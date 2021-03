Več vrhov kot korit: Vse, kar moraš vedeti o Fernandi Maciel

4.478 metrov visok Matterhorn je Fernandi Marciel povzročil osebno tragedijo in hospitalizacijo. A nedavno ji je uspelo premagati lastne demone in doseči vrh in v istih 24 urah splezati tudi na Gran Paradiso .

Po njenem čustvenem, mentalnem in fizičnem podvigu je tu 10 stvari, ki jih moraš vedeti o tej Brazilki.

1. Prej je bila okoljska odvetnica

Preden se je popolnoma podala v svet ultrateka, je bila Fernanda zaposlena na pravnem področju, kjer se ukvarjala z okoljem v rodni Braziliji. To je počela 5 let, nato pa se je pred 15 leti odločila, da se poda na drugačno pot.

Glede svojega starega dela pravi: “Ne pogrešam ga, odločila sem se, da preneham s svojim delom kot odvetnica. Ko delaš za državo, ugotoviš, da delo vključuje veliko politike, veliko birokracije.”

2. Navdihuje jo zvezdnik filma Free Solo

Brazilka ima dva vzornika na področju teka in plezanja: prva je alpinistična smučarka Hilaree Nelson in drugi Alex Honnold, prvi človek, ki je prosto splezal na El Capitan (Yosemite), kar je bilo nato prikazano z oskarjem nagrajenim filmom Free Solo.

Vendar ne gre toliko za njihove športne dosežke kot za druge stvari, ki jo navdihujejo. “Alex, recimo, je ustvaril svojo fundacijo, ki jo podpiram. Zelo zanimivo je, da lahko kot športniki pomagamo drugim.”

3. Stremi k popolnosti ... kot Nadia Comaneci

Med odraščanjem se je Fernanda ukvarjala z gimnastiko – svojo prvo športno strastjo – in njen navdih je bila Nadia Comaneci, Romunka, ki ji je prvi uspel doseči popolne 10-ke za zmago na Olimpijskih igrah leta 1976.

“Edina je imela popoln nastop,” pove Fernanda. “Verjetno je morala ogromno trenirati. V nekaterih športih treniraš in si prvak, pri gimnastiki pa je to noro. Mnogo več treningov, pa tudi veščin. V mojih očeh je ona dosegla svoj največji potencial.”

Maciel postavi rekord na gori Gran Paradiso © Mathis Dumas/Red Bull Content Pool

4. Sanja o teku in plezanju na Mount Everest

Če denar ne bi bil ovira, bi 40-letnica stekla na vrh Everesta. To bi bil njen sanjski dosežek.

Morda ji bo enkrat uspelo. “Moj sanjski projekt je Everest, vendar to zahteva veliko denarja. Upam, da se mi želja uresniči. Vendar moram najprej nabrati več izkušenj. Prihodnje leto bom tekla 8.000 metrov visoko v gorah, ker potrebujem izkušnje visokih gora, pa tudi svojo hitrost bi rada spoznala.”

5. Njen dedek se je pri 75 skušal vrniti v jiu jiutsu!

Fernandini predniki niso bili ultratekači ali plezalci, temveč so se ukvarjali z borilnimi veščinami.

Njen dedek je bil prvak v jiu jiutsu, njen oče pa mojster capoeire. Z družino je morala zaustaviti dedka, ki se je pri 75 odločil, da se vrne v jiu jiutsu. “To bi bilo veliko prenevarno zanj!”

Od svojega 15 leta vem, da je moje poslanstvo varovati okolje Fernanda Maciel

6. Do šole je tekla, ker je bilo hitreje in ceneje kot vožnja z avtobusom

Ko je hodila v šolo, si je Fernanda vsako jutro nadela tekaške čevlje.

Pojasnjuje: “Bilo je hitreje kot vožnja z avtobusom in očeta nisem želela prositi za denar za avtobus! Tako sem tekla tja in nazaj. Naša hiša je stala na hribu, zato je bilo težko, pot je bila precej strma.”

7. Ko je plezala na Matterhorn, se je bala, da je oslepela …

Pri prvem poizkusu vzpona na Matterhorn so bili vremenski pogoji tako slabi, da so ji zamrznile veke in je mislila, da je oslepela.

Tega trenutka se spominja takole: “Nisem mogla odpreti oči, tri dni sem sama ležala v bolnišnici. In to v bolnišnici, kjer nihče ni govoril angleško. Drugi dan je prišla italijanska medicinska sestra, s katero sva se sporazumeli in prinesla mi je mobilni telefon, da sem lahko poklicala prijatelja in mu pojasnila, kje sem. Takrat sem mislila, da sem oslepela – najbolj grozljiv trenutek v mojem življenju.”

Maciel: Aconcagua © Gustavo Cherro/Red Bull Content Pool

8. Njen cimer Gonzalo je življenje izgubil na isti gori

Fernandin cimer, Argentinec Gonzalo, je umrl med plezanjem na Matterhorn s svojo britansko stranko. Zato ji je vzpon na Matterhorn predstavljal še večji “čustveni izziv”.

Spominja se: “Izgubila sem Gonzala. Dan pred tem sva večerjala, sama sem se odpravljala na tekmovanje v Avstrijo. Ko sem prispela, mi je kolega sporočil, da se je odkrušil velik kamen in ubil Gonzala in njegovo stranko. To je imelo velik vpliv name, na tekmovanju sem se slabo odrezala.”

9. Dan po osvojitvi Matterhorna se je usul velik plaz

Fernanda se je odločala, ali bi se svojega dvojnega izziva, Gran Paradiso-Matterhorn, lotila v četrtek ali v petek. Na koncu se je odločila za četrtek, kar je bila pametna poteza, sploh glede na dogajanje naslednjega dne.

Razkriva: “V petek je moral helikopter reševati 20 plezalcev, ki jih je ujel plaz. Na tej nevarni gori sem imela res veliko sreče. Zaradi podnebnih sprememb pogosto prihaja do krušenja kamnov.”

10. Njen cilj je pomagati planetu s tekom

Poleg različnih ekspedicij so podnebne spremembe tiste, ki jo vodijo.

Pri pojasnjevanju svojega zelenega pristopa k športu in življenju na sploh, pravi: “Od svojega 15 leta vem, da je moje poslanstvo varovati okolje. Obožujem naravo in v gorah se počutim kot doma. Tam res uživam. Menim, da je veliko boljša služba navdihovati ljudi v gorah, kot pa v pisarni.