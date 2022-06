Kako pripraviti ponya za Vršiški klanec?

Najbolj sistematičen je tako imenovan »M-bike-check«. Je osnovni varnostni pregled vseh ključnih elementov kolesa, ki ga naredimo v obliki črke M. Začnemo pri prednjem pestu, kjer smo pozorni na zračnost obročnika v pestu in seveda obvezno preverimo vijak ali hitri zapenjalec obročnika. Nadaljujemo s prednjo zavoro (če jo pony ima) in pregled stanja pnevmatike.

Najbolj sistematičen je tako imenovan »M-bike-check«. Je osnovni varnostni pregled vseh ključnih elementov kolesa, ki ga naredimo v obliki črke M. Začnemo pri prednjem pestu, kjer smo pozorni na zračnost obročnika v pestu in seveda obvezno preverimo vijak ali hitri zapenjalec obročnika. Nadaljujemo s prednjo zavoro (če jo pony ima) in pregled stanja pnevmatike.

Najbolj sistematičen je tako imenovan »M-bike-check«. Je osnovni varnostni pregled vseh ključnih elementov kolesa, ki ga naredimo v obliki črke M. Začnemo pri prednjem pestu, kjer smo pozorni na zračnost obročnika v pestu in seveda obvezno preverimo vijak ali hitri zapenjalec obročnika. Nadaljujemo s prednjo zavoro (če jo pony ima) in pregled stanja pnevmatike.