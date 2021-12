Za profesionalne ešportnike je kritičen pogled na svoje pretekle igre ključnega pomena za izboljšanje in rast, to velja tako za posameznika kot ekipe. To navadno obsega podajanje komentarjev in predlaganje sprememb, a občasno je kakšna poteza tako dobra, da izstopa v igralčevi karieri.

Te trenutke neprimerljivega veselja, reševanja iz zagat v zadnjem hipu in nepričakovane prelomnice beležimo v seriji In the Moment . Vsak videoposnetek podrobno raziskuje trenutek zmage in se posveča mislim, gibom in tehnikam, ki so privedle do neverjetnih potez.

V zadnjem posnetku serije smo se srečali z igralcem League of Legends Mihaelom 'Mikyx' Mehlejem , Slovencem, ki je bil tri leta med ključnimi akterji evropskega prvenstva League of Legends z ekipo G2 Esports . Trenutek, ki si ga je izbral, je bil nepričakovani podvig, ki se je zgodil med tekmo proti FC Schalke 04 Esports v pomladni sezoni LEC 2021. Za ogled epizode si oglej video spodaj.

V prednosti

Tekma G2 proti FC Schalke 04 je potekala v 5. tednu spomladanske redne sezone 2021, ki je kmalu postala predzadnja sezona za sedaj razpadlo ekipo Schalke. Dobremu začetku je sledilo nekaj napornih tednov za predstavnike Schalke, ki so bili nekoliko demoralizirani in so se s težavo prebijali skozi igre. Nasprotno je bil G2 spet na vrhu lige in je do takrat skupno izgubil le dve tekmi.

Mikyx je vedel, da je njegova ekipa v prednosti in je to videl kot priložnost za trening – varen prostor za poskus nečesa novega. "Počutil sem se, kot da bi morali nekaj poskusiti," je pojasnil. "Kot profesionalni igralec moraš biti vedno pripravljen na prilagajanje, poskušati vedno nekaj novega in biti dobro pripravljen." Z nenavadno potezo je ustvaril trenutek, ki se ga bo spominjal za vedno.

Ustvarjanje priložnosti

Kljub Mikyxovi samozavesti je bilo v tej fazi še vedno vse odprto, saj se med 5. tednom in koncem spomladanske sezone lahko zgodi karkoli. Potem je soigralec Martin 'Rekkles' Larsson izbral Senno, tako da je Mikyx izbral Siona kot nekakšen eksperiment. "Če bi poskusil s Sionom in bi se izšlo, bi imeli neko strategijo, na katero druge ekipe ne bi bile pripravljene, zato bi [lika] morda v prihodnosti morale izključiti," je povedal.

Mikyx je opazil, da se je Schalkejev Matúš 'Neon' Jakubčík sam odpravil na bojišče kot Ezreal, ki ga je običajno težko presenetiti in ujeti. Ta občutek varnosti, ki ga je Mikyx znal obrniti na glavo, je na koncu pripeljal do nepričakovanega uboja nasprotnika, ki ga je igralec opisal kot "ključnega za svojo kariero".

Mihael ‘Mikyx’ Mehle v finalu SV League of Legends v Parizu © Stephanie Lindgren/Red Bull Content Pool

Drugič (ne)srečen

Mikyx in Rekkles sta tekom igre izoblikovala svojo strategijo in hitro spravila Neona s tira, a najbolj zadovoljiv kill se je zgodil, ko je slovak že drugič »padel na isto finto«. Kot dokaz moči kombinacije Senna/Sion sta G2 igralca delala v tandemu, da sta ustvarila drugi izid, večji od prvega, ter posledično določila tempo za preostanek igre.

Neon je farmal sam, brez zaščite enega izmed stolpov ali svoje ekipe, Mikyx pa je bil ravno neviden, zahvaljujoč sposobnosti, ki jo je uporabil Rekkles. To je Mikyxu dalo priložnost, da se prikrade do Neona, mu na videz od nikoder potisne miniona pred nos ter ga pusti brez obrambe in možnosti za pobeg zahvaljujoč Senninim in Sionovim sposobnostim.

Drezanje v rano

"Takoj, ko sem vrgel E, sem tudi začel [aktivirati svoj ultimate], ker je bilo videti, kot da bom zadel," je razložil in poudaril spretnost, ki je potrebna za izvedbo tega prikritega napada. Če Mikyx ne bi hitro odreagiral in takoj aktiviral svojo najmočnejšo sposobnost, bi Neon lahko pobegnil. A vendarle ujet nasprotnik je postal lahek plen za Rekklesa in Mikyxa, ki sta ga v trenutku izbrisala.

Po tem je bilo za Schalke le še vprašanje časa. Po Neonovi smrti je padel še en stolp in G2 je prevladal na Riftu. Mikyx se na ta trenutek spominja kot na enega izmed mnogih, ki opredeljujejo njegovo kariero profesionalnega igralca League of Legends: "Ta igra je dokazala, da je vredno preizkusiti takšne trike."

Ne samo, da so to izjemno potezo dvakrat opravili na eni igri, G2 se je nato v spomladanski redni sezoni povzpel na vrh lestvice.