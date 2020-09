Ideja je v njem živela že nekaj časa, letos pa dozorela. Pravi, da je vedno verjel, da mu v 24 urah to lahko uspe, ni pa misli, da bo na cilj pritekel že po manj kot štirinajstih. Štartal je zgodaj zjutraj, v temi, tek pa končal še na soncu. S svojo hitrostjo je kar nekaj preglavic povzročil tudi snemalcem in fotografom, ki so avanturo spremljali, saj je bil velik del poti daleč pred predvideno časovnico.

Ideja je v njem živela že nekaj časa, letos pa dozorela. Pravi, da je vedno verjel, da mu v 24 urah to lahko uspe, ni pa misli, da bo na cilj pritekel že po manj kot štirinajstih. Štartal je zgodaj zjutraj, v temi, tek pa končal še na soncu. S svojo hitrostjo je kar nekaj preglavic povzročil tudi snemalcem in fotografom, ki so avanturo spremljali, saj je bil velik del poti daleč pred predvideno časovnico.

Ideja je v njem živela že nekaj časa, letos pa dozorela. Pravi, da je vedno verjel, da mu v 24 urah to lahko uspe, ni pa misli, da bo na cilj pritekel že po manj kot štirinajstih. Štartal je zgodaj zjutraj, v temi, tek pa končal še na soncu. S svojo hitrostjo je kar nekaj preglavic povzročil tudi snemalcem in fotografom, ki so avanturo spremljali, saj je bil velik del poti daleč pred predvideno časovnico.

Kombinacija poti iz Vrat , preko Visokega Rokava (2.646), Škrlatice (2.740), nazaj v Vrata, pa na Triglav (2.864), preko Zadnjice na Jalovec (2.645), čez Kotovo sedlo na Mangart (2.679) in do Mangartskega sedla , bi glede na splošno predvidene čase, planincu vzela okoli 43 ur. Pri tem je vzpon na Visoki Rokav delno potekal po brezpotju, kar zahteva tudi alpinistične spretnosti. Da o temi ne govorimo. Luka je za cel podvig potreboval 13 ur in 56 minut!

Kombinacija poti iz Vrat , preko Visokega Rokava (2.646), Škrlatice (2.740), nazaj v Vrata, pa na Triglav (2.864), preko Zadnjice na Jalovec (2.645), čez Kotovo sedlo na Mangart (2.679) in do Mangartskega sedla , bi glede na splošno predvidene čase, planincu vzela okoli 43 ur. Pri tem je vzpon na Visoki Rokav delno potekal po brezpotju, kar zahteva tudi alpinistične spretnosti. Da o temi ne govorimo. Luka je za cel podvig potreboval 13 ur in 56 minut!