organizacija je društvo/podjetje/pravna entiteta, ki se v splošnem ukvarja z elektronskim športom, na primer z organiziranjem tekmovanj ali podpori igralcem/ekip, kot to počnejo športni klubi. Glavna razlika med ešportnim in tradicionalnim klubom je to, da slednji podpirajo igralce in ekipe, ki tekmujejo v videoigrah.

Kakšna je bila dosedanja pot slovenskih ešportnih ekip in kaj ciljate prinesti v ta svet?

Do našega prihoda so bile slovenske ešportne ekipe amaterske in večinoma osnovane na prostovoljnem delovanju. Tudi tiste, ki so že ponujale plačo igralcem (npr. Team MiA), niso imele strukturiranega pristopa ali generalnega sponzorja. Naš glavni cilj je prodreti in uspeti v regiji kot ena najboljših ešportnih ekip, ter seveda pomagati utreti pot ešportu v Sloveniji. Seveda bi si želeli tudi destigmatizirati ešport ter ga približati pravemu športu v smislu profesionalizacije in strukture v očeh slovenske publike.

Ali Slovenija dohaja trenutne ešportne trende na področju organizacije ekip in strukture tekmovanj?

Kar se tiče organizacije ekip, smo precej zadaj. Vedno so bile izjeme, ki so se trudile in poskušale premakniti mejnike, vendar to ni enostavno in težko je konkurirati tujim organizacijam, predvsem iz finančnega vidika. Slovenska tekmovanja so bila vedno korak pred organiziranostjo ekip in sledijo trendu v podobno ešportno razvitih državah.

Misliš, da je uspešnost ešporta povezana z velikostjo trga? Ali lahko v takem primeru ešport v Sloveniji sploh uspe?

Potencial ešporta v posamezni državi in regiji je vsekakor povezan z velikostjo trga, ampak v Sloveniji je dovolj prostora za vzpostavitev ešportnih organizacij in klubov, še posebej, če uspejo prodreti na regijski ali celo evropski trg. V vsakem primeru ima ešport prihodnost v Sloveniji, vsaj kar se tiče tekmovanj, žal pa bodo najuspešnejši slovenski igralci vedno odšli v večje tuje ekipe, kot se to dogaja tudi v tradicionalnih športih. Prava profesionalizacija ešporta v Sloveniji pa bo mogoča šele takrat, ko bo dovolj dobra struktura in večja medijska prepoznavnost ešporta.

Kateri elementi danes sestavljajo ešportno organizacijo in katere od teh pokriva Diamant Esports?

Če govorimo zgolj o ešportnih klubih, potem je sestava podobna kot pri klubih tradicionalnih športov. Vodstvo, marketing (kamor vključujemo tudi socialna omrežja), trenerski štab in seveda igralci so nekakšna osnova, ki jo imamo tudi pri Diamantu. Sodelujemo pa tudi s produkcijsko hišo Multiversed Production, ki skrbi za naš CGP in video vsebino. Ostale naloge, kot naprimer scouting in kadrovanje, trenutno opravljajo člani vodstvene in trenerske ekipe.

Kako pa ešportna organizacija deluje? Kaj ponujate igralcem in po drugi strani sponzorjem oz. financerjem?

Naši igralci in tudi trenerji so deležni različnih prednosti, kot so sodelovanje na večjih tekmovanjih, organizacijska struktura, bootcamp, razvoj igralcev (igričarske, psihološke in fizične priprave) ter finančna kompenzacija. Kot brand smo še vedno na začetku svoje bonitete lahko že sedaj šteli povečanje prepoznavnosti igralcev, saj sodelujemo na regijsko vidnejših dogodkih. Za sponzorje pa gradimo medijski kanal za oglaševanje in promocijo, torej gre za marketing podjetji, ki imajo za ciljno publiko občinstvo ešporta.

Na katerih tekmovanjih ste bili prisotni do sedaj? Imate že kakšne dosežke, s katerimi se lahko pohvalite?

