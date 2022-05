Intervju z lanskoletnim zmagovalcem Red Bull Goni Pony

Luka Kovačič , nosilec rekorda na Vršič s ponyjem (39 minut in 39 sekund), ki ima vršiški klanec v mezincu, je zagotovo pravi naslov za nasvete, ki ti bodo pomagali na dan dogodka Red Bull Goni Pony in pri pripravah nanj.

Najprej najpomembnejše: cestno kolo ali pony?

Sigurno je cestno kolo moja prva izbira za trening, saj na njem preživim največ časa. Prav tako se najboljši časi lahko podirajo le na takih kolesih. Vendar pa, če govorimo o izzivu, potem sigurno pony, saj na Vršič s pravim razmerjem na cestnem kolesu ''prileze'' vsak, s ponyjem, pa je zgodba drugačna!

Kolesarjenje sede ali stoje? Je sploh mogoče cel klanec odpeljati na kolesu ali je sprehod ob ponyu neizogiben?

Uff, sigurno bo treba vmes obračati pedala stoje, in to večkrat. Enostavno sede zmanjka moči in ne gre drugače, kot da se dvigneš. Na določenih mestih pa bodo čez strmino, brez da bi stopili na tla, pedala obračali le najmočnejši in najbolj vztrajni, a to še ne pomeni da bodo na vrhu tudi najhitrejši.

Kolesarjenje v stojeh ti ne uide © Jure Makovec

Glede na to, da si s ponyjem postavil rekord na Vršič (spustil si se celo pod magično mejo 40-ih minut), nas zanima, kakšen bi bil tvoj čas, če bi se na Vršič odpravil s cestnim kolesom?

Vedno pravim, da če čebula ne bi imela če, bi bila bula! Ampak sigurno kar nekaj minut hitreje kot s ponyem, koliko bi to bilo, pa ne bi rad napovedoval. Priznam pa, da me večkrat zasrbijo noge in mislim da še bo prišel čas, ko se bom preizkusil tudi na cestnem kolesu.

Nasmešek ob zasluženi Red Bull Goni Pony zmagi © Siniša Kanižaj

Vse skupaj je za normalne Zemljane izjemno hitro, zato nas zanima, kako se lahko povprečen kolesar, ki za vikend odbrca glavnino svojih kilometrov, pripravi na ta dogodek?

Čar tega dogodka je, da se ga lahko udeležijo vsi, za to ni treba biti 100% zagrizen rekreativec, pa vendarle bo veliko enostavnejše, če pred samim tekmovanjem vsaj malo pomigate. Svetujem pa, da če se pripravljate na Red Bull Goni Pony, odpeljete kakšen daljši lokalni klanec, kjer veliko menjavate položaj pedaliranja sede in stoje, saj bo tega veliko tudi na sami dirki.

Ti kot tekač na kolesu preživiš kar nekaj ur. Koliko jih povprečno nanese na teden in predvsem, zakaj ravno kolo?

Na kolesu mi je najbolj všeč to, da lahko naredim daljši trening. V enem treningu prekolesarim kar nekaj lepi koncev, naslednji dan pa nisem preveč utrujen in nimam bolečih nog, kar za dolge tekaške treninge ne morem reči. Verjetno moja ''ljubezen'' do kolesa izhaja tudi še iz časov ko sem dirkal s cestnim kolesom. Načeloma pa na kolesu tedensko v poletnem času naredim polovico ur treninga. Bolj kot nabiranju kilometrov imam raje višinske metre, saj tako kot pri teku, tudi pri kolesarjenju nisem ravno ljubitelj ravnine.

Če se vrneva na dogodek. Na kaj bi rekel, da se najbolj splača staviti: na spočitost, na Red Bull-ova kriiila, na aero "outfit", na močne noge ali na kaj drugega?

Hehe, to je predvsem odvisno od tega na katero lovoriko ciljate! Če govorimo o performensu, potem se vam bo izplačal le priden trening, ki bo ojačal tako noge kot tudi srce, ki bo spravilo v noge energijo! Seveda pa ne pozabite, da na startno črto pridete sveži z dovolj energije. Pri retro dresu pa ni ovir, saj pri vršiški strmini aerodinamika ne bo igrala vloge.

Veliko nas stavi na outfit in temu posvečamo posebno pozornost. Si ti za letos svojega že izbral? Bodo višje nogavice tiste, ki bodo pomagale preseči lasten rekord?

Če spremljate največje kolesarske in tekaške dirke, potem veste, da je outfit vedno faktor X! Nič drugače ni pri dogodku Red Bull Goni Pony. Treba je dati pozornost detajlom. Za letos sem si svojega že umislil, a zaenkrat te skrivnosti še ne bom izdal. Sigurno pa lahko rečem da bodo nogavice visoke!!

Poleg treningov je tudi izbira oprave pomembna © Siniša Kanižaj

Kako pa je s prehrano na ta dan? Verjetno geli ne pašejo najbolj v »retro-vibe« dogodka. Imaš za nas kakšno skrito strategijo, ki vodi v uspeh?

Lahko vam izdam eno skrivnost, in sicer da sem lansko leto pred startom jedel žgance (na žalost sem se edino moral odpovedati veliko ocvirkom). Drugače pa mislim, da je primerno, da 2-3 ure pred startom zaužijete hranilen obrok, ki vam bo dal energijo za napor. Nato pa kljub temu, da gre za ''retro'' dogodek, cca. 10min pred startom vedno stisnem še en gel, saj smo vseeno v novi dobi, kjer kljub temu da tekmujemo na starih kolesih, veliko pomaga novo znanje.

Je tvoj pony že pripravljen? Se še vedno držiš istega, primerno načetega in lepo ohranjenega?

Mislim da na ta dan radi rečemo ''Old is gold'', tako da se bom spet usedel na preverjenega, starega Rogovega Ponya, ki mi je do sedaj že 2x zapored dobro služil. Upam, da ni preveč zmatran in da bo zdržal še kakšno leto. Lahko vam povem, da nima niti ene predelave, ima vse strehice, tačko in luči, in je zagotovo eden izmed najstarejši letnikov na štartu. Tako da vsem svetujem le, da preverite vijake na kolesu, z raznimi predelavami pa si ne belite glave, saj vam ne bodo prinesle nobene prednosti.

Zmagovalna osredotočenost © Jure Makovec

Glede na to, da nas je kar nekaj ambicioznih začetnikov, ki se s tem klancem spopadamo prvič – Kako naj se lotimo tega izziva? Kaj naj vključujejo naši treningi in kako se vsega skupaj lotiti v glavi? Namreč ne smemo pozabiti, da človek na ponyju ne sedi najbolj pogosto.

Tudi sam na ponyja sedem le 1x letno, ko je na sporedu Red Bull Goni Pony, tako da kolesarjenju s pony kolesom ne posvečam posebnega treninga. Vseeno pa vam bo za pravi užitek na izzivu pomagal vsakršen trening, tako kolesarski, kot tudi hoja oz. tek v klanec. Seveda je velika prednost, če klanec poznaš, tako da če imate le čas, si ga oglejte s svojim kolesom in tako naredite tudi en super trening. Klanec ima veliko ''stopnic'' oz. menjav med položnimi in strmimi odseki, tako da izkoristite ravnine da si odpočijete in naberete moči za naslednji zid. Drugače pa saj veste, brez muje se še čevelj ne obuje, tako da le pogumno, Vršiški klanec je res da velik zalogaj, ampak verjemite, da vam bo, če že ne drugega, pomagalo epsko vzdušje ki spremlja ta unikaten izziv.

