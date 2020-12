Nepozabni e-športni trenutki v 2020

Leto 2020 se bliža koncu in čas je, da se ozremo nazaj in pogledamo, kateri e-športni dogodki so ga zaznamovali. Prihajalo je do dominantnih zmag, presenetljivih sprememb in tudi nekaj neljubih dogodkov, v vseh pogledih pa je bilo letošnje leto za e-šport izziv, a hkrati tudi priložnost. Podoživimo trenutke, ki se jih bomo še dolgo spominjali.

Izid igre Valorant

Igričarska senzacija Valorant , izpod rok razvijalca Riot Games , je ob izidu podirala marsikatere rekorde. Že med beta verzijo je bilo organiziranih več velikih turnirjev in slavne e-športne organizacije, kot so G2 Esports , TSM, 100 Thieves, Gen.G, Ninjas in Pyjamas in še mnoge druge, so hitro začele z ustanavljanjem svojih Valorant ekip. Uspešnost in hitro rast Valoranta nameravajo Riot Games nadaljevati v letu 2021 z Valorant Champions Tour ter svojo novo igro tako popeljati v svet e-športa, v katerem želijo konkurirati ostalim najpopularnejšim tekmovalnim igram.

37 CS:GO trenerjev zasačenih pri goljufanju na uradnih turnirjih

To leto je zaznamovala tudi afera nekaterih CS:GO trenerjev, ki so zaradi nešportnega vedenja dobili prepoved sodelovanja na ESIC turnirjih. Odkrili so namreč, da so izrabljali hrošča v igri, ki jim je omogočal pogled na celotno mapo. Čeprav suspenzija velja le za ESIC turnirje, katerega del so ESL, WePlay!, DreamHack in BLAST tekmovanja, so pozvali ostale organizatorje dogodkov, da tudi oni suspendirajo omenjene trenerje in tako pripomorejo pri varovanju CS:GO scene na svetovni ravni.

Vzpon in popularnost dirkaških simulacij

Velik del leta smo se morali zadrževati doma in mnoge športne panoge so bile prisiljene pavzirati svoje športno udejstvovanje ter ustaviti tekmovanja. Na ta račun je sledila rast različnih e-športnih panog, med njimi tudi dirkaških simulacij, saj te odlično posnemajo izkušnjo dirkanja v resničnem svetu. Verjetno je na popularnosti najbolj pridobila Formula 1, saj se je na tisoče ljudi vključevalo v virtualne dirke, na katerih so se preizkusili tudi nekateri resnični vozniki. Tako so se najhitrejši e-športni vozniki in dirkaške zvezde iz resničnega življenja združili na virtualnih progah ter merili svoje moči v dirkaških simulacijah.

Slovenski virtualni dirkač Kevin Siggy je ravno letos osvojil naslov svetovnega prvaka v Formuli E.

Svetovno prvenstvo na daljavo

Svetovno prvenstvo v igri League of Legends je bil eden od dogodkov, ki je bil izpeljan v celoti, čeprav z določenimi spremembami in prilagoditvami. Celotno prvenstvo je bilo producirano na daljavo - tekmovanje je potekalo v studiu v Šanghaju, produkcija, komentatorji, voditelji in analisti pa so svoje delo opravljali tako kot iz Evrope, kot tudi iz Koreje in Amerike. Kljub temu, da je bilo zaradi omejitev lahko na dogodku prisotnih le 6000 gledalcev, pa gledanost prenosa zaradi tega ni bila nič manjša - na vrhuncu z največ 45,95 milijoni sočasnih gledalcev , več kot milijardo gledanih ur in 23,03 milijoni povprečnih gledalcev na minuto so podrli lanske rekorde.

Otvoritvena slovesnost je bila tudi letos pravi tehnološki spektakel z AR koncertom

Astralis ponovno številka ena

Astralis so v zadnjih nekaj letih dobesedno dominirali na Counter Strike: Global Offensive sceni in nizali zmage na vseh mogočih Majorjih. Tekmovalno leto za CS:GO se je zaključilo z IEM Global Challenge, kjer so se Astralis v finalu pomerili proti Team Liquid in si z dominantnim rezultatom 3-0 prislužili naslov najboljših na prvenstvu. Čeprav je za njimi težko leto, spopadali so se namreč z izgorelostjo nekaterih igralcev, so se ponovno dvignili na sam vrh in pobrali kar dve zmagi od zadnjih treh tekmovanj v letu 2020. Tako so v tem letu osvojili kar štiri prestižne naslove na tekmovanjih ESL One Road to Rio, Pro League S12, DreamHack Masters Winter in sedaj še na IEM Global Challenge. S tem so ponovno zaključili svoje leto kot prvi na lestvici.

Poleg tega je igra Counter Strike: Global Offensive letos prvič dosegla več kot milijon sočasnih igralcev , kar kaže na to, da je daleč od tega, da bi poniknila v pozabo, temveč še zmeraj dosega nove in nove mejnike, kljub svojim 20 letom obstoja.

Podeljene e-športne nagrade leta 2020

Na daljavo je bila izpeljana tudi letna podelitev nagrad Esports Awards 2020 . Gre za letni dogodek, ki želi izpostaviti dosežke e-športne panoge in jih nagraditi s podeljevanjem nagrad v različnih kategorijah. Nagrado za najboljšo e-športno igra leta je ponovno prejela igra League of Legends, najboljši streamer leta je postal Ibai “Ibai” Llanosu , bivši španski League of Legends komentator, naslov najboljše e-športne organizacije so si prislužili G2 Esports , naslov najboljše mobilne e-športne igre pa je prejela streljačina Free Fire .

Šokantne menjave in upokojitve League of Legends igralcev

Ob koncu leta je League of Legends svet pretreslo kar nekaj odmevnih zamenjav in prehodov igralcev med ameriško in evropsko ligo. Kot prva je prišla novica, da ikonični Perkz zapušča organizacijo G2 in odhaja v Ameriko. Perkz se bo v naslednji sezoni pridružil ameriški organizaciji Cloud 9 , njegov transfer pa naj bi stal okoli 5 milijonov dolarjev. Seveda so se takoj pojavila vprašanja, kdo ga bo v G2 nadomestil na poziciji AD carryja in kmalu zatem so oboževalci dobili svoj odgovor - Rekkles iz rivalskega Fnatica. Oba igralca sta v zadnjih letih postala obraz svojih bivših ekip, zato je bil njun odhod še toliko bolj nepričakovan.

Dodaten udarec pa sta zadali naznanitvi upokojitev še dveh ikoničnih League of Legends zvezd - od igranja se namreč poslavljata obraz TSM-a Bjergsen in legendarni Doublelift .

OG borba za tretjo zmago na TI se nadaljuje