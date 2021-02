Intervju: Aleš Česen, mož, ki je Janjo in Domna naučil štrikanja

Aleš je plezalec in alpinist, gorski vodnik in super človek. Kot otrok se je držal športnega plezanja, kasneje vzljubil gore in nanizal vrsto vrhunskih alpinističnih podvigov. Z njimi si je prislužil že dva zlata cepina, ki so najpomembnejša nagrada za alpinistične dosežke v svetovnem merilu, pa številna domača priznanja, od alpinista leta, do ravno pred nekaj dnevi prejete Bloudkove plakete.

Sodeloval je tudi pri plezanju najdaljše umetne smeri na trboveljski dimnik . Bil je eden od pomembnih členov v ekipi, ki je projekt pripravila. Janjo Garnbret in Domna Škofica je namreč naučil vseh potrebnih tehničnih znanj, da sta se z orjaškim betonskim stolpom spopadla varno. Zelo odgovorno vlogo je opravil odlično, obeh vrhunskih plezalcev pa ne more prehvaliti. Pravi, da sta tudi vrhunska učenca, kar pri športnikih na tem nivoju sploh ni samoumevno.

Kdo je torej Aleš Česen, še en od mojstrov iz ozadja projekta 360 ascent ? Pred tednom dni smo se pogovarjali s postavljalko smeri Katjo , sedaj si lahko prebereš še intervju z Alešem...

Učenje vrvnih tehnik z Domnom in Janjo © KunstKollektiv

Aleš, prihajaš iz plezalske, alpinistične družine. Tvoj oče je Tomo Česen. Doma se je verjetno vse vrtelo okoli sten in hribov? Si mogoče kot otrok vseeno poskusil še kak drug šport?

Ne, v bistvu ne. Plezati sem začel kot mulc, ne spomnim se točno kdaj, ampak oče je plezal in hodili smo okoli in pač… plezali. Tema našega doma je bilo plezanje, tudi obiski so bili večinoma plezalski. Kar samo od sebe se je zgodilo in znašel sem se na štriku.

Športno plezanje, ali že na začetku tudi interes za gore? Oče Tomo je veliko plezal v gorah in nizal vrhunske vzpone, te je zanimalo kaj počne in si mu želel slediti?

Na začetku, pa ne samo na začetku, pač pa zelo dolgo, je bilo meni pomembno samo športno plezanje. Saj sem vedel, da oče tudi po hribih nekaj pleza, nekaj počne, ampak jaz takrat hribov sploh nisem povezoval s pravim plezanjem. Plezanje je bilo zame športno plezanje. A ne tako kot danes, ko se športno plezanje vidi predvsem v telovadnici, oz. kot kombinacijo umetnih sten in nekaj skale v plezališčih. Takrat je bila samo skala. Telovadnice so sicer bile, ampak smo jih jemali zgolj kot nek trening za skalo. Rdeča nit je bilo pač plezanje po plezališčih. Po vsej Evropi.

Aleš na začetku svoje plezalske kariere © Tomo Česen

Mi smo hodili na poletne počitnice vedno nekam, kjer smo lahko plezali. V plezarijo me je tako dejansko potegnilo povsem nevsiljivo, oče je šel plezat in midva z bratom Nejcem sva jasno hotela tudi. In sva začela. A zelo dolgo me gore sploh niso zanimale.

Kaj pa tekmovalno plezanje? Tudi tu je bil tvoj oče zelo dejaven. Bil je prvi, ki se je pri nas lotil priprave tekmovanj, od prve tekme za državno prvenstvo v Ospu, leta 1988, še v skali, mastersov na umetni steni nad bazenom v Kranju, pa tekem za svetovni pokal. Je bilo zato samoumevno, da začneš tudi tekmovati?

Mislim, da očetovo početje sploh ni nujno vplivalo na to, da sem začel tekmovati. V bistvu sem začel tekmovati že zelo majhen, v cicibanski kategoriji in spomnim se, da sem bil najmlajši od vseh. Pomoje sem tudi tekmovati začel spontano. V naši garaži je oče zgradil malo umetno steno, za trening. To je bila takrat ena redkih privatnih bolderc (mala balvanska umetna stena, o.p.) v Sloveniji. Tam smo veliko viseli z Anžetom Štremfljem in mojim bratom ter pač hodili še na tekme. In to se je potem kar vleklo. Če zdaj pogledam, se mi zdi celo predolgo. Najprej tekme po Sloveniji, potem je prišla reprezentanca in smo tekmovali po Evropi. In na koncu se mi zdi, da smo preveč plezali za tekme in premalo v skali. Ni pa to niti blizu temu, kar se dogaja danes, ko tekmovalci skale sploh ne vidijo.

