Vikend aktivnih doživetij na Red Bull Goni Ponyju

se bomo pognali po ikonični serpentinah, a na svojo #ToDo list lahko dodaš številne dodatne aktivnosti. S Ponyjem lahko obiščeš številne lokacije in izkusiš doživetja, ki bodo retro vikend naredile še bolj nepozaben! Izbrali smo pet idej za poletne aktivnosti v Kranjski Gori.

ponuja za vsakogar nekaj: pohodništvo, kolesarjenje, plezanje in feratanje. Od središča Mojstrane skozi dolino Vrat se lahko podaš s Ponyjem do severne stene Triglava. Na poti se lahko naužiješ osvežilnega prša slapa Peričnik. Pri Aljaževem domu v Vratih te čaka odlična planinska kulinarika, kjer se boš okrepčal za nove podvige z legendarnim kolesom.

in tretja v Sloveniji. Odgovorno, trajnostno in lokalno doživetje pristne narave s kuliso najvišjih vrhov

2. Po dolini svetovnih prvenstev: od Kranjske Gore do Planice

Blizu Kranjske Gore se nahaja dolina, ki je znana po smučarskih poletih in skokih. Tam se nahaja Nordijski center Planica, ki v poletnih mesecih ne spi: spustiš se lahko po najdaljšem zipline-u, preizkusiš občutek letenja v vetrovniku in se sprehodiš skozi zgodovino v Muzeju Planica.

so vse bolj priljubljene med ljubitelji narave. Ena najmlajših ferat je ferata Hvadnik v Gozd Martuljku, ki vodi skozi divjo sotesko potoka Hladnik. Ob vzponu se odpirajo izjemni razgledi na vrhove Martuljške skupine. Za feratanje boš Ponyja moral privoščiti počitek, sam pa boš potreboval ustrezno opremo, na prvi feratarski podvig pa se podaj na primerno zahtevno ferato v družbi vodnika.