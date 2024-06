Na Vršič je danes jurišalo kar 1.669 junakov in junakinj na kolesih pony

Vreme zjutraj še ni sodelovalo, v Kranjski Gori in še posebej na Vršiču, je bilo sivo in deževno, a bolj, ko se je bližal start dirke, manj pogumni so bili oblaki. Tudi vzdušje se je stopnjevalo že od zgodnjega dopoldneva, ko se je na prireditvenem prostoru vrstilo dogajanje vseh vrst. Med drugim so se najbol spretni in poučeni o preteklih tekmovanjih Red Bull Goni Pony lahko potegovali za nova kolesa pony. Podelili so jih 10. Med vsemi sodelujočimi je žirija izbirala tudi najboljše retro oprave.

Letos sem rekel, da poskusim in imam tudi cilj - to je najprej, da kolo zdrži do vrha, ker vsi vemo, da nisem ravno nežen, pa da na njem do vrha zdržim tudi jaz.

