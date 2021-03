Aston Martin Red Bull Racing v partnerstvu z Gold Standard za trajnost

Moštvo Aston Martin Red Bull Racing oznanilo resen pristop k trajnosti

Določeni ključni trajnostni cilji po triletni študiji ogljičnega odtisa

Doseganje stanja brez ogljika v sezoni 2020

Agresiven cilj zmanjšanja emisij CO2e moštva Red Bull Racing v 2021 za 5.000 ton

Partnerstvo z Gold Standard za odgovorno zmanjšanje neizogibnih emisij ogljikovega dioksida

No Bull

Cilj našega projekta z naslovom ‘NO BULL’ ni le določiti in doseči agresivne cilje našega moštva, temveč tudi ozavestiti zunanji svet o izzivih, ki jih projekt potegne za sabo.

Pot, ki jo moramo ubrati, je jasna: zmanjšati emisije, zmanjšati odpadke in povečati učinkovitost. Vendar bi lagali, če bi rekli, da smo strokovnjaki in da je pot enostavna ...

Vsak TV poročevalec o klimatskih spremembah prikazuje posnetke o vzletih letal in avtomobilih v prometnih zastojih. Taka slika na prvi pogled industrije F1 ne prikaže v dobri luči, saj F1 vključuje lete po vsem svetu in dirkanje z najhitrejšimi avtomobili na svetu – in vse to zgolj za zabavo. Vendar trajnostni cilji in Formula 1 med seboj niso izključujoči ...

Smo industrija, ki je trdno zasidrana v znanosti, osredotočena na analiziranje podatkov in iskanje učinkovitosti na vsakem področju. S pomočjo najbrihtnejših inženirjev se v tem športu uporabljajo najlažji materiali in najučinkovitejši motorji na svetu. Trdo delo proizvajalcev originalne opreme pomeni, da hibridne pogonske enote Formule 1 zagotavljajo zgolj 2 % emisij ogljikovega dioksida.

VENDAR so emisije CO2 naših bolidov na stezi zgolj vrh ledene gore, zato moramo določiti ključna področja, ki ustvarjajo naš ogljični odtis.

V čakanju © GETTY IMAGES

Vstopijo strokovnjaki

Do današnjega dne smo bili relativno tiho glede trajnosti, a imamo za to dober razlog. Da bi kateri koli posel naredili bolj zelen, je potrebna akcija, ne zgolj besede, in mi imamo načrt.

Leta 2018 smo z zunanjimi strokovnjaki pričeli s študijo ogljičnega odtisa, da bi določili, na katerih področjih našega poslovanja bi lahko kar najbolj učinkovito zmanjšali emisije ogljikovega dioksida, in s tem jasno opredelili strategijo.

Študija je pokazala, da je moštvo Aston Martin Red Bull Racing v letu 2019 ustvarila približno 17.000 ton CO2e, in sicer:

48 % objekti

37 % potovanja

8 % prevoz

7 % dirkanje

Kljub spremembam koledarja F1 za sezono 2020/2021, ki so neposredno vplivale na naše emisije, smo si zastavili agresivne cilje, da bi v sezoni 2020 dosegli stanje nevtralnih emisij, emisije ogljikovega dioksida zmanjšali za 5.000 ton in odgovorno zmanjšali trenutno neizogibne emisije ogljikovega dioksida s pomočjo partnerstva z Gold Standard.

S približno 50 % ogljičnega odtisa, ki je značilen za poslovanje F1, popolnoma podpiramo dolgoročno kampanjo F1 z naslovom 'Countdown to Zero', vendar smo morali najti način, kako se resno spopasti z našimi emisijami.

Z odgovornim zmanjšanjem ogljikovega dioksida kot takoj dosegljivim ciljem smo vstopili v partnerstvo z Gold Standard. Ni skrivnost, da je trg zmanjšanja ogljičnega odtisa, siv in da ogljikovi krediti ne dosegajo obljubljenih podnebnih vplivov. Menimo, da če se nekaj splača narediti, je to potrebno narediti dobro, zato smo preučili trg in sklenili partnerstvo z najboljšim na tem področju. Gold Standard je bil ustanovljen leta 2003 in podjetjem pomaga zmanjšati emisije ogljikovega dioksida izven njihovih poslovnih meja, hkrati pa se njihovi projekti ukvarjajo z največjimi ovirami globalnega trajnostnega razvoja, vključno z zmanjšanjem revščine, dostopom do čiste energije in vode ter ohranitvijo naravnih ekosistemov.

