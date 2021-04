"Bilo je grozljivo" – kako je Gee Atherton videl The Slate Line

Part of this story Gee Atherton United Kingdom Poglej profil

Gee Atherton upravičeno velja za enega najboljših gorskih kolesarjev vseh časov. Skupni zmagovalec UCI svetovnega pokala, dvakratni svetovni prvak in večkratni zmagovalec svetovnih pokalov, v svoji skoraj dve desetletji dolgi profesionalni karieri nima več veliko stvari, katerih še ni dosegel.

Toda Gee se ne ohranja samo za dirkalne vikende in njihove občasne tečaje v kolesarskem parku. 36-letni Britanec se je v preteklih letih spoprijel z nekaterimi najhitrejšimi in najbolj ekstremnimi linijami – zagotovil si je drugo mesto na Red Bull Rampageu v letih 2004 in 2010 – in ikonični dogodek, ki ga pomaga organizirati in na katerem je zmagal leta 2018, se ne imenuje brez razloga Red Bull Hardline .

Z začetkom sezone, ki je trenutno načrtovana najverjetneje šele od junija naprej, je Gee svojo pozornost usmeril na nekatere gorske projekte. Njegov najnovejši, The Slate Line, je nastal iz The Ridgeline (december 2020), in tokrat se je odločil za "bolj naravno" smer.

Posnet v Walesu, tik ob cesti od Dyfi kolesarskega parka (zasnoval ga je Geejev brat Dan), vidimo Geeja, ki se spušča po gori skrilavca v zapuščenem kamnolomu Wincilate. Ko se površina premika pod njegovimi kolesi in ga ovire pripeljejo do ogromnih navpičnih dropov, robov pečin in rudniških jaškov, na njegovem spustu v dolino v resnici ni prostora za napake.

Če želiš izvedeti več o The Slate Linu si oglej film in si spodaj preberi naš intervju z Geejem.

Hej Gee. To je izgledalo kot ena najbolj norih stvari, ki si jih kdaj storil. Kaj je bil navdih za ta projekt?

Navdih je bil kot pri večini teh velikih gorskih projektov – iskali smo malo pustolovščine. Tako se začnejo najboljši projekti. Ne išči ničesar drugega kot nekaj, kar bi premaknilo tvoje meje, in to je bilo ravno to.

The Slate Line je zadnji veliki gorski projekt Geeja Athertona © Dan Griffiths 01 / 06

Za ta kamnolom sem že dolgo vedel – vedno smo se vozili mimo njega, a se ga niso lotili, ker je videti tako zastrašujoče, tako strmo in agresivno, da se še nikoli nisem poigraval z mislijo, da bi bilo nekaj zgoraj. Šele ko smo se potepali tam gor in ga začeli raziskovati, sem počasi začel razmišljati, da je morda kaj tu.

Ko sem se zvlekel v kamnolom in ga začel raziskovati, ni bilo več poti nazaj.

Vzpon na vrh gore je trajal več kot 30 minut © Dan Griffiths

So bile težave z načrtovanjem povezane linije?

To je bil en izmed najtežjih delov. Vzpenjaš se in tvoje prve misli so, da je to mesto popolnoma noro. Toda, ko se prilagodiš, kako izpostavljeno in trdno je zgoraj, se linija nekako pokaže iz gore in jo začneš sestavljati. Tu začneš praskati površino, kopati in postopoma, počasi prihaja iz gore. Vendar je bilo nekaj odsekov, za katere vse do trenutka, ko sem jih prevozil, nisem bil prepričan, da bodo mogoči.

Skala je bila zelo ostra in vsak padec bi imel hude posledice © Dan Griffiths

Kako dolgo je trajala gradnja?

Verjetno smo bili tam zgoraj vse skupaj kakih šest tednov. Veliko tega je bilo zato, ker ni bilo načrta – bil je postopek poskusov in napak, gradnje stvari in preverjanja, ali so delovale.

Linije so se spreminjale od vožnje do vožnje, kar je bilo noro Gee Atherton

To je tudi edinstveno mesto, na katerem lahko gradiš, ker tam zgoraj ni zemlje. Vse, kar smo zgradili, smo zgradili iz ogromnih plošč skrilavca. Celotna gora je tam nakopičena in takoj, ko se je dotakneš, hodiš po njej ali pa samo poskusiš nekaj premakniti, začne vse skupaj drseti. Nekaj bi zgradili, odšli in se vrnili in tega ne bi bilo več, bi se premaknilo ali pa bi to zdrobil plaz kamenja. To je bil precej tekoč projekt, ker si se vozili in preizkušal stvari, ki so se spreminjale, ko bi se vozil – linije so se spreminjale od vožnje do vožnje, kar je bilo noro.

Linijo je moral odvoziti agresivno © Dan Griffiths

Kaj ti je šlo po glavi, ko si se prvič spustil?

Bil sem prekleto prestrašen. Vidiš lahko do dna doline, in ko se spustiš, boš nabral vso to hitrost in postajal vse hitrejši ter brez nadzora, vse dokler ne prideš do dna. Nisem vedel, ali bom lahko nadzoroval hitrost, se uspel ustaviti, ali sploh lahko vozil. Bila je popolna neznanka in edini način, da to ugotovim, je bil dobesedno poskus. Bilo je grozljivo.