Svoja vrata smo odprli v januarju 2022 ter začeli aktivno tekmovati februarja, ko smo z League of Legends ekipo sodelovali na tekmovanju EBL. Kmalu zatem smo dodali tudi VALORANT ekipo, ki je zmagala EPICENTER ONLINE 3 in nekaj regijskih spletnih tekmovanj, trenutno pa nas zastopajo na slovenskem državnem prvenstvu. Na koledarju je še kar nekaj aktivnosti za VALORANT ekipo, vključno z Game Gang tekmovanjem ter A1 Adria League, z junijem pa bo znova na sporedu EBL sezona, kjer bomo z našo novo League of Legends zasedbo ciljali na najvišja mesta.

E-športna tekmovanja postajajo vse večji spektakel (pomislimo na LEC in vsebino, ki jo trenutno proizvaja). Na splošno, koliko športa je še ostalo v ešportu?

Dobro vprašanje. V resnici je ešport vedno večji showbiznis, ampak smo mnenja, da so tekmovanja in zgodbe, ki se vrtijo okoli odigranih in prihajajočih tekem, zaenkrat še vedno osrednjega pomena. Je pa res, da je vedno več elementov, ki so produkt komercializacije.

Ešportne organizacije se ne osredotočajo samo na tekmovalne vode © Diamant Esports

Tudi vse več organizacij poudarja ustvarjanje vsebine in širjenje znamke v lifestyle vode. Kako se s tem trendom spopada Diamant Esports?

Se strinjam, predvsem ustvarjalci vsebine in influencerji postajajo vedno večji del ešportnih organizacij, in tega se zavedamo tudi pri Diamantu. Počasi, strateško in vztrajno širimo svoj krog sodelavcev in članov, tudi z namenom, da sledimo generalnemu trendu in sodobnim smernicam za prepoznavnost naše ekipe.

Ali se trenutno srečujete s kakšnimi težavami in kako jih je mogoče odpraviti?

Smo mnenja, da se vsi, ki kaj delajo, soočajo z občasnimi težavami, še posebej v ešportu, kjer ni standardov ali že ustaljenih protokolov. Večja prepoznavnost, h kateri stremimo in delamo na tem, bi zagotovo olajšala nekatere stvari, veliko pa bi pomagalo tudi priznanje ešporta s strani države kot športne dejavnosti. V splošnem pa večjih težav nimamo, saj smo se zadeve lotili premišljeno in trenutno uspešno sledimo kratkoročnim in srednjeročnim ciljem, ki smo si jih zadali v poslovnem načrtu.

Kakšni so vaši cilji za prihodnost?

Naš glavni cilj je postati najboljša in najbolj prepoznavna ešportna ekipa v regiji, zmagovati na tekmovanjih, kot so EBL, VRL, EPICENTER in državna prvenstva, ter podpirati najboljša imena slovenske in regijske scene. Zavedamo se, da tega ne bomo dosegli čez noč, ampak si upamo ciljati visoko in tem ciljem tudi sledimo, zaenkrat uspešno.

Kaj bi svetoval mladim, ki v ešportu vidijo priložnost za kariero (bodisi kot igralci ali kot člani ešportne organizacije)?

Že res, da je potrebne tudi nekaj sreče, ampak brez truda, motivacije in odločenosti ne gre, predvsem za bodoče igralce. Bistvenega pomena je tudi poznavanje scene, igralcev in ostalih akterjev v ešportu, saj si lahko na ta način odpreš marsikatera vrata. Velikokrat je vredno opraviti nekaj prostovoljnega dela ter s trudom pokazati nase, in kaj kmalu se bo v ešportu našel prostor tudi za vas, še posebej dokler je ešport mlada dejavnost brez vzpostavljene strukture. Treba je najti tisto, kar te veseli, bodisi igranje, managerstvo, novinarstvo, produkcija, organizacija, streamanje ali celo komentiranje, ter vztrajno delati na tem, da nenehno napreduješ in se učiš. In ne pozabi, dober glas seže v deveto vas.