Freerunning - šport, ki je prevzel družbene medije

Ne glede na to, ali poznaš ime ali ne, smo prepričani, da si že videl freerunning. Morda v filmskih in televizijskih akcijah, skoraj zagotovo pa si ga videl na družbenih medijih, ko so neverjetni posnetki Dominica Di Tommasa in Pashe Petkunsa ali posnetki tekmovanja, kot je Red Bull Art of Motion , postali viralni. Mogoče si freerunning videl celo v živo, zahvaljujoč vedno večji skupnosti, ki je aktivna v mestih po vsem svetu.

Za to obstaja dober razlog, saj je freerunning šport v vzponu. Gre namreč za mlad začetek urbanega športa, katerega vzpon in razvoj sta šla z roko v roki z internetom, pametnimi napravami in družbenimi mediji.

Zgoraj si oglej najnovejšo epizodo Red Bull Origins, spodaj pa izvedi vse, kar moraš vedeti o freerunningu ...

Hazal Nehir v Istanbulu © Nuri Yılmazer/Red Bull Content Pool

01 Kaj točno je freerunning?

Že samo ime pove veliko. Gre za prosti tek, ki nudi prostost v prostoru, ki je namenjen ustvarjanju reda v urbanih predelih.

V bistvu je freerunning umetnost premikanja po urbanem okolju na kakršen koli način želiš, omejen le s tvojo domišljijo in fizičnimi zmožnostmi telesa. Skoki, obrati, spusti - vsako gibanje, ki si ga lahko zamisliš za potovanje po urbanem svetu v hitri in vznemirljivi obliki, je dobrodošlo v freerunningu. Tukaj ni omejitev. Rezultat pa je edinstven kreativen način premikanja po urbanem okolju.

Dominic Di Tommaso v Johannesburgu v Južni Afriki © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

02 Za freerunning se lahko zahvalimo Francozom

Tako kot za filme, metrični sistem in svetovna znana peciva, se Francozom lahko zahvalimo tudi za to, da so v svet prinesli freerunning.

Kar danes poznamo kot freerunning, ima svoje korenine v razvoju vojaškega, atletskega treninga in treninga z ovirami, ki je bil razvit za spodbujanje učinkovitega in samozavestnega gibanja. Vse skupaj pa se je zares začelo v poznih 90. letih v pariškem predmestju. Tam je ekipa Yamakasija razvila parkour v lokalnih stanovanjskih naseljih in nakupovalnih središčih.

Skupina je navdih našla v načinu treniranja, ki ga je razvil oče Davida Bella (njegovi treningi so vključevali disciplino in filozofijo borilnih veščin), sledil pa je razvoj gibanja, ki posameznikom nudi svobodo v urbanem okolju, hkrati pa navdušuje z neverjetnimi gibi in triki.

Ekipa Yamakasi iz pariškega predmestja je v športno disciplino pripeljala velike skoke s strehe na streho, večnadstropne spuste in skoke čez ogromne vrzeli. Freerunningu so omogočili tudi prvi viralni trenutek, ko je posnetek Bella, ki skače skozi ogromno vrzel na mestu, znanem kot "Manpower", preplavil televizijske postaje po vsej Franciji in Evropi ter navdušil na tisoče ljudi, da so se začeli ukvarjati s parkourjem.

»Posnetek je preplavil medije in se pojavil po vseh francoskih TV postajah,« je dejala turška freerunnerka in parkour atletinja Hazal Nehir v Origins. "Ta video je bil iskrica in od takrat naprej športniki delijo videoposnetke ter tako potiskajo šport naprej."

Jason Paul v Hamburgu v Nemčiji © Rutger Pauw/Red Bull Content Pool

03 Ali gre pri parkourju in freerunningu za isto stvar?

Ja, a hkrati tudi ne. Parkour je tam, kjer se je vse začelo. Ime je vstopilo v mainstream leksikon, tako da se vsaka podobna dejavnost preprosto tako imenuje. Vendar obstaja nekaj pomembnih razlik med parkourjem in freerunningom.

Kot boš izvedel v Origins, je nekdanji član Yamakasija Sébastien Foucan skoval izraz freerunning in v svojem pogledu na parkour v ospredje postavil ustvarjalno izražanje. Medtem ko gre pri parkourju bolj za hitrost in učinkovitost: tek, skakanje in stalno gibanje naprej, freerunning vključuje kakršnokoli gibanje. Naj bodo to obrati, vrtenje ali gibi, ki si jih videli v starem nemem filmu Charlieja Chaplina, videoigrici ali gibi izposojeni od B-Boya.

Tudi kar se tiče lokacij je v freerunningu veliko več svobode. Betonska džungla še vedno prevladuje, a vse več športnikov izstopa iz tega okolja, saj želijo pokazati freerunning na povsem nov način na nepričakovanih mestih. Pa naj bo to Jason Paul , ki poustvari klasične video igre iz 80. let , Pasha Petkuns, ki postane človeški fliper , ali največje tekmovanje v freerunningu Red Bull Art of Motion , kjer so leta 2021 skakali s kopnega na jadrnice.