Nestabilna podlaga je pomenila, da se je linija vsako vožnjo spremenila © Dan Griffiths

Si se moral vožnje po melišču lotevati na poseben način?

Prepričati sem se moral le, da sem popolnoma v formi. Ni šlo za to, da bi se spustil, nekoliko ogrel in naredili nekaj ogrevalnih krogov ter se podal v linijo – vsakič, ko si bil na kolesu, si se moral prepričati, da si popolnoma oster in pripravljen na to. Moral sem se res skoncentrirati in se osredotočiti ter se fizično in psihično prepričati, da sem pripravljen na nekaj precej agresivnega.

Ko voziš kaj takega in voziš nekoliko previdno in obrambno, v resnici nimaš nadzora. Greš na milost in nemilost, kam te pripelje gora, in tam zgoraj je to tako nevarno, ker če se zaideš z linije, so pečine, rudniški jaški in vse mogoče.

Gee je za projekt vozil po meri izdelano Atherton DW6 kolo © Dan Griffiths

Ta video prikazuje, da si padel. Je bila to najhujša nesreča, ki si jo imel med snemanjem?

Bilo je nekaj majhnih spodrsljajev in padcev, vendar nič večjega. Ni bilo prostora za napake. Kamni so ostri, tako da če bi padel nanje, bi to imelo precej veliko posledico.

Na sredini so bili tudi odprti rudniški jaški, ki so bili globoki 600 metrov – padec v njih in igre bi bilo konec. Težko je bilo poskusiti navigirati pot skozi celoten postopek, ne da bi stopil napačno.

Kaj ti je šlo po glavi, ko si padel?

Bil je samo strah zaradi tega, kako strmo je bilo. Velika težava je bilo ustavljanje – bilo je tako strmo in nekateri deli so bili tako hitri, da si pridobil ogromno zagona in bi bilo težko nadzorovati ustavljanje. Ko gre za zemljo ali ilovico, si, ko nekaj poskušaš, lahko privoščiš padec – gre narobe in se zakotališ. Tu pa gre za skrilavec – vedel sem, da bo to pot v bolnišnico. Vrgel sem se nazaj in vedel sem, kako strmo je in da so za mano skale, šele, ko sem se uspel ustaviti, sem vedel, da sem na varnem. Takoj, ko sem začutil, da sem visoko in vzratno, sem pomislil, da je to lahko slabo.

Se lahko primerja s čimer, kar si že vozil pred tem?

Vsekakor so bili elementi drugih stvari, ki sem jih že vozil. Na primer, velik gap na dnu je bil malo manj kot 25 metrov, to je bilo podobno stvarem, ki sem jih že zvozil na Rampagu ali Hardlinu.

Če je v mojih mislih, ko sem doma in se skušam sprostiti, je to nekakšen merilec, kdaj vem, da sem zgradil nekaj precej velikega. To je grozljivo Gee Atherton

Nekateri odseki so spominjali na to, kaj bi lahko vozili na downhill progi. Toda večina je bila zelo unikatna in prav to je linijo naredilo tako neznano.

Ker tehničen teren ni bil dovolj, je linija potrebovala tudi ogromen gap © Dan Griffiths

Si imel kaj dvomov glede napada na tisti končni gap?

Veliko dvomov. Zgradili smo ga precej zgodaj in težava je v tem, da ko zgradiš kaj takega, veš, da moraš to zvoziti, je v tvojih mislih. Ko si tam gor in razmišljaš o njem, ni samo v tvojih mislih – s teboj je od trenutka, ko ga zgradiš, pa vse do trenutka, ko ga preizkusiš. Zjutraj se zbudiš in razmišljaš o tem. V mislih si resnično zaskrbljen. Če je v mojih mislih, ko sem doma in se skušam sprostiti, je to nekakšen merilec, kdaj vem, da sem zgradil nekaj precej velikega. To je grozljivo.

Bil je super strm nalet, nato slepi vzlet in za tem dolg, strm pristanek, ki je bil na obeh straneh zasut z ogromnimi, kot britvica ostrimi kamni. Vanj sem naredil nekaj voženj, da sem izmeril hitrost, toda med vožnjo je bila pod tabo ohlapna skala, ki se je gibala pod teboj, zato je bilo vsakič drugače.

"Ko sem prišel do dna, sem se počutil, kot da sem premagal goro" © Dan Griffiths

Kakšna so bila tvoja čustva, ko si dosegel dno?

Močno olajšanje. Neverjeten občutek je iti skozi ta postopek, ko greš nekam, se odločiš, da boš poskusil in vozil, zgraditi in nato premagati, osvojiti in priti do dna v enem kosu. Ta vlakec smrti čustev je nor. Ko sem prišel do dna, sem imel ta občutek dosežka in takoj pomislil: konec je, premagal sem goro.

The Slate Line je nadaljevanje tvoje prejšnje izdaje, The Ridgeline. Je to začetek serije gorskih projektov?

Res uživam v njih in mislim, da obstaja še toliko potenciala za izvedbo še več takih velikih gorskih projektov – ne samo v Veliki Britaniji in doma, ampak tudi v nekaterih drugih krajih po svetu, ki smo si jih ogledali. Pravzaprav smo že začeli graditi na naslednji liniji, kar pa mi že začenja dajati nekoliko strahu.