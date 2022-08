EPICENTER 21 predstavlja preizkušnjo Red Bull Flick 2022

poleg turnirjev v aktualnih video igrah gostil tudi priložnostne igralce in obiskovalce. Udeleženci se boste lahko sprehodili med stojnicami in se preizkusili v dodatnih zabavnih aktivnostih, kjer bo prisoten

Pravila izziva so precej preprosta. Tekmujte se na 5 novih mapah ​​Red Bull Flick, ki so bile narejene po meri. Vsaka dvojica se bori za nadzor poligona in mora za zmago uporabiti svoje okolje ter posebne mehanike mape. Nasprotnike premagate tako, da izčrpate njihove Tickete.

Pravila izziva so precej preprosta. Tekmujte se na 5 novih mapah ​​Red Bull Flick, ki so bile narejene po meri. Vsaka dvojica se bori za nadzor poligona in mora za zmago uporabiti svoje okolje ter posebne mehanike mape. Nasprotnike premagate tako, da izčrpate njihove Tickete.

Pravila izziva so precej preprosta. Tekmujte se na 5 novih mapah ​​Red Bull Flick, ki so bile narejene po meri. Vsaka dvojica se bori za nadzor poligona in mora za zmago uporabiti svoje okolje ter posebne mehanike mape. Nasprotnike premagate tako, da izčrpate njihove Tickete.

Ticketi obeh ekip se tekom igre sčasoma zmanjšujejo. Medtem ko ena ekipa nadzira aktivno nadzorno točko ne izgublja Ticketov. Spawnanje v igri ni omejeno, a ko se igralec ponovno pojavi na mapi izgubi ekipa 1 Ticket. Pri tem je vseeno, če ekipa kontrolira nadzorno točko ali ne. Igralcem bodo v pomoč tudi vizualni in zvočni indikatorji, s katerimi bo lažje določiti trenutne in naslednje aktivne nadzorne točke. Prva ekipa, ki pade na 0 Ticketov, izgubi krog.

Ticketi obeh ekip se tekom igre sčasoma zmanjšujejo. Medtem ko ena ekipa nadzira aktivno nadzorno točko ne izgublja Ticketov. Spawnanje v igri ni omejeno, a ko se igralec ponovno pojavi na mapi izgubi ekipa 1 Ticket. Pri tem je vseeno, če ekipa kontrolira nadzorno točko ali ne. Igralcem bodo v pomoč tudi vizualni in zvočni indikatorji, s katerimi bo lažje določiti trenutne in naslednje aktivne nadzorne točke. Prva ekipa, ki pade na 0 Ticketov, izgubi krog.

Ticketi obeh ekip se tekom igre sčasoma zmanjšujejo. Medtem ko ena ekipa nadzira aktivno nadzorno točko ne izgublja Ticketov. Spawnanje v igri ni omejeno, a ko se igralec ponovno pojavi na mapi izgubi ekipa 1 Ticket. Pri tem je vseeno, če ekipa kontrolira nadzorno točko ali ne. Igralcem bodo v pomoč tudi vizualni in zvočni indikatorji, s katerimi bo lažje določiti trenutne in naslednje aktivne nadzorne točke. Prva ekipa, ki pade na 0 Ticketov, izgubi krog.