Pa tvoji najboljši rezultati na tekmah?

Vem, da sem zmagal na tekmovanju za evropski pokal v svoji kategoriji, točno kateri ne vem več. Mogoče celo večkrat, vsekakor sem bil večkrat na evropskih stopničkah. Tudi v Sloveniji sem večkrat zmagal in bil, če se ne motim, prvak, oz. pokalni zmagovalec, eno od tega.

Preskok na tekme svetovnega pokala se nato ni zgodil?

Malo pred tem sem odnehal. Mislim, da sem se preprosto naveličal. Težko sem našel motivacijo za redne treninge in sem skoraj nehal plezati. Okoli dve leti sem plezal res minimalno, potem me je spet zagrabilo, ampak takrat hribi! Plezal sem spet več in več, ampak izključno v naravnih stenah, v hribih in plezališčih. Ambicije po kakršnihkoli tekmah ni bilo več.

V gore se je zagledal dokaj pozno, a ne prepozno © Blaž Kajdiž

Z vrhunskim tekmovalnim plezanjem si ohranil stik v Kranju, kjer si od začetka redno v organizacijski ekipi svetovnega pokala. Ko se je s tekmami na Zlatem Polju začelo, je bilo športno plezanje še mlad šport, poln entuziazma, danes je del olimpijskega sporeda. Se je v tem času veliko spremenilo?

Z organizacijskega vidika smo seveda napredovali, stena v Kranju pa je še vedno ista, z nekaj modifikacijami. Je pa razlika zagotovo opazna v sami plezalski sceni, v karavani tekmovalcev. Mogoče je to moj osebni pogled, ampak takrat je bilo vse bolj domače. Ne po domače, ampak domače, v dobrem smislu. Še pri mastersih na bazenu, pa pri prvih izvedbah svetovnega pokala, so najboljši plezalci s celega sveta prišli v Slovenijo in tudi k nam domov, plezat na našo stenco. Družili smo se in plezali skupaj. Vsi smo večerjali za isto mizo, naslednji dan pa so tekmovali med seboj.

V dneh po tekmi so pogosto šli še v kakšno plezališče, v družbi slovenske klape, splezat kaj težkega in spoznat nove reči. Bilo je res veliko druženja. Nekateri plezalci so bili ves čas skupaj. Živeli so skupaj, trenirali in potovalni na tekme. Recimo legendarna Lynn Hill in Yuji Hirayama sta imela eno obdobje skupen dom v Franciji. Danes ni tako. Danes se vsak drži bolj zase, vsak ima svoje rutine in protokole, tekma je zelo resna stvar in druženja izven lastne ekipe je zelo malo. Šport je zrasel v resno profesionalno disciplino in temu primerno je tudi vzdušje.

Dolžanova soteska: Domen in Janja vadita večraztežajno plezanje... © KunstKollektiv

Skočiva s tekmovanj nazaj v naravo. Tvoja najljubša plezališča v Sloveniji in v tujini?

Dolžanova soteska in Bohinjska bela v Sloveniji, definitivno, v tujini pa, huh… Vsekakor plezališča okoli Briancona v Franciji, ogromno jih je tam, pa meni mogoče najljubše - kanjon reke Tarn, tudi v Franciji. Tam je res super.

V tvojem drugem plezalskem življenju si se preselil v gore, velike stene. Kako poteka ta kariera? Načrtno ali spontano?

Pomoje mešanica obojega. Imel sem zelo dobro podlago v skalnem plezanju, na račun športnega plezanja, potem sem pa začel hodit v hribe. Prvo leto sem pravzaprav samo hodil, oziroma nekaj poplezaval, v glavnem sam. Potem me je šele zagrabilo. Mogoče sem bil tu tudi pod vplivom očeta, a ne da bi me on vzpodbujal, da naj to počnem, ali, da naj tega ne počnem. Bolj zato, ker je on to počel in sem hotel to probati. Vpisal sem se v kranjsko alpinistično šolo, kjer sem dobil nekaj soplezalcev. Potem je začel še brat Nejc in sva kakih 10 let največ plezala skupaj. Nič pretirano vrhunskega, so se pa izkušnje nabirale, z njimi pa tudi želje po težjih ciljih.

