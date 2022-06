Odkljukaj vse točke na Red Bull Goni Pony seznamu

! Oglej si seznam in se pripravi na retro praznik.

Prva junijska sobota se hitro približuje in z njo

Od 16. do 19. ure

Od 17. do 20. ure

Od 8. do 12. ure

Pravočasno prevzemi štartno številko in opravi tehnični pregled

Tehnični pregled kolesa in obvezna oprema

Je tvoje kolo pripravljeno na vzpon? To bo potrdila tehnična ekipa, ki te čaka na glavnem prizorišču nasproti hotela Kompas. Tehnični pregled lahko opraviš v:

Soboto, 4. junija, od 8.00 do 12.00

Petek, 3. junija, od 17.00 do 20.00

Če boš užival v lepoti Kranjske Gore že v petek, predlagamo, da narediš tehnični pregled že 3. junija in se tako izogneš gneči, ki jo lahko pričakuješ v soboto. Če boš tehnični pregled opravljal na dan dogodka, predlagamo, da se držiš pregovora »rana ura, zlata ura«.

bodo na glavnem prizorišču stali kombiji, v katere lahko odložiš opremo (priporočamo suha in topla oblačila), ki jo želiš prevzeti na cilju. Za opremo organizator ne odgovarja.

do

Od 13.00 do 14.30 bodo na glavnem prizorišču stali kombiji, v katere lahko odložiš opremo (priporočamo suha in topla oblačila), ki jo želiš prevzeti na cilju. Za opremo organizator ne odgovarja.

Štartna številka prevzeta, tehnični opravljen. Kaj sedaj? Čas je za sprostitev in aktivnosti, ki se bodo od 12.00 ure naprej zvrstile na prireditvenem prostoru. V koledarčku si moraš zapisati 3 ključne zadeve:

14.40: Pony parada iz središča Kranjske Gore do štartne linije

12.30: Ocenjevanje retro oprav in izbor najboljše ekipe