Nehir to najbolje povzame: "Ni določenih pravil in to je lepota freerunninga. Vsak se lahko premika drugače in pokaže svoj edinstven slog. To je tisto, kar dela ta šport edinstven."

Torej, freerunning se je razvil iz parkourja in je trdno zakoreninjen v tej kulturi. Meje med obema se včasih popolnoma zabrisane, zaradi česar pa ne moremo reči, da gre za eno in isto stvar.

Ni določenih pravil in to je lepota freerunninga. Vsak se lahko premika drugače in pokaže svoj edinstven slog Hazal Nehir

04 Vzemi svoj telefon in spremljaj, kako se šport razvija v realnem času

Pomisli, koliko in kako hitro si se razvil od svojega 10. do 20. leta. To je neverjetna pot, na kateri se trenutno nahaja freerunning. Gre za mlad šport, katerega razvoj je fenomenalen, saj se pred našimi očmi odvija na pametnih telefonih in računalniških zaslonih na način, kot se ni še noben drug šport.

Kot je poudarjeno v Origins, je freerunning verjetno prvi šport, ki je zrasel skupaj z internetom. Ne samo, da je internet spodbudil njegovo rast na vse konce sveta, z njim je tudi tehnično napredoval. "Tako zelo je prepleten z internetno kulturo. Skupnost je bila vedno okoli interneta, tudi na samem začetku," razlaga zgodovinar britanske scene in parkourja Jimmy the Giant.

Cenovno ugodne video kamere so parkourju pomagale, da se je uveljavil v prvih dneh DVD-jev in internetnih forumov. Prihod YouTuba leta 2005 pa je tisti, ki freerunningu omogoči, da postane globalen. Ne samo, da si je freerunning od takrat naprej lahko ogledal vsakdo na spletu, hkrati je postal spletna videozbirka trikov in lokacij, ki so dvignile raven športa z noro hitrostjo.

S hitrim razvojem pametnih telefonov, uvedbo 4G in nato še s prihodom Instagrama leta 2013, freerunnerjem še nikoli ni bilo lažje pokazati svetu, kaj počnejo.

Lahko rečemo, da gre za idealen šport družbenih medijev - hiter, vznemirljiv, malce nevaren, a povezan – zato ni nič čudno, da je freerunning vse bolj priljubljen. Di Tommaso se na primer lahko pohvali z več kot sto tisoč ogledi na svojih instagram objavah. Videoposnetek Jason Paula - Last Call For Mr Paul - je celo prejel priznanje za najbolj gledan Red Bullov video doslej. Spodaj si oglej, zakaj.

4 min Last call for Mr Paul Profesionalni freerunner Jason Paul zamuja na let, zaradi česar mora uporabiti svoje atletske spretnosti za navigacijo po letališču.

Kot Nehir odločno pove v Origins: "Šport ne bi bil tam, kjer je zdaj, brez interneta in družbenih medijev."

05 Kdo so freerunnerji, ki jih moraš spremljati?

Jason Paul – legenda freerunninga. Nemec je naredil že vse, kar lahko narediš v freerunningu - od večkratne zmage na Red Bull Art of Motion do izvedbe nekaterih najbolj ustvarjalnih in najbolj gledanih videoposnetkov v tem športu. Sledi mu tukaj .

Dominic Di Tommaso – velja za enega izmed najbolj naprednih športnikov v freerunningu. Posnetki avstralca iz serije Freerunning Around the World so zagotovo vredni ogleda. Sledi mu tukaj .

Hazal Nahir – je ena izmed pomembnejših in najbolj navdušujočih žensk v freerunningu, ki v svoji rodni Turčiji spodbuja ta šport. Bila je celo nominirana za nagrado Taurus World Stunt Award za svoje delo v hollywoodskem filmu 6 Underground. Sledi ji tukaj .

Pavel' Pasha' Petkuns - če v freerunningu iščeš izvirnost, pomešano s smislom za humor, je latvijec Pasha Petkuns vreden spremljanja. Dvakratni zmagovalec Red Bull Art of Motion je resnično edinstven. Sledi mu tukaj .

Krystian Kowalewski - branilec naslova Red Bull Art of Motion je eden najbolj predanih in prilagodljivih športnikov, ki se znajde enako dobro na plavajočih jadrnicah in v skalnatih gozodovih kot na tradicionalnem terenu. Sledi mu tukaj .

Noa Diorgina - najmlajša prvakinja Red Bull Art of Motion doslej. Diorgina je leta 2021 zmagala v disciplini style in se na svetovnem odru oznanila za prihodnost ženskega freerunninga. Od nje zagotovo lahko pričakujemo še velike stvari. Sledi ji tukaj .