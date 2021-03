Game of A.I.R. - Akrobatska predstava nad Bovcem

Svetovna podprvakinja v indoor skydivingu Maja Kuczyńska in pilot dirkalnih letal Łukasz Czepiela sta se udeležila neverjetnega tekmovanja v zraku z naslovom “ Game of A.I.R. ”. Maja, ki je skakala s padalom , in Łukasz, ki je tik ob njej letel s svojim Extra 300 , sta simultano izvajala spektakularne akrobatske manevre v Bovcu .

Video Game of A.I.R. si lahko ogledaš na vrhu strani.

Maja Kuczyńska in Łukasz Czepiela - Red Bull Game of A.I.R. © Samo Vidic / Red Bull Content Pool

Format tekmovanja je temeljil na pravilih, ki veljajo pri “ Game of SKATE ”, kjer udeleženci naredijo trik, ki ga drugi nato skušajo posnemati. Vsaka napaka prinese eno črko besede “SKATE”. Prvi, ki zbere vse črke, izgubi. Maja in Łukasz sta ustvarila svojo različico, imenovano Game of A.I.R. Idejo za prvo tovrstno tekmovanje na svetu sta dobila leta 2020.

"Ko sem razmišljala, kaj lahko naredim v zraku, da bi bilo podobno poletu z letalom, sem se spomnila na obrate naprej, obrate nazaj in podobne zadeve. Łukasz se je takoj spomnil na vrtenje okoli osi. Ko sva se srečala, sva govorila samo o tem, kako bi to izvedla in ali je sploh izvedljivo" se spominja Maja Kuczyńska.

Łukasz Czepiela in Maja Kuczyńska v objemu sončnih žarkov © Samo Vidic

Projekt Game of A.I.R. je potekal v Bovcu, kjer so bili pogoji za skakanje s padalom popolni in kjer je pokrajina ustvarila osupljiv učinek, ki je viden na posnetku in fotografijah dogodka.

S športnega vidika je podvig predstavljal velik izziv za oba. Triki, ki sta jih morala Maja in Łukasz izvesti v zraku, so vključevali: obrat naprej, knife edge turn, breaker, low flyby, flat spin, sidefly to sidefly, backflip, flip twist in 8 point hesitation roll.

Ko sem pričel izgubljati zavest oziroma dobil tunelski vid, sem moral odleteti kar se da daleč stran, Łukasz Czepiela

"Najtežji del je bilo letenje okoli Maje. Moje letalo je bilo usmerjeno skoraj navpično navzdol. Bil sem v globoki spirali, z nenehno rastočo hitrostjo. Sila G je bila vedno močnejša, kar je zame predstavljajo naporno fizično delo. Med prvim krogom okoli Maje, je sila znašala 3G, med drugim že 6 in med tretjim – 8! Zelo dolgo časa sem bil pod vplivom te sile. Ko sem pričel izgubljati zavest (opomba urednika: izguba zavesti zaradi neprestane izpostavljenosti silam G in posledičnega pomanjkanja krvi v možganih) oziroma dobil tunelski vid, sem moral odleteti kar se da daleč stran, da ne bi povzročil nevarnosti. Zame je bil to predvsem zelo fizično naporen projekt" opisuje Łukasz Czepiela.

+16

Pri tako zahtevnem projektu je pomembno omeniti, kako so nastale video vsebine Game of A.I.R..

"V Sloveniji sem letel v formaciji s Pilatus PC-6 , iz katerega sta skočila Maja in snemalec Marco Waltenspiel . Helikopter je pilotiral Siegfried Schwarz , skupnosti bolj znan kot “Blacky”. Nekajkrat sva se srečala na letalskih mitingih. Pilotiral je tudi helikopter, ki se je uporabljal za snemanje dogodkov Red Bull Air Race . Ekipa je bila vredna zaupanja, vsi smo se med seboj zelo dobro poznali. Marco, ki je skočil skupaj z Majo, je dal vse od sebe za odlične posnetke. Je znan skakalec s padalom in BASE padalec. Fotografije je posnel Samo Vidic . S tako ekipo je bil projekt res uresničenje sanj" se spominja Łukasz.

Oglej si spodnji posnetek in skoči v zakulisje dogajanja: