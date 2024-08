Poleti v svet Bitcoina

je prva mednarodna Bitcoin konferenca v Sloveniji, ki bo potekala

8. in 9. novembra

v Hotelu Habakuk v

Mariboru

. Dogodek bo gostil vrhunska imena v Bitcoin industriji, ponudil veliko priložnosti za mreženje in okrogle mize z različnimi tematikami, kot so rudarjenje, Bitcoin plačila, ekonomski vidiki, regulacija in še več. NiceHashX konferenca bo omogočila prav tako številne spremljevalne dogodke, kot je elektronski afterparty v Dvorani Tabor, kjer bo nastopil svetovno znan

DJ Claptone

ter drugi lokalni DJ-ji. NiceHashX bo nepozabna izkušnja in popolna kombinacija za vse Bitcoin entuziaste, ljubitelje inovacij ter glasbene navdušence.