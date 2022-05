Mikrofon bo zamenjal za ponyja

Opisal bi se kot deloholik, ki je zaljubljen v življenje in vsak dan živi tako, kot da je zadnji. Obožujem adrenalin, dogodivščine, izlete, izzive in vse dejavnosti, ki vključujejo dinamičnost. Rad izkoristim iz vsakega dne, kar se da največ. Zelo rad imam delo na radiju, organiziranje in vodenje različnih dogodkov, snemanja ipd. Tako, da če me ne slišite po radiju, sem zagotovo kje na kakšnem dogodku.

Šport je že od nekdaj ena mojih večjih strasti. V osnovni šoli sem na primer začel igrati nogomet. Nato sem nogomet zamenjal za rokomet, kjer sem 8 let treniral in tekmoval v Moškem rokometnem klubu Krka, kasneje pa sem se prezkusil tudi v košarki. Ostalo pa je bilo bolj kot ne rekreativno. Zdaj s frendi večinoma v prostem času igramo košarko in nogomet. Prav tako obožujem adrenalinske športe, deskanje na snegu in vejkanje.

Za udeležbo so potrebne telesne, mentalne in stilske priprave

Zadal sem si, da bi do dogodka poskušal biti vsak dan čim bolj športno aktiven. Za kondicijo mi bo zagotovo prav prišlo igranje košarke in nogometa s frendi. Tudi kakšen fintes ne bi bila slaba ideja (smeh).

