Spet tisti pravi, veliki Red Bull Goni Pony

8. izvedba vzpona s kolesi pony iz Kranjske Gore na legendarni kolesarski cilj Vršič je bila spet tista prava. Na primer z udeležbo blizu rekordne, startalo je 1241 kolesark in kolesarjev iz kar dvanajstih držav , več jih je bilo le še leta 2019 (1318). Pa s številnimi gledalci in navijači tako na prireditvenem prostoru v Kranjski Gori kot ob vzponu. Da o končno spet pravi zabavi po podelitvi sploh ne govorimo ...

. Oba sta tudi večkratna zmagovalca in aktualna rekorderja – Laura je zmagala štirikrat zapored v letih od 2017 do 2020, lani ni nastopila, Luka pa je tokrat zmagal tretje leto zapored. Rekorda sta oba dosegla v letu 2020 in sicer Laura 45:48, Luka pa 39:39. Oba bila tudi prva favorita.

To pa v kolesarstvu in zlasti na vzponu ne pomeni, da je zmagati kaj lažje, čeprav sta si oba prikolesarila kar lepo prednost pred tekmeci. Gorskemu tekaču Luku je bil najbližje še drugi iz tega športa Klemen Španring, ki je bil drugi že lani, za njim so zaostanki skokovito narastli.

Tokrat pa zlasti odlični amaterski kolesarki Lauri ni bilo lahko, saj je kmalu po startu v gneči grdo padla. »Želela sem si postaviti nov rekord, a sem imela neljub dogodek že na prvem kilometru,« je povedala po vrnitvi v dolino. »Ko sem prehitevala kolesarja, me je močno zadel v ramo, grdo sem padla čez krmilo v robnik. Obrnilo mi je krmilo, tudi odrgnila sem se malo, po namestitvi krmila pa sem zopet morala prehiteti kakšnih sto ljudi. Izgubila sem kakšni dve minuti in nekaj motivacije, vesela sem, da sem imela čelado. Tako se je vse dobro končalo, v dogodku sem vseeno uživala. To je res odlična rekreativna prireditev, pa še ustreza mi, brez padca bi bila danes verjetno tretja v absolutni razvrstitvi. Vzdušje je pa sploh fenonemalno – glasba, navijanje ... – tako da še pridem.«

»Hitreje danes nisem mogel do vrha,« je priznal Luka »A sem zadovoljen, če si prvi na vrhu s tem hudičem, moraš biti zadovoljen! Se mi zdi pa klanec vsako leto daljši in težji, sem pa tudi jaz vsako leto starejši. Vrhunska dirka in epski boji, po mojem se je pisala zgodovina, kot vsako leto.«

