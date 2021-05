The Flying Bulls: Nebo Maribora obarvano z akrobacijami

so prevzele nebo Maribora in s svojimi letali uprizarjajo vrtoglave akrobacijske točke. Med posadko se skriva tudi sam

Širno nebo nad Mariborom je dobilo krila. Letalske posadke skupine The Flying Bulls so prevzele nebo Maribora in s svojimi letali uprizarjajo vrtoglave akrobacijske točke. Med posadko se skriva tudi sam Felix Baumgartner , ki je leta 2012 skočil iz balona na višini 38.969 metrov in v prostem padu kot prvi človek brez pomoči motorja prebil zvočni zid.

The Flying Bulls in umetnine na nebu

Letalske posadke skupine The Flying Bulls do 30. maja trenirajo svoje manevre na letališču Edvarda Rusjana v Mariboru. Gre za ekipo vrhunskih pilotov in njihovih pomočnikov, ki upravljajo floto 13 zrakoplovov iz različnih obdobij letalske zgodovine.

