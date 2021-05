V Sarajevu se je te dni potikal Jaan Roose, ekstremni športnik, znan po svojih videoposnetkih, ki jih uresničuje po vsem svetu in v katerih hodi po slacklinu in izvaja osupljive trike. Za snemanje svojega najnovejšega projekta je Estonec izbral glavno mesto Bosne in Hercegovine ter enega izmed tamkajšnjih najbolj prepoznavnih simbolov – Unitičeva nebotičnika.

V Sarajevu se je te dni potikal Jaan Roose, ekstremni športnik, znan po svojih videoposnetkih, ki jih uresničuje po vsem svetu in v katerih hodi po slacklinu in izvaja osupljive trike. Za snemanje svojega najnovejšega projekta je Estonec izbral glavno mesto Bosne in Hercegovine ter enega izmed tamkajšnjih najbolj prepoznavnih simbolov – Unitičeva nebotičnika.

V Sarajevu se je te dni potikal Jaan Roose, ekstremni športnik, znan po svojih videoposnetkih, ki jih uresničuje po vsem svetu in v katerih hodi po slacklinu in izvaja osupljive trike. Za snemanje svojega najnovejšega projekta je Estonec izbral glavno mesto Bosne in Hercegovine ter enega izmed tamkajšnjih najbolj prepoznavnih simbolov – Unitičeva nebotičnika.

Dodatni metri so dodaten izziv, saj se slackline obnaša drugače, kar zahteva več znanja in osredotočenosti.

Dodatni metri so dodaten izziv, saj se slackline obnaša drugače, kar zahteva več znanja in osredotočenosti.

Dodatni metri so dodaten izziv, saj se slackline obnaša drugače, kar zahteva več znanja in osredotočenosti.

"Na teh višinah je vedno en poseben izziv – strah. Drugi dejavnik so vremenske razmere. Trenutno je malo vetra, kar otežuje izvedbo nekaterih trikov, vendar je to nekaj, na kar ne moremo vplivati," je dejal 29-letni Estonec.

"Na teh višinah je vedno en poseben izziv – strah. Drugi dejavnik so vremenske razmere. Trenutno je malo vetra, kar otežuje izvedbo nekaterih trikov, vendar je to nekaj, na kar ne moremo vplivati," je dejal 29-letni Estonec.

"Na teh višinah je vedno en poseben izziv – strah. Drugi dejavnik so vremenske razmere. Trenutno je malo vetra, kar otežuje izvedbo nekaterih trikov, vendar je to nekaj, na kar ne moremo vplivati," je dejal 29-letni Estonec.