Z Gold Standard sodelujemo, da bi odgovorno zmanjšali emisije ogljikovega dioksida, kot so letalski leti, tovorni promet in proizvodnja, ki se jim trenutno ne moremo izogniti. Da, trudimo se zmanjšati vse te emisije. Da, nadaljevali bomo s spremljanjem in prepoznavanjem vsake priložnosti za izboljšavo. Vendar se za tem ne bomo skrivali.

S tem ko smo stopili v akcijo v zvezi z našimi trenutno neizogibnimi emisijami, smo našo pozornost usmerili na 48 % našega ogljičnega odtisa, ki je povsem v naših rokah – najtežje delo opravljajo naši objekti v Milton Keynesu in odbor 'NO BULL'.

Red Bull Racing Factory © RED BULL RACING

Naš pristop k zmanjšanju emisij

Od oktobra 2020 vso elektriko v naših objektih pridobivamo iz obnovljivih virov, zahvaljujoč celovitemu premiku k zeleni tarifi

Nič proizvodnih odpadkov v skladu s politiko o odlagališčih

Uvedba tehnologije pametnih zgradb v našem kampusu in nadgradnja starejših struktur

Odpadna toplota v postopkih proizvodnje se zajame in uporabi za ogrevanje tovarne

Zeleni potovalni načrt v Milton Keynesu za spodbujanje hoje, kolesarjenja in deljenja avtomobilov

Znatno smo zmanjšali enkratno uporabo plastike, tako v naši tovarni kot na progah – čeprav je napredovanje ustavila pandemija, s plastično osebno zaščitno opremo in embalažo hrane, smo zavezani k popolni odpravi plastike.

Povsem podpiramo iniciativo 'Countdown to Zero' Formule 1 in prav vsak izmed nas ima pomembno vlogo pri zmanjševanju našega vpliva na okolje. Christian Horner OBE

Direktor moštva Aston Martin Red Bull Racing Christian Horner je dejal: “Povsem podpiramo iniciativo 'Countdown to Zero' Formule 1 in prav vsak izmed nas ima pomembno vlogo pri zmanjševanju našega vpliva na okolje. Kot moštvo smo si vzeli čas za analizo moštva pred lansiranjem naše iniciative “NO BULL”. Stremimo k temu, da smo glede našega ogljičnega odtisa iskreni, da bi vsem predstavili zgodbo našega potovanja, vključno z izzivi, s katerimi se soočamo. Naše partnerstvo z Gold Standard predstavlja del razvijajoče se strategije in spremembo miselnosti, katero bomo ubrali z enako predanostjo kot to počnemo pri dirkanju.”

Toplo pozdravljamo predanost moštva Aston Martin Red Bull Racing k merjenju in razkrivanju njihovega vpliva na podnebje, opredelitvi načrta za zmanjšanje tega vpliva ter odgovornemu pristopu do obstoječih emisij. Margaret Kim

Izvršna direktorica Gold Standard Margaret Kim je partnerstvo povzela takole: “Doseganje nič emisij ogljikovega dioksida do sredine tega stoletja pomeni, da je nujno, da vsako podjetje prične s svojo potjo do izničenja ogljičnega odtisa – predvsem tisti v bolj zahtevnih sektorjih, kot je letalstvo ali avtomobilizem. Toplo pozdravljamo predanost moštva Aston Martin Red Bull Racing k merjenju in razkrivanju njihovega vpliva na podnebje, opredelitvi načrta za zmanjšanje tega vpliva ter odgovornemu pristopu do obstoječih emisij z velikim vplivom ogljikovega kredita, kot v primeru Gold Standard.”

To je le začetek naše zgodbe, s katero želimo zagotoviti vpogled v izzive in uspehe, s katerimi se soočamo med potjo.

Kmalu bomo svojim partnerjem, gostom in oboževalcem nudili priložnost, da tudi sami zmanjšajo svoj ogljični odtis – naj gre za potovanje do dirke F1 ali obisk v naši tovarni – izbrali bodo lahko certificiran projekt Gold Standard, zahvaljujič kateremu bo njihovo potovanje brez emisij ogljikovega dioksida.