Prvi vzpon preko severne stene na Latok 1. Dosežek za drugi zlati cepin! © Tom Livingstone

Ampak ni ostalo le pri željah. Za svoje dosežke v alpinizmu si dobil že vrsto priznanj, kar dvakrat zlati cepin.

Težki vzponi so prišli počasi, postopoma in sprva se nisem niti zavedal, da že plezam dobre stvari. Potem se je to še malo stopnjevalo, do obdobja stagnacije. Dobil sem namreč službo, ki mi ni omogočala, da bi se ob njej še resno ukvarjal z alpinizmom. Ni bilo nemogoče, ampak tudi enostavno ne, recimo iti v tujino za en mesec, da bi kaj konkretnega splezal. Brez tega plezanja v velikih hribih pač ni. Sem se pa ta čas začel izobraževati za gorskega vodnika, kar traja vsaj 4 leta. Na koncu sem se odločil goram posvetiti stoodstotno, zato sem pustil službo.

Ne bom rekel, da sem postal profesionalni alpinist, bolj polprofesionalni, drugi del pa predstavlja vodniško delo. Slednje je namreč po mojem mnenju čisto nekaj drugega kot alpinizem, le v istem okolju se dogaja. Kot alpinist sem dobil nekaj sponzorskih pogodb, tudi podporo PZS, ki je pokrila kakšne stroške za odprave, zato sem dobil dodaten zagon. Sem pa ponosen, da moji dosežki vseeno niso rezultat sponzorskih pritiskov ali finančne motivacije. Vztrajam na tem, da so moji cilji vedno rezultat mojih osebnih želja. Verjetno si to lahko privoščim tudi zato, ker sem v sponzorsko okolje prišel zelo zelo pozno, manj obremenjen z gradnjo kariere. Mlajši se finančnim motivacijam težje izognejo, ker v večini športov sploh ni slabo, v alpinizmu je pa nasprotno. Lahko je zelo nevarno. Hitro greš lahko preko neke meje, česar brez želje po ugajanju sponzorjem mogoče ne bi naredil. Marsikoga je to že stalo življenja.

Za svoje alpinistične dosežke je Aleš s soplezalci prejel dva zlata cepina © Vilborg Gissurardottir

Si gorski vodnik z licenco IFMGA, ki je najvišji vodniški “čin” na svetu. Po poklicu si torej vodnik z najmočnejšo diplomo na tem področju? Se danes pri nas že da živeti od tega?

Se da, a nismo še čisto tam. V drugih alpskih državah je komercialno vodniško delo redno prisotno že vsaj 100 let. Mi smo iz večih razlogov malo zadaj, ampak zaostanek zmanjšujemo. Vsekakor pa pri nas ni in ne bo prostora za 500 vodnikov. Moraš biti kreativen, da imaš dovolj dela, večina vodnikov, ki živi zgolj od vodništva, zato dela tudi v tujini. Drugače ne gre.

V steni gore Ama Dablam, 6,812 m © Jonathan Griffith

Kaj pa projekt plezanja na trboveljaski dimnik, z najdaljšo umetno plezalno smerjo na svetu? Bil si del zgodbe. Si kdaj že sodeloval pri čem podobnem?

Ne, nič podobnega še nisem imel priložnosti okusit. Res dober projekt, ki mi je bil zelo všeč. Tako glede konkretnega izziva, kot zaradi ljudi, ki so bili v projekt vpeti. Všeč mi je bilo delati na njem in užival sem v pripravah na vzpon z Janjo in Domnom. Kakšni tovrstni projekti se lahko na terenu izkažejo tudi kot manj atraktivni od planiranega in je treba dramo ustvariti umetno, tukaj pa je bilo prej obratno. Vse je bilo zelo resnično, nič igre, taka čisto prava plezalska avantura, ki je bila tudi zame, ki sem vajen plezalskih zapletov, napeta do konca.

Kdaj si prvič videl smer?

Smer, pravzaprav kar dimnik, sem v živo prvič videl dan pred prvim poskusom. Prej sem seveda vedel, da je v Trbovljah nek visok dimnik, vedel sem tudi natančno kaj se bo tam počelo, celo slike smeri sem dobil od Simona (Margona, o.p.). A ko sem dimnik s postavljeno smerjo tisti dan zares videl v živo in premeril z očmi, sem bil kar šokiran. Ta reč ni samo en dimnik, to je ena res ogromna stvar!

Tvoja vloga je bila kar velika, predvsem pa odgovorna. Dva vrhunska plezalca, vajena predvsem kratkih smeri na umetnih stenah, si moral pripraviti na varen vzpon preko 360 metrov dolge večraztežajne smeri. Kakšna učenca sta bila Janja in Domen?

Dejstvo, da gre za vrhunska plezalca, ni igralo nobene vloge. Tu sta se morala učenja lotiti praktično iz nule. Saj me je kakšen laik pobaral, češ, onadva sta profesionalca in to valjda znata, a to ni res. Onadva tega drugače ne delata, zato ni razloga, da bi to morala že znati. Prej ju nisem poznal osebno in malo me je skrbelo, da bosta kot vrhunska športnika reč vzela premalo resno, češ, da bosta vse osvojila na hitro in z lahkoto. No, tu ju moram res pohvaliti, saj sta se zelo dobro zavedala, da tega ne znata in tudi, da ne gre za enostavno reč. To pa je pravzaprav vse, kar si od takega učenca jaz želim. Če se zavedaš, da ne veš, je že pol narejenega! Če potegnem črto, sta bila res super učenca. Delali smo malo na umetni steni, malo v skali Dolžanove soteske in vse je šlo po planih, tako da sta pod dimnik prišla tehnično dobro pripravljena.

Aleš z Janjo in Domnom po njunem uspešnem vzponu © Samo Vidic

Prvi dan plezanja, ko sta bila v steni skoraj 12 ur, si bil v okolici dimnika ves čas videti miren. Te je vseeno kaj skrbelo. Konec koncev sta v smeri za svojo varnost skrbela izključno sama.

Malo me je skrbelo. Vedno se potem spomniš, da si kako reč obdelal samo enkrat, uspešno sicer, a v navado jima še ni moglo priti. S tal vse izgleda enostavno, a ni. Sploh, ko je človek malo zmatran, pa pihati začne veter, malo nastopijo živčki… Tako da ja, me je malo skrbelo, po drugi strani pa sem vedel, da sta Simon (Margon, postavljalec smeri) in Jure (Niedorfer, snemalec) ves čas v košari, ki se je dvigala nekaj metrov desno od smeri in onadva obvladata vse te vrvne tehnike. To je pomenilo, da smo jima, kar se vrvne štrikarije tiče, lahko malo gledali pod prste. Jaz sem bil sicer tudi kar nekaj časa na lestvah, ki vodijo na vrh dimnika, a te so preveč odmaknjene in zaradi ukrivljene stene, se do smeri praktično ni videlo.

Je dejstvo, da je šlo za umetno smer, kaj spremenilo situacijo varnosti ali nevarnosti. V primerjavi z naravnimi večraztežajnimi športnimi smermi?

Hja, ne vem. Ja in ne. Dimnika seveda niso gradili z namenom, da bodo po njem kdaj plezali. To je betonski stolp in kolikor vem, so imeli med postavljanjem kar veliko težav z luščenjem in odpadanjem betonskih koščkov in kosov. To so sicer sanirali, a stoodstotno varno zagotovo ni bilo, kot tudi v skali največkrat ne more biti. Nista onadva plezala s čeladami zato, da se bolje vidi logotipe. Razlog za čelade je bil povsem stvaren in tudi vsi mi okoli dimnika jih nismo imeli ves čas na glavah kar tako, zaradi pravila. Imeli smo jih zato, ker je bilo to potrebno. V naravni steni je dejansko lahko celo bolj varno.

"Vztrajam na tem, da so moji cilji vedno rezultat mojih osebnih želja." © Jonathan Griffith

Veliko plezalcev žalosti, da je bilo smer potrebno odstraniti takoj po uspešnem vzponu ( Katja v intervuju pove zakaj ). Vsi bi jo radi poskusili, čeprav se verjetno večina ne zaveda kako težka je bila. Bi se ti poskusil v njej, če bi se lahko?

Mislim, jaz trenutno niti slučajno nisem na nivoju, da bi lahko šel to probat. Čisto pošteno. Kakšen raztežaj mogoče, večine pa ne. Lahko rečem, da jaz nisem bil žalosten, ko so jo šli odmontirat, haha. Šel bi recimo prva dva raztežaja, to je pa